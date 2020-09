LOT, Ryanair i Wizz Air zawiesiły ponad 40 połączeń lotniczych

fot. tratong / Shutterstock

LOT, Ryanair oraz Wizz Air zawiesili łącznie ponad 40 połączeń lotniczych m.in. na Cypr czy Maltę. Chodzi o zakaz wykonywania połączeń wydany przez rząd.

W związku z nowy rozporządzeniem dotyczącym zakazu wykonywania przelotów między 44 państwami na świecie a Polską linie lotnicze zawieszają połączenia. Obostrzenia obowiązują do 15 września.

Polskie Linie Lotnicze LOT, jak wynika z systemu rezerwacyjnego, nie będą wykonywać przelotów z Warszawy do Barcelony do 25 października, natomiast do Madrytu pierwsze połączenia będą dostępne po 30 września.

Ryanair również zredukował rozkład połączeń. Irlandzkie linie lotnicze do około 16 września nie będą wykonywać przelotów:

z Modlina do Alicante, Barcelony, Madrytu, Malagi, Palmy, Sewilli i Walencji,

z Wrocławia do Alicante, Madrytu, Malagi, Palmy i na Maltę,

z Krakowa do Alicante, Barcelony, Madrytu, Palmy, Sewilli i Walencji,

z Gdańska do Alicante i na Maltę,

z Poznania do Alicante i na Maltę.

Ryanair od połowy września zawiesił także cześć lotów wykonywanych z Polski na Ukrainę. Z kolei od 9 do 25 września linie lotnicze Wizz Air nie będą wykonywać połączeń z Krakowa do Larnaki (Cypr). Dodatkowo do połowy września węgierskie linie lotnicze zawiesiły przeloty:

z Warszawy do Alicante, Barcelony, Madrytu, na Maltę i na Teneryfę,

z Katowic na Teneryfę, do Palmy i na Fuerteventurę,

z Krakowa do Barcelony.

#PLLLOT reaguje na zakaz lotów do Hiszpanii, organizując siedem lotów czarterowych od 2 do 6 września.https://t.co/tdboMkv1og — Polskie Linie Lotnicze LOT (@LOTPLAirlines) September 2, 2020

Nowy zakaz wykonywania połączeń lotniczych międzynarodowych dotyczy 44 państw m.in. Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Czarnogóry, Mołdawii czy Malty. Przeloty zostały zawieszone do 15 września. W tym czasie Polskie Linie Lotnicze LOT wykonają siedem czarterowych przelotów z Hiszpanii dla Polaków, którzy będą chcieli wrócić do kraju z wakacji. Jak podkreśliła Ambasada RP w Madrycie, granice Hiszpanii i Polski pozostaną otwarte.

DF