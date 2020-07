Ryanair odda pieniądze klientom, którzy kupili bilety za pośrednictwem nieautoryzowanych stron internetowych m.in. Esky.pl oraz Fru.pl.

Linie lotnicze Ryanair wprowadziły nową opcję „weryfikacji klienta”. Funkcja pomoże pasażerom, w odzyskaniu pieniędzy zapłaconych na poczet lotów oferowanych od nieautoryzowanych pośredników na stronach internetowych m.in. Kiwi.com, Esky.pl czy Fru.pl.

- W wielu przypadkach te nieautoryzowane biura podróży oszukują klientów, pobierając wyższe opłaty, a następnie dokonują rezerwacji na stronie internetowej Ryanair podając fałszywe dane kontaktowe klientów i kart kredytowych, a następnie żądają zwrotu pieniędzy bezpośrednio na własne konto, a w niektórych przypadkach odmawiając przekazania środków klientom. Aby chronić klientów, Ryanair stworzył teraz prosty proces „weryfikacji klienta” online i opublikował film instruktażowy, który umożliwia klientom zwrot bezpośrednio od Ryanair - mówił Eddie Wilson, prezes Ryanaira.

Ryanair zwraca pieniądze klientom, którzy zarezerwowali lot bezpośrednio na stronie internetowej przewoźnika. Problem pojawił się z oddaniem pieniędzy osobom korzystającym z zakupów na nieautoryzowanych domenach, które przekazały Ryanair fikcyjne dane kontaktowe klienta oraz płatności, podkreślał prezes Wilson.

