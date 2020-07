fot. lucadp / Shutterstock

W najbliższych dniach kilka banków zamierza przeprowadzić prace serwisowe. Na utrudnienia w dostępie do usług powinni przygotować się klienci m.in. ING Banku Śląskiego, Nest Banku, Idea Banku i BNP Paribas. Utrudnienia wystąpią także po weekendzie. Prace techniczne na przyszły tydzień zaplanował ING Bank Śląski i Santander Consumer Bank.

Przerwa techniczna w ING Banku Śląskim

Najbardziej rozciągnięte w czasie będą prace serwisowe w ING Banku Śląskim. Pierwsze utrudnienia pojawią się w nocy z 11 na 12 lipca (z soboty na niedzielę). Rozpoczną się o godz. 0:00 i potrwają do godz. 6:00. Klienci banku będą mieli wówczas problemy z wymianą walut w eKantorze.

Następnie w nocy z 12 na 13 lipca (z niedzieli na poniedziałek), od godz. 22:00 do 3:00 nie będzie można korzystać z bankomatów ING Banku Śląskiego oraz sieci Planet Cash.

Podobne utrudnienia spotkają klientów ING Banku Śląskiego w przyszłym tygodniu – w nocy z 15 na 16 lipca (ze środy na czwartek) od godz. 0:30 do 0:45.

Prace serwisowe w Nest Banku

Prace serwisowe na nadchodzący weekend zaplanował również Nest Bank. W związku z tym w sobotę 11 lipca od godz. 0:00 do 12:00 niedostępny będzie serwis bankowości elektronicznej oraz PSD2 API. Jak informują przedstawiciele Nest Banku, transakcje kartowe będą realizowane bez przeszkód.

Utrudnienia w BNP Paribas

Już w piątek (10 lipca) o godz. 22:00 rozpoczną się prace serwisowe w banku BNP Paribas. Powinny się one zakończyć do godz. 23:59. W trakcie prowadzonych prac klienci banku nie będą mogli skorzystać z systemów bankowości internetowej i mobilnej BiznesPl@net, Mobile BiznesPl@net oraz GOmobile Biznes.

Operacje kartowe w trakcie prac serwisowych będą realizowane bez zakłóceń. Możliwy będzie także dostęp do bankomatów.

Przerwa techniczna w Idea Banku

Również w piątek (10 lipca) o godz. 22:00 modernizację swoich serwisów rozpocznie Idea Bank. Ich pokłosiem będzie trwająca do godz. 6:00 w sobotę (11 lipca) przerwa w dostępie do bankowości internetowej Idea Cloud oraz aplikacji mobilnej.

Prace serwisowe w Santader Consumer Banku

Nieco później, bo we wtorek i środę (14-15 lipca) utrudnienia w dostępie do bankowości elektronicznej dotkną klientów Santander Consumer Banku. Przerwa potrwa od godz. 22:00 we wtorek (14 lipca) do godz. 6:00 w środę (15 lipca). W tym czasie niedostępna będzie zarówno bankowość internetowa jak i aplikacja mobilna Santander Consumer Banku.

Marcin Kaźmierczak