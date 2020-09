UOKiK chce inwestować w sztuczną inteligencję

Szybki test na koronawirusa z drukarki 3D

Opracowany przez naukowców z University of Illinois w Urbana – Champaign wkład mikrofuidowy pozwala wykonywać testy na Covid-19 w 30 minut i można go szybko wytworzyć za pomocą drukarki 3D – informuje pismo “Proceedings of the National Academy of Sciences".