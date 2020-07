fot. Adrien Olichon / Pexels

W ciągu pierwszego tygodnia obowiązywania programu "Moja woda" beneficjenci zawnioskowali o blisko 30 proc. środków z puli wynoszącej 100 mln zł - poinformował PAP minister klimatu Michał Kurtyka. Resort dodał, że najwięcej wniosków złożyli mieszkańcy Śląska.

1 lipca ruszył nabór wniosków w nowym programie promującym retencję wód opadowych na ternach prywatnych posesji. Budżet programu "Moja woda", to 100 mln zł i można w nim zdobyć do 5 tys. zł na instalacje służące wyłapywaniu deszczówki (do 80 proc. kosztów inwestycji).

"Od startu naboru wniosków, czyli od 1 lipca, do tej pory złożono ponad 6 tys. wniosków o dofinansowanie instalacji przydomowej retencji na łączną wartość 27 mln zł. Tak duże zainteresowanie Polaków programem to dowód na to, że dostrzegają oni korzyści, jakie niesie za sobą magazynowanie deszczówki" - przekazał minister klimatu Michał Kurtyka.

Jak dodał, dzięki programowi będzie możliwe sfinansowanie przynajmniej 20 tys. instalacji przydomowej retencji, które pozwolą na zatrzymanie 1 mln metrów sześciennych wody opadowej rocznie na prywatnych działkach.

Zgodnie z danymi ministerstwa, liderami w składaniu wniosków są mieszkańcy Śląska. Do katowickiego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska trafiło jak na razie 842 wniosków. Na kolejnych miejscach są Kraków (766 wniosków) i Warszawa (blisko 500 wniosków). Do tej pory najmniej wniosków trafiło do wojewódzkich funduszy w Opolu (125), Zielonej Górze (129) oraz Białymstoku (178).

Wsparcie finansowe z programu "Moja woda" można przeznaczyć na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości. Refundowany jest też: zakup przewodów odprowadzających wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej; kupno podziemnych lub nadziemnych zbiorników retencyjnych podziemny lub nadziemny; instalacji rozsączajacych oraz elementów do nawadniania.

Dofinansowanie przysługuje ponadto w przypadku budowy oczka wodnego. (PAP)

autor: Michał Boroń

