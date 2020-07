To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 10 lipca 2020 r.

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijającą dobę, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Pogarszają się nastroje pracowników w związku z sytuacją postepidemiczną, wynika z najnowszego badania CBOS. Chociaż ponad połowa zatrudnionych jest zadowolona z sytuacji w swoim miejscu pracy, to odsetek negatywnie oceniających swoje zawodowe położenia urósł w drugiej połowie czerwca w relacji do początku marca br.

Z Covid-owego zastoju powoli wychodzi rynek kredytów hipotecznych. Chociaż w wielu bankach wymagania wobec klientów pozostają jeszcze mocno ostrożne, na rynku wciąż da się znaleźć oferty na promocyjnych warunkach, przyglądamy się dzisiaj ich szczegółom, w tym warunkom.

Choć bez wątpienia wszyscy jesteśmy już tym tematem zmęczeni, z różnych części świata spływają coraz ciekawsze doniesienia związane z epidemią SARS-CoV-2. "Zakaz rozmawiania w metrze w stolicy Filipin", "obecność koronawirusa w cieku wodnym pod Madrytem" czy "nowe zalecenia WHO w związku z transmisją powietrzną koronawirusa" to informacje tylko z dzisiaj. Te w połączeniu z kolejnym dobowym rekordem wykrytych zakażeń w USA czy na przykład rekordowymi przyrostami zakażeń w Tokio, powoduje, że w te wakacje w wielu miejscach na świecie trudno będzie zapomnieć o koronawirusie.

Minister zdrowia uspokaja, że epidemia w Polsce się zwija. Jeśli więc na wakacje zdecydują się Państwo ruszyć w głąb kraju, własnym samochodem, warto zajrzeć do naszej dzisiejszej powtórki z cen paliw w poprzednich latach. Jeśli wierzyć historycznym prawidłowościom, "urlopowe podwyżki przy dystrybutorach są jeszcze przed nami".



W niedzielę II tura wyborów prezydenckich. Zachęcam do wzięcia w nich udziału. Dziś podpowiadamy, jak powinna wyglądać karta do głosowania uprawniająca do wsparcia jednego z kandydatów. Jeśli nadal mają Państwo wątpliwości, co rywalizacja o funkcję głowy państwa ma do gospodarki, przypominam publikowany w tym tygodniu tekst głównego analityka Bankier.pl Krzysztofa Kolanego - "Prezydent a gospodarka - ile są warte wyborcze obietnice Dudy i Trzaskowskiego?".

Tradycyjnie przy piątku polecam także:

Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

19:27 WHO: kolejny najwyższy dzienny przyrost zakażeń koronawirusem

18:40 Jak wygląda karta do głosowania? Zwróć na to uwagę

18:40 W piątek mija termin wrzucania pakietów wyborczych do skrzynek pocztowych

18:34 Bułgaria i Chorwacja przyjęte do przedsionka euro

18:28 Hiszpanie ruszyli po minimalny dochód życiowy

17:45 WIG20 ratuje wzrosty

17:16 Prezydent Kazachstanu grozi dymisją ministrów, jeśli pandemia nie osłabnie

16:39 Włoski bank centralny: PKB Włoch spadnie o 9,5-13 proc. w 2020 roku

16:36 W Warszawie rusza konkurs na dodatkowe miejsca w żłobkach

15:50 MFW: globalny dług publiczny w 2020 roku będzie rekordowo wysoki

15:25 Wśród inwestorów coraz mniej pesymistów

15:16 Znakowanie mięsa w sklepach flagą kraju pochodzenia będzie obowiązkowe

15:12 Libia wznawia produkcję ropy po miesiącach blokady

14:54 Potwierdzono obecność koronawirusa w cieku wodnym pod Madrytem

14:40 Zakaz rozmawiania w metrze w stolicy Filipin z powodu koronawirusa

14:19 W Tokio kolejny dzień z największym przyrostem zakażeń koronawirusem

14:10 Samsung chce sprzedawać telefony bez ładowarek

14:08 Nowe podmioty na liście ostrzeżeń KNF

14:07 USA: kościół katolicki dostał 1,4 mld z funduszu kryzysowego

14:00 Rzecznik Finansowy wystąpił do UOKiK w sprawie warunków lokat

13:58 W Wielkiej Brytanii z powodu protestów utrzymano kwarantannę dla przyjazdów z Serbii

