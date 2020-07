WIG20 ratuje wzrosty. Mocne spadki Mabionu

fot. MAREK WISNIEWSKI / PULS BIZNESU / FORUM

Wzrostami zakończył ostatnią sesję tygodnia WIG20. W składzie indeksu wyróżniały się akcje Dino, na szerokim rynku mocne ruchy notowały z kolei papiery Mabionu i Work Service.

WIG20 rozpoczął piątkowy handel od blisko 1-proc. spadków, w kolejnych godzinach sukcesywnie jednak odrabiał straty i dzięki udanej końcówce sesji zamknął dzień 0,3 proc. na plusie. Podobną tendencję w ciągu dnia obserwowaliśmy m.in. na głównych indeksach europejskich, tyle że DAX i CAC zyskiwały blisko 1 proc., wyraźnie dystansując polski indeks.

To tym bardziej rozczarowujące, że WIG20 osiągnął najlepszy wynik z głównych indeksów GPW. WIG zyskał jedynie 0,2 proc., mWIG40 stracił 0,1 proc., a sWIG80 poszedł w dół o 0,3 proc. Ponownie rozczarowały i obroty, które tym razem na szerokim rynku wyniosły 705 mln zł.

W składzie WIG20 najmocniejsze wzrosty notowało Dino Polska (+2,3 proc.), którego cena akcji znów znalazła się powyżej poziomu 200 zł. Ponad 1-proc. wzrosty mają za sobą także papiery Tauronu, Polsatu, Pekao oraz PKO BP. O ponad 1-proc. w dół poszły z kolei akcje LPP i CD Projektu. Ten drugi po ostatnich spadkach jest już notowany przeszło 9 proc. poniżej maksimów.

W drugiej linii liderem wzrostów okazał się Biomed (+8 proc.), uwagę przykuwał jednak i Kruk, którego notowania poszły w górę o 7,8 proc. Firma wydała w drugim kwartale na zakup wierzytelności 23 mln zł, czyli o 82 proc. mniej niż rok wcześniej, a wartość spłat od dłużników spadła o 7 proc. do 417 mln zł.

Na drugim biegunie znalazł się Mabion. Firma zaliczyła 34-proc. spadek po publikacji komunikatu dotyczącego przyszłości wniosku o rejestrację MabionCD20. - Mabion szacuje, że prace związane z uzyskaniem danych niezbędnych do złożenia nowego wniosku o dopuszczenie do obrotu leku MabionCD20, w tym badanie pomostowe, zostaną ukończone przed lub na początku 2022 roku - podała spółka w komunikacie. Zakładane działania wymagają nakładów netto na poziomie ok. 75-85 mln zł.

Mocne wzrosty na szerokim rynku notował Work Service (+44,2 proc.). Spółka poinformowała, że podpisała z bankami umowę o współpracy w zakresie restrukturyzacji zadłużenia, co ma być krokiem w kierunku przejęcia pogrążonego w problemach Work Service przez włoską grupę Gi.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3296,22 1,07 0,06 0,08 -5,86 -11,99 DAX Niemcy 12633,71 1,15 0,84 0,83 2,10 -4,64 FTSE 100 W.Brytania 6095,41 0,76 -1,01 -3,69 -19,06 -19,19 CAC 40 Francja 4970,48 1,01 -0,73 -1,64 -10,72 -16,85 IBEX 35 Hiszpania 7321,10 1,16 -1,11 -4,47 -20,88 -23,33 FTSE MIB Włochy 19767,60 1,34 0,21 0,05 -10,33 -15,91 ASE Grecja 632,97 -0,61 -3,88 -4,48 -26,53 -30,95 BUX Węgry 35589,60 -0,53 -0,95 -5,13 -12,29 -22,77 PX Czechy 941,73 -0,41 0,35 -0,02 -10,08 -15,59 RTS INDEX (w USD) Rosja 1245,65 0,91 0,85 -2,50 -11,51 -19,58 BIST 100 Turcja 114808,60 -0,85 -0,81 4,58 16,46 0,34 WIG 20 Polska 1797,27 0,31 -0,20 -2,38 -22,29 -16,41 WIG Polska 50933,53 0,18 -0,05 -1,07 -15,45 -11,93 mWIG 40 Polska 3596,76 -0,11 -0,37 -0,29 -12,08 -7,97 Źródło: PAP

Adam Torchała