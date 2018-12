NBP przestał kupować złoto

Z obliczeń Bankier.pl wynika, że w listopadzie po raz pierwszy od czerwca Narodowy Bank Polski nie kupił złota. Nie wiadomo, czy oznacza to rezygnację z polityki zwiększania rezerw kruszcu, czy to tylko przerwa w zakupach.

Z opublikowanych 7 grudnia danych o oficjalnych aktywach rezerwowych wynika, że na koniec listopada wartość złota w oficjalnych rezerwach NBP wyniosła 5047,4 mln dol. wobec 5036 mln dol. miesiąc wcześniej.

Przeliczając wartość rezerw złota po kursie z porannego fixingu w Londynie (1220,45 USD za uncję) z 30 listopada, daje to (w zaokrągleniu) 4 136 mln uncji złota. A więc tyle samo, ile NBP raportował na koniec października. Na oficjalne potwierdzenie tej informacji musimy poczekać do 21 grudnia, gdy bank centralny Polski opublikuje statystyki płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych.

W okresie od lipca do października NBP dokonał pierwszych od 20 lat zakupów złota. Rezerwy żółtego metalu zostały zwiększone łącznie o 25,7 ton, do poziomu 128,64 ton. W ten sposób Polska stała się pierwszym krajem Unii Europejskiej, który w XXI wieku dokonał zwiększenia rezerw złota. W ślady NBP poszedł Węgierski Bank Narodowy , który w październiku poinformował o 10-krotnym zwiększeniu zasobów „barbarzyńskiego reliktu”, kupując ponad 28 ton metalu.

- Narodowy Bank Polski nie komentuje i nie przekazuje informacji o bieżących działaniach w zakresie zarządzania rezerwami dewizowymi oraz wykorzystania innych instrumentów wynikających z zadań banku centralnego - komunikat tej treści we wrześniu otrzymaliśmy w odpowiedzi od NBP. O zakupach złota nie chciał wypowiadać się też prezes Adam Glapiński.

Podejście banków centralnych do roli złota diametralnie zmieniło się po wybuchu kryzysu finansowego w 2008 roku. Wcześniej bankierzy centralni wyprzedawali „barbarzyński relikt” po tym, jak w latach 70. i 80. został on odsunięty od systemu monetarnego. Po 2008 roku europejskie banki centralne nagle zaprzestały wyprzedaży rezerw złota. Żółty metal zaczęły za to kupować kraje rozwijające się. W latach 2011-17 banki centralne nabywały średnio po 514 ton rocznie.

Krzysztof Kolany