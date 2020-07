fot. Michał Dyjuk / FORUM

Na listę ostrzeżeń publicznych KNF wpisane zostały nowe podmioty: spółka Idea Online oraz działalność gospodarcza prowadzona pod firmą "ANDRZEJ RYĆ" - podała Komisja Nadzoru Finansowego w komunikacie.

Komisja poinformowała, że oba podmioty: Idea Online spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oraz działalność gospodarcza prowadzona pod firmą "ANDRZEJ RYĆ" w miejscowości Turka, znalazły się na liście z powodu art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, czyli ze względu na wykonywanie czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń, polegających na doradzaniu, proponowaniu oraz wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umowy ubezpieczenia, nie będąc do tego upoważnionym. W obu przypadkach KNF złożyła zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ.

Zgodnie z KRS, prezesem zarządu Idea Online jest obecnie Agnieszka Michalewicz. Osoba ta znajdowała się również w zarządzie spółki Idea Broker będącej w stanie upadłości. To, co istotne, podmioty te poza podobną nazwą prawdopodobnie nie mają żadnych powiązań z Idea Bankiem, a na pewno żadnych kapitałowych.

Czym jest lista ostrzeżeń publicznych KNF

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których KNF zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

Na liście, oprócz nazwy podmiotu podejrzanego o przestępstwo, z biegiem czasu zamieszczana jest także informacja o przebiegu postępowania. Może to być wzmianka o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia, wzmianka o prawomocnym orzeczeniu sądu.

Wszystko o liście ostrzeżeń publicznych KNF

AH