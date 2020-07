fot. Shutterstock.com /

Zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów hipotecznych i wzrost marż to nowa rynkowa rzeczywistość. Część banków nie rezygnuje jednak z okresowych akcji promocyjnych i proponuje lepsze niż standardowe warunki dla wybranych grup klientów.

Kredyty hipoteczne powoli „odżywają” po epidemicznym okresie mocnego spadku popytu. Chociaż wyższe wymagania co do wkładu własnego pozostaną elementem rynkowego krajobrazu na dłużej, a bardziej konserwatywne podejście do badania zdolności kredytowej nadal jest faktem, to widać pierwsze zwiastuny rosnącego zainteresowania hipotekami. W czerwcu o kredyt hipoteczny wnioskowało o 5 proc. więcej osób niż rok wcześniej.

Promocje kredytów hipotecznych regularnie przygotowuje zaledwie kilka instytucji. Jeszcze kilka miesięcy temu były one znakiem rozpoznawczym ING Banku Śląskiego. Ten kredytodawca jednak zrezygnował na razie z takich zabiegów i proponuje wyłącznie standardową ofertę (plus kredyt na przedsięwzięcia ekologiczne).

Promocja kredytu hipotecznego w mBanku

9 lipca 2020 r. ruszyła kolejna edycja promocji kredytów hipotecznych w mBanku. Tym razem pod hasłem „Nie odkładaj marzeń”. O finansowanie na specjalnych warunkach można będzie wnioskować do 6 sierpnia 2020 r.

Minimalna kwota kredytu to 100 tys. zł. Bank nie pobiera prowizji za przyznanie finansowania. Klient musi przystąpić do ubezpieczenia na życie i opłacać składki przez co najmniej 5 lat. Składka pobierana jest co miesiąc, w wysokości 0,045 proc. salda zadłużenia. Warunki akcji są zróżnicowane, w zależności od statusu klienta.

Osoby, które nie są klientami banku lub nie należą do segmentu Active lub Intensive, mogą liczyć na marżę obniżoną do poziomu:

2,5 pp. – przy wkładzie własnym równym co najmniej 20 proc. (standardowa stawka – 4,5 pp.),

2,9 pp. – przy wkładzie własnym poniżej 20 proc. (standardowa stawka – 4,9 pp.).

Klienci Active to osoby, które nie tylko posiadają rachunek osobisty w mBanku, ale również zapewniają na niego wpływy (co najmniej 5 tys. zł miesięcznie), wykonują minimum 15 transakcji kartą płatniczą (w co najmniej 3 pełnych miesiącach z ostatnich sześciu) oraz korzystają z kredytu odnawialnego lub karty kredytowej (alternatywnie – posiadają depozyty z minimalnym saldem 25 tys. zł).

W ich przypadku promocyjne stawki marży kredytu hipotecznego wynoszą odpowiednio 2 pp. (dla wkładu własnego co najmniej równego 20 proc., stawka standardowa to 4 pp.) i 2,5 pp. (dla niższej wpłaty własnej, standardowo – 4,5 pp.).

Klienci z segmentu Intensive muszą spełnić bardziej wygórowane warunki aktywności. Minimalne wpływy na rachunek wynoszą w tym przypadku 7 tys. zł miesięcznie. Stawki marży to: 1,9 pp. (dla LTV równego 80 proc. lub mniejszego) i 2,3 pp. (dla LTV powyżej 80 proc.). Stawki promocyjne są niższe o 2 pp. od standardowych.

Wakacyjna promocja w Pekao Banku Hipotecznym

Do końca lipca w Pekao Banku Hipotecznym dostępna jest oferta „Wakacyjna Promocja”. Mogą z niej skorzystać osoby, które kupują lokal mieszkalny i wnioskują o finansowanie mieszczące się w przedziale kwotowym od 100 do 600 tys. zł.

Opłata za udzielenie kredytu wynosi od 0 do 3 proc. Marża wynosi 1,9 pp., niezależnie od wysokości wkładu własnego. Przypomnijmy, że ten kredytodawca wymaga co najmniej 20-procentowej wpłaty. W standardowej ofercie banku marża kredytowa to 2,1 pp. (dla kredytów z LTV do 60 proc.) i 2,4 pp (dla kredytów z LTV powyżej 60 proc.).

Pekao Bank Hipoteczny nie wymaga dodatkowych zakupu produktów – jego „znakiem rozpoznawczym” jest brak sprzedaży krzyżowej.

Dni otwarte kredytu mieszkaniowego w Banku Pekao

Jeszcze do 11 lipca skorzystać można ze specjalnej oferty kredytów hipotecznych w Banku Pekao. Osoby, które w tym czasie otrzymają formularz informacyjny, mogą w terminie jego ważności złożyć wniosek. Umowa kredytowa powinna zostać zawarta najpóźniej 21 września 2020 r.

W ramach sprzedaży krzyżowej klient musi:

posiadać albo zawrzeć umowę o rachunek typu ROR wraz z kartą debetową zasilany regularnymi miesięcznymi wpływami,

aktywować dostęp do rachunku za pośrednictwem PeoPay lub Pekao24,

wyrazić zgody marketingowe w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz marketingu bezpośredniego,

posiadać/nabyć kartę kredytową,

zakupić ubezpieczenie spłaty kredytu (CPI) dla oferty z ubezpieczeniem spłaty i zakupić ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

Po spełnieniu tych dość rozbudowanych warunków można liczyć na marżę kredytową w wysokości 1,95 pp. (z prowizją 1,25 proc.) lub 2,05 pp. (z zerową prowizją). Minimalny wkład własny wynosi 20 proc.