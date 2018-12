EBC utrzymał rekordowo niskie stopy procentowe i kończy QE

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe. Zgodnie z wcześniejszymi planami program skupu obligacji (QE) zostanie wygaszony do końca roku. EBC nie zamierza podnieść stóp procentowych „do końca lata” 2019 roku.

- Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym na koniec dnia pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio 0,00 proc., 0,25 proc. oraz -0,40 proc. – czytamy w komunikacie EBC.

Ujemne oprocentowanie depozytów w Europejskim Banku Centralnym utrzymywane jest od czerwca 2014 roku i w założeniu ma zachęcać banki komercyjne do udzielania kredytów zamiast trzymania gotówki na rachunku frankfurckiej instytucji. Z kolei stopa refinansowa utrzymywana jest na zerze od marca 2016 roku. W rezultacie trzymiesięczny Libor dla euro od kwietnia 2015 roku pozostaje ujemny.

- Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy EBC pozostaną na obecnym poziomie przynajmniej do końca lata 2019 r. a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do zapewnienia dalszego trwałego zbliżania się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2 proc. w średnim okresie – kluczowa fraza z poprzedniego komunikatu pozostała bez zmian.

ogłoszony w czerwcu zamiar całkowitego wygaszenia QE do zera z końcem grudnia 2018 r. Od października miesięczna skali skupu aktywów netto została zredukowana o połowę, do 15 mld euro.

Równocześnie EBC wzmocnił forward guidance dotyczącą reinwestycji portfela obligacji. Rada Prezesów obiecuje, że będzie reinwestować odsetki oraz kapitał z zapadających papierów „przez dłuższy okres czasu” od momentu, gdy EBC zacznie podnosić stopy procentowe. Dodatkowo kierownictwo frankfurckiej instytucji obiecuje, że utrzyma luźną politykę monetarną „tak długo, aż będzie to konieczne, aby utrzymać sprzyjające warunki płynnościowe”. W poprzedniej wersji komunikatu EBC deklarował gotowość do prowadzenia polityki reinwestycji kapitału i odsetek z posiadanych obligacji jedynie „przez dłuższy czas po zakończeniu zakupów aktywów netto”.

O godzinie 14.30 rozpocznie się konferencja prasowa prezesa EBC Mario Draghiego, który przedstawi uzasadnienie decyzji Rady Prezesów.

KK