13:54 Wakacyjne tankowanie nie będzie takie tanie

13:52 Wizz Air poleci z Wrocławia do Larnaki na Cyprze

13:40 Norwegia otwiera się na większość krajów Europy, w tym Polskę

12:37 Węgry: możliwe ponowne obostrzenia w związku z epidemią

12:27 WHO: nowe zalecenia w związku z transmisją powietrzną koronawirusa

12:12 Szumowski: Epidemia wygasa

12:08 Włochy: stan kryzysowy zostanie prawdopodobnie przedłużony

11:52 Nowa propozycja budżetu UE

11:26 UOKiK: kredytobiorcy odzyskają co najmniej 1,5 mld zł w ramach tzw. małego TSUE

11:10 Większość osób pozytywnie ocenia sytuację w swoich zakładach pracy

10:55 Co mówią ostatnie dane przed wyborami?

10:01 Afera Dieselgate: Poszkodowani mogą pozywać Volkswagena w swoim kraju



09:56 Lotnisko Katowice uruchamia od poniedziałku tymczasowy terminal odlotów

09:52 Premier Morawiecki apeluje o rozsądek podczas wakacji i zachęca do zwiedzania Polski

09:50 Ryanair odda pieniądze klientom

09:17 Kurs euro zmaga się z barierą 4,48 zł. Frank najdroższy od maja

09:11 Ceny ropy w USA zniżkują i mogą zakończyć tydzień ze spadkiem

09:00 Nie działa PUE ZUS? Przerwa techniczna w systemie

08:48 PKN Orlen dementuje informacje "GW" o warunkach zgody KE na fuzję z Lotosem

08:40 W weekend utrudnienia w ING, BNP Paribas, Nest Banku i Idea Banku

08:26 Morawiecki: Po czerwcu sytuacja budżetowa w Polsce przekroczyła oczekiwania KE



07:53 KAS zablokowała 3 mln zł na rachunkach na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

07:34 PGNiG cieszy się gazowym popytem

07:16 Sondaż IBRiS: mała różnica między kandydatami na prezydenta, wynik do końca będzie niepewny

07:00 Polacy chcą łapać deszcz. Już 6 tys. z wniosków w programie "Moja woda"

06:50 Długi za jazdę bez ważnego biletu przekraczają już 144 mln zł

06:10 "Washington Post": Biden proponuje "gospodarczy nacjonalizm"

06:00 Na rynku tylko jedno darmowe konto z bezpłatnym pakietem usług [Ranking Bankier.pl]

06:00 Promocje kredytów hipotecznych jeszcze w trzech bankach

06:00 Te spółki zdominowały handel na NewConnect

06:00 Piątek ostatnim dniem na odebranie zaświadczenia o prawie do głosowania

06:00 Rzymianie nie chcą większych ogródków restauracyjnych. "Nie możemy chodzić po ulicach"

05:46 Długi firm transportowych wobec kontrahentów sięgają blisko 1 mld zł

04:06 W Nowym Jorku rośnie liczba policjantów odchodzących na emeryturę

03:53 Znów dobowy rekord wykrytych zakażeń w USA - ponad 65,5 tys.

01:19 Do Wielkiej Brytanii bez kwarantanny z prawie 60 państw, w tym Polski

Tutaj możesz zapisać się na wieczorny newsletter Bankier.pl z powiadomieniami o najnowszych podsumowaniach dnia.