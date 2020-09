To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 3 września 2020 r.

Utrzymany poziom bezrobocia, ułatwienia dla sięgających po kredyty mieszkaniowe w kolejnym banku i praktyki Allegro w przededniu giełdowego debiutu na celowniku UOKiK-u - między innymi o tym było głośno w czwartek 3 września. Zapraszam na podsumowanie dnia.

#1 Bezrobocie stanęło w miejscu, zatrzymując się w sierpniu na poziomie z lipca wynoszącym 6,1 proc., szacuje Ministerstwo Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej. Szefowa resortu przekonuje, że to oznaka stabilizacji sytuacji w zatrudnieniu, które zdestabilizowało się wiosną przez koronawirusa.

#2 Dobre wieści dla kredytobiorców - postępuje odmrożenie na rynku "hipotek". Jak dowiedziała się redakcja Bankier.pl, ING Bank Śląski wraca do kredytów z 20-procentowym wkładem własnym, po tym, jak w kwietniu podniósł próg minimalnego wymaganego zaangażowania środków własnych klienta do 30 proc. To kolejna (po mBanku) w ostatnich dniach zapowiedź luzowania pandemicznych wymogów wobec kredytobiorców.

#3 Przedsiębiorcy skarżą się na zmieniony mechanizm opłat pobieranych przez Allegro, a sprawą zajął się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Celem analiz tej instytucji ma być ustalenie, czy nowe rozwiązania mogły być wykorzystywane do podwyższania wyceny spółki w przededniu jej debiutu na giełdzie.

#4 Najpopularniejszy artykuł dzisiaj i chyba najbardziej zatrważające dane - 600 tysięcy Ukraińców wpłaciło pieniądze do jubilerskiej piramidy finansowej. Pozwoliło to oszustom na przywłaszczenie kwoty odpowiadającej 250 mln dolarów; działalność prowadzono zaledwie od początku 2019 roku. Mechanizm? "W salonie można zakupić biżuterię, a sklep ma zwracać co pewien czas procent ceny danego przedmiotu kupującemu", czytamy w dzisiejszych doniesieniach.

21:01 Idea Bank kontra BFG. Bank chce zmiany kuratora

20:04 Wyniki CD Projektu. Kolejne już po premierze "Cyberpunka"

19:09 Rozpoczęło się dochodzenie ws. postępowania WHO wobec pandemii

18:43 Do końca sierpnia pobrano bony turystyczne na 759 mln zł

17:54 Amerykanie ściągnęli WIG20 pod kreskę. Spadki KGHM-u

17:40 Gwałtowne spadki na Wall Street. Nasdaq się przegrzał



17:37 Bezrobocie nie wzrosło. "Sytuacja na rynku pracy wydaje się stabilizować"

16:36 Terlecki ws. podwyżek dla polityków: nie ma tego tematu

16:34 PKN Orlen: nie doszło do żadnego wycieku w Płocku

16:00 UOKiK chce inwestować w sztuczną inteligencję

15:40 Inwestorzy znów drżą o energetyczną transformację

15:01 Hazard w internecie łatwiejszy dzięki zdalnemu uwierzytelnianiu

15:00 Timmermans: Polska będzie największym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

14:49 Francja ma plan wsparcia gospodarki wart 100 mld euro

14:29 Susza w Polsce trochę mniejsza, ale nadal się utrzymuje

14:19 MZ przedstawiło nową strategię walki z epidemią

13:27 MS pracuje nad nowelizacją ustawy o prawach konsumenta oraz kodeksu cywilnego

13:20 Najwięcej energii z "Mojego prądu" na Śląsku

12:57 Ruszyła budowa restauracji Roberta Lewandowskiego

12:34 Szkoła w pandemii. Minister: Blisko 100 proc. placówek pracuje stacjonarnie

12:33 Hiszpania zwiększy udział telepracy w tygodniowym harmonogramie firm i instytucji

12:12 KE krytykuje polski zakaz lotów. "Są inne, bardziej odpowiednie środki"

12:07 Spadek sprzedaży detalicznej w strefie euro zaskoczył ekonomistów

11:40 Łukaszenka: Polska, Czechy, Litwa i Ukraina ingerują w sytuację na Białorusi

11:12 Niższy wkład własny w ING Banku Śląskim. Trwa odmrażanie w kredytach hipotecznych

11:00 LOT, Ryanair i Wizz Air zawiesiły ponad 40 połączeń lotniczych

10:59 430 zarzutów dla mężczyzny rozpowszechniającego muzykę w internecie

10:00 Nie działa BOŚ Bank? Przerwa techniczna w systemie

09:48 Prowizja od sprzedaży a debiut na GPW. UOKiK przyjrzy się praktykom Allegro

09:26 Kurs euro w górę. Dolar odrabia straty

08:59 Budżety samorządów miały ponad 11,9 mld zł nadwyżki po drugim kwartale

08:45 Minister finansów: Liczę, że na koniec roku bezrobocie nie dojdzie do 8 proc.

08:10 Wraca temat brexitu. Negocjator UE pesymistyczny wobec szans porozumienia z Wielką Brytanią

07:50 Ceny ropy w USA najniżej od początku sierpnia

07:30 Trwa walka z jednorękimi wiatrakami

07:20 Jubilerska piramida finansowa. Pieniądze wpłaciło 600 tys. Ukraińców

07:08 Powstanie superresort odpowiedzialny za rządowe inwestycje

07:03 Jak poszczególne kraje reagowały na epidemię? Naukowcy zestawili to w bazie danych

06:08 Minister zdrowia: Drugiego lockdownu kraju nie będzie

06:00 Darmowe „unijne” konta okazały się klapą

06:00 Możliwość negocjacji cen mieszkań rekordowo wysoka. Sprzedający rewidują stawki

06:00 Niskie płace, wysokie wymagania – to zniechęca bankowców

04:37 Nowojorskie restauracje na skraju załamania



