Na początku grudnia doszło do małego "incydentu" na amerykańskim rynku długu. "Incydentu", który początkowo przeszedł niezauważony, ale już po dwóch dniach trafił na czołówki serwisów finansowych.

Otóż stało się to, że rentowność amerykańskich obligacji pięcioletnich stała się niższa od rentowności obligacji trzyletnich. A więc doszło do tzw. inwersji krzywej terminowej. Dlaczego to jest takie ważne? O tym w wypowiedzi Krzysztofa Kolanego, głównego analityka Bankier.pl.

Krzysztof Kolany