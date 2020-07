5 tematów minionego tygodnia ważnych dla twojego portfela

fot. fongbeerredhot / Shutterstock

W mijającym tygodniu opisywaliśmy szereg tematów istotnych dla portfeli Polaków. Wybraliśmy pięć, które naszym zdaniem szczególnie warto podkreślić. Sprawdź, czy coś cię nie ominęło!

Jak co tydzień w skondensowanej formie przedstawiamy pięć najważniejszych tematów, które mogą mieć wpływ na finanse osobiste Polaków. Oczywiście zachęcamy do klikania w zamieszczone linki - lektura Bankier.pl to najlepszy sposób, aby być na bieżąco w kwestiach finansowych!

1. Złoty słaby, złoto drogie

Jak zwykle na początku miesiąca, opublikowaliśmy najnowsze prognozy walutowe. Wynika z nich, że trudno spodziewać się umocnienia polskiej waluty i spadku kursów euro, dolara, franka czy funta. Więcej na ten temat w artykule „Prognoza walutowa: czeka nas rok słabego złotego”.

Złoty nie rośnie w siłę, za to mocno drożeje złoto. Jego ceny poszybowały do najwyższego poziomu od 2011 r. i przebiło 1800 dolarów za uncję. Analitycy są zdania, że niebawem złoto może być najdroższe w historii.

2. Ciężkie czasy na rynku lokat i kont

„To był koszmarny kwartał dla oszczędzających” – tytuł najnowszego podsumowania DepoTracker Bankier.pl mówi sam za siebie. W ślad za decyzjami Rady Polityki Pieniężnej o obniżkach stóp procentowych NBP poszły banki, które lawinowo zaczęły ciąć stawki na depozytach.

Łatwego życia nie mają też miłośnicy kont za zero. W naszym najnowszym rankingu tylko jeden rachunek za darmo oferował kartę oraz wszystkie bankomaty w Polsce za darmo.

3. Hipoteczny bumerang i promocje

Wraca temat państwowych dopłat do wkładu własnego. Jak przekonuje Michał Kisiel, do popularnego przed laty „Mieszkania dla młodych” trudno byłoby jednak wrócić w dzisiejszych realiach rynkowych. Więcej na ten temat w poniedziałkowym artykule „Dopłaty na wkład własny – pomysł, który wraca jak bumerang”.

Niezależnie od ewentualnego wsparcia, osoby zainteresowane kredytami hipotecznymi powinny bacznie śledzić promocje na tym rynku. Ich przegląd zamieściliśmy w artykule „Letnie promocje w kredytach hipotecznych – co proponują banki?”.

4. Zasiłek opiekuńczy jednak przedłużony

Nie zamierzamy przedłużać dodatkowego zasiłku opiekuńczego – poinformowała początkowo w czwartek szefowa MRPiPS Marlena Maląg. Dwie godziny później poinformowała jednak, że zasiłek zostanie przedłużony o kolejne 2 tygodnie, do 26 lipca.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem do 8 lat. Przysługuje on matce lub ojcu, a wypłacany jest temu z rodziców, który o niego wystąpi.

5. Sprawdź nowe usługi!

Kilka mniej i bardziej znanych usług wartych wypróbowania w wolnym czasie – to nasza propozycja na wakacje. Przegląd usług, które pomogą uporządkować finanse, zaoszczędzić nieco czasu i pieniędzy oraz uprościć niektóre codzienne czynności zamieściliśmy w artykule „10 nowości, które trzeba wypróbować w wakacje”.

Michał Żuławiński