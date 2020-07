Te spółki zdominowały handel na NewConnect

fot. Szymon Laszewski / FORUM

Obroty na rynku NewConnect rosną, większość handlu odbywa się jednak na wąskim gronie spółek. Oto firmy, które zdominowały "małą giełdę".

II kwartał 2020 roku był dla rynku NewConnect najlepszym w historii pod względem obrotów. Te w sumie sięgnęły 2,78 mld zł – takiego wyniku NewConnect nie osiągnął do tej pory ani razu w ciągu całego roku, a co dopiero kwartału. Zwiększona aktywność inwestorów to przede wszystkim pokłosie koronawirusa, który zmienność na rynkach. Dodatkowo epidemia, która dla niektórych biznesów stała się poważnym zagrożeniem, dla niektórych firm okazała się szansą na nowe giełdowe życie. Wszystko to przyciągnęło drobnych inwestorów na „małą giełdę”.

Warto jednak zauważyć, iż choć NewConnect notuje gwałtowne wzrosty obrotów, to te wciąż kumulują się przede wszystkim w wąskim gronie najpopularniejszych spółek. W II kwartale 2020 roku ledwie 15 spółek z rynku odpowiadało aż za 2/3 całych obrotów. Z drugiej strony taka dominacja nie jest niczym nadzwyczajnym. Przykładowo przed rokiem 15 najlepszych spółek z NewConnect generowało 68 proc. obrotów, na głównym rynku z kolei spółki z WIG20 generują aż przeszło 80 proc. obrotów.

/ Bankier.pl

Największy udział w obrotach na NewConnect zanotowała w II kwartale 2020 roku Biomaxima. Obroty na spółce wyniosły 332 mln zł, co stanowi 12 proc. wyniku całego rynku. 300 mln zł przekroczyło także biotechnologiczne InnoGene (10,9 proc. udziału). Kolejną grupę – z wynikami powyżej 100 mln zł – zdominowali producenci gier: Creepy Jar, Bloober i SimFabric. Dziewięciocyfrowy wynik udało się zanotować także MedCampowi. Największa spółka rynku NewConnect – fotowoltaiczny Columbus – zanotowała siódmy wynik (82 mln zł). Pierwszą dziesiątkę spółek „małej giełdy” z największymi obrotami uzupełnili kolejni producenci gier: Farm51, Movie Games i Forever Entertainment.

Długi ogon coraz krótszy

Najistotniejsze z punktu widzenia inwestorów jest to, że wzrosty obrotów rozkładają się dość szeroko. Poprawę rok do roku pod tym względem zanotowało aż 82,5 proc. spółek. Wciąż jednak aż 71 proc. spółek z NewConnect nie może się pochwalić kwartalnymi obrotami przekraczającymi 1 mln zł. To niewiele nawet z punktu widzenia drobnego inwestora. Na rynku znajdziemy nawet takie absurdy, jak spółka warta ponad 250 mln zł, dla której średni dzienny wolumen handlu akcjami wyniósł… 3 sztuki.

Przypomnijmy, że płynność ułatwia odpowiednią wycenę spółki (jest ona pochodną większej liczby ofert), a także ułatwia proces wchodzenia i wychodzenia z inwestycji. Jednak także i w tej kwestii NewConnect notuje poprawę. W II kwartale 2019 roku spółki z obrotami poniżej 1 mln zł stanowiły aż 90 proc. rynku. To kolejny dowód na szerokie rozłożenie się wzrostu obrotów.

Spada także odsetek spółek groszowych, wciąż jednak stanowią one aż 48 proc. rynku (względem 58 proc. przed rokiem). Warto także zauważyć, że wzrosty w II kwartale 2020 roku zanotowały ceny akcji aż 74 proc. spółek notowanych na rynku, a flagowy NCIndex zanotował stopę zwrotu na poziomie aż 78 proc.

Szerokość wzrostów może cieszyć, z drugiej strony rodzi pytanie o fundamenty dla tych ruchów. Tym bardziej, że w przypadku aż 81 spółek mówimy o kwartalnych wzrostach wartości przekraczających 100 proc., a w przypadku 7 o kwartalnych wzrostach przekraczających 1000 proc. W wielu przypadkach inwestorzy wyceniają nadzieje na przyszłe zyski, te jednak wcale nie muszą zaspokoić wygórowanych wycen. Warto pamiętać, że inwestycje na NewConnect charakteryzują się podwyższonym poziomem ryzyka.

Adam Torchala