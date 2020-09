Spadek sprzedaży detalicznej w strefie euro zaskoczył ekonomistów

Polacy spokojniejsi na zakupach i w restauracjach. Indeks niepokoju Deloitte wraca do stanu sprzed miesiąca

Polacy coraz bezpieczniej czują się na zakupach i w restauracjach; indeks niepokoju wraca do stanu sprzed miesiąca - w Europie spokojniejsi od nas zdają się być tylko Belgowie i Niemcy - wynika z najnowszej edycji badania firmy Deloitte "Global State of the Consumer Tracker".