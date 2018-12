10 najważniejszych wydarzeń w świecie pieniądza w 2018 roku

Po wybitnie nudnym roku 2017 ustępujący rok był wyjątkowo niespokojny. Nieobecna zmienność z pełną mocą powróciła na rynki finansowe. Światowa gospodarka dostała drgawek. Zapraszam na subiektywne podsumowanie finansowego A.D. 2018.

To już szósty tekst z cyklu "10 najważniejszych wydarzeń roku w świecie pieniądza".

W roku 2018 trend zwiększania roli państwa w gospodarce uległ nasileniu. Nie jest to zjawisko nowe, bo zapoczątkowane zostało już w „późnym” okresie rządów Donalda Tuska. Ale obecna władza coraz mocniej ingeruje w życie gospodarcze. Wprowadzane są nowe podatki (tzw. exit tax, podatek od nieruchomości komercyjnych. „danina solidarnościowa”) i nowe ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Rośnie też siła aparatu fiskalnego, który może bez żadnego uzasadnienia zablokować każdy rachunek bankowy. Pomimo hucznych deklaracji rządu (tzw. konstytucja biznesu) indywidualny przedsiębiorca pozostaje bez szans w konfrontacji z urzędnikami skarbówki.

Ponadto państwo wypiera sektor prywatny z kolejnych obszarów gospodarki. Po „repolonizacji” banków i energetyki „uspołeczniane” są branże, w których udział państwa nie ma kompletnie żadnego uzasadnienia. Najbardziej kuriozalnym tego przykładem była renacjonalizacja kolejki na Kasprowy Wierch, za którą zresztą PFR sporo przepłacił. Rząd Morawieckiego rozwija także państwowy monopol hazardowy – Totalizator Sportowy z impetem wszedł na rynek „jednorękich bandytów”.

Najnowszym absurdem są plany utworzenia Polskiego Holdingu Hotelowego. Mamy zatem powrót do „czasów słusznie minionych””, gdy państwo usiłowało kontrolować każdy aspekt życia obywateli. W 2019 roku czekamy na nacjonalizację Orange Polska, Biedronki, FlixBusa, CD Projektu i prezes jeden wie, czego jeszcze. Do tego dodajmy nieudolne ręcznie starowanie państwową energetyką, co zapewne doprowadzi nas do powrotu znanych z PRL "stopni zasilania".

9. Hossa na grach, bessa na „maluchach”

Inwestorzy z Książęcej nie będą mogli zaliczyć roku 2018 do udanych. WIG stracił 9,5%, a WIG20 poszedł w dół o 7,5%. Ale prawdziwy dramat rozegrał się na spółkach średnich, mniejszych i zupełnie małych. mWIG40 zaliczył spadek o ponad 19%. Zrzeszający giełdowe „maluchy” sWIG80 poleciał w dół o przeszło 27%, co jest najgorszym rezultatem od 7 lat. Jeszcze gorzej jest wśród giełdowej drobnicy, czyli spółek z WIG-u niewchodzących w skład WIG20, mWIG40 i sWIG80. Takich walorów na GPW jest ponad 200 i dla inwestorów indywidualnych stanowią „sól’ giełdy.

Skalę bessy na GPW chyba najlepiej obrazuje indeks cenowy, którym każda spółka ma identyczną wagę, niezależnie od swojej kapitalizacji. Tak liczony indeks cen polskich akcji od początku 2018 roku spadł o 29% i znajduje się w trendzie spadkowym od marca 2017 roku, tracąc w tym czasie ok. 45%. Tylko 1 na 5 walorów tworzących WIG zakończył rok 2018 na plusie. Mediana stóp zwrotu na spółkach z WIG-u wynosi -20%. Mamy więc krajobraz charakterystyczny dla dojrzałej bessy.

Były jednak takie zakamarki rynku, w których można było porządnie zarobić. Pomimo ostrej korekty z września i października akcjonariusze CD Projektu końca rok z zyskiem 50%. Kurs innego producenta gier komputerowych – Playwaya – wzrósł o 112%. A notowane na rynku NewConnect papiery Farm51 mimo listopadowego krachu zakończyły rok z zyskiem 171%. Przez większość 2018 roku to właśnie spółki growe dostarczały inwestorom najwięcej zysków i wzbudzały najwięcej emocji. Istnieje jednak poważne ryzyko, że kilkuletnia i spektakularna hossa w branży gamingowej jesienią 2018 roku dobiegła końca.

W cieniu modnych spółek growych pozostała stara branża paliwowa, która także zaliczyła bardzo udany rok. Akcje Lotosu podrożały o 55%, Orlenu o 5,8%, a MOL-a o 5,8%. Całkiem nieźle jak na rynek, który wszakże znajduje się w stanie bessy i powolnego upadku charakteryzującego się spadkiem liczby notowanych spółek.