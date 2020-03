To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 30 marca

W natłoku informacji łatwo zgubić wiadomości najważniejsze. Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający dzień, wybierając najważniejsze fakty. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział dziś, że do końca tygodnia w Polsce możemy mieć kilka tysięcy potwierdzonych przypadków zachorowań na koronawirusa. Przedostatni dzień marca, póki co, kończmy z wynikiem ok. 2 tysięcy zakażeń i blisko 30 zgonów. Szczegóły podajemy w tym artykule. Czytelnikom, którzy przegapili najważniejsze wydarzenia weekendu, polecamy podsumowanie 28 i 29 marca.

W pierwszym dniu nowego tygodnia nie zabrakło kolejnych doniesień, które nie pozostaną bez wpływu na gospodarkę. Poniżej prezentujemy najważniejsze fakty z dziś w formule godzina-po-godzinie.

Najważniejsze wydarzenia ekonomiczne z dziś:

20:21 Ryanair przedłuża skrócony grafik lotów. Uziemione ponad 90% samolotów



20:09 Senat procedował nad nowelizacją ustaw zdrowotnych dot. COVID-19

17:51 "Ratuj biznes" to nowa akcja wspierająca przedsiębiorców w czasach pandemii

17:50 30 marca z najspokojniejszą sesją tej bessy. Mocne wzrosty Dino

17:46 Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową

17:06 Premier: 50 mld zł z refinansowania budżetu wystarczy na 6-7 tygodni

16:19 PSF: Wpływ pandemii na rynek fotowoltaiki ograniczony i chwilowy

16:00 Spółka z NewConnect planuje "eMsze"

15:54 PGNiG obniża ceny gazu CNG na swoich stacjach

15:24 Szumowski: Do końca tygodnia będzie kilka tysięcy osób z zakażeniem koronawirusem

15:15 Dworczyk: We wtorek premier ogłosi nowe obostrzenia w walce z koronawirusem

15:08 PKN Orlen nie odstępuje od fuzji z Lotosem, czeka na decyzję Komisji Europejskiej

14:35 "Podejrzewasz u siebie koronawirusa" - zapyta asystent ministerstwa

13:18 Od dziś na granicy bez wypełniania kart lokalizacyjnych



12:50 Polska firma będzie sprzedawała szybkie testy na koronawirusa

12:45 Tesco wprowadza limity w zakupach online

12:09 NFZ: sprawę można załatwić przez telefon lub internet

11:25 Żele antybakteryjne w Biedronce. Z limitami

10:45 Carrefour Polska da pracownikom do 1000 zł premii

10:22 NBP: popyt mieszkaniowy przenosi się na rynek wtórny

10:20 GUS dane o inflacji zbierze telefonicznie

09:39 Kurs euro powyżej 4,50 zł. Dolar po przeszło 4 zł

08:22 Eksport branży moto w 2020 roku mocno spadnie

07:21 Polacy pracujący w Niemczech z kłopotami



07:18 Paweł Borys: PKB Polski skurczy się o 5-10 proc. w II kwartale

07:12 Sanepid bada zapach i smak wody - to oszustwo

06:57 Polacy wstrzymują się z kredytami. Zapytań mniej o 30 proc.

06:44 Koronawirus służy małym sklepom, sprzedaż wyższa nawet o 70 proc.

06:00 Korekta cen najmu mieszkań coraz głębsza [Raport Bankier.pl]

06:00 Koronawirus obciążył sieci internetowe i telefoniczne

05:31 Spółki Skarbu Państwa przekazały na walkę z koronawirusem już 100 mln zł

Dzisiejsze doniesienia na temat walki z koronawirusem w innych krajach:

19:33 Trudna sytuacja na węgierskim rynku pracy na skutek pandemii

19:14 We Włoszech zmarło następnych 812 osób zakażonych koronawirusem, wzrost do 11591

18:46 Już 1408 osób zmarło z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii

18:12 Pracownicy Carrefoura we Francji nie chcą pracować po śmierci kasjerki

17:55 Wojsko pomaga pilnować granic i kontroluje drogi w Hiszpanii



12:48 Austria przedłuża środki nadzwyczajne w związku z koronawirusem

16:17 Ograniczenia związane z koronawirusem korkują Finlandię

14:51 Dobowa liczba zakażeń koronawirusem w Holandii spadła poniżej tysiąca

14:48 W ciągu doby liczba zgonów z powodu koronawirusa w Hiszpanii wzrosła o 812



14:02 Kraje UE poparły przeznaczenie 37 mld euro na walkę ze skutkami koronawirusa

13:57 W Lombardii spada liczba przypadków zakażeń



12:46 Serbia przeznaczy 5 mld euro pomocy dla firm w związku z koronawirusem

12:20 W Belgii ponad 1 tys. nowych przypadków koronawirusem w ciągu doby

12:02 W Rosji ponad 300 nowych zakażeń koronawirusem

09:37 Australia przeznaczy 130 mld dolarów na ratowanie miejsc pracy

08:27 W Niemczech ponad 72 tys. zakażeń

05:04 Wietnam wszedł w szczytowy okresem pandemii

03:26 Liczba zgonów w stanie Nowy Jork przekroczyła 1000



Już teraz zapraszamy na jutrzejsze wieczorne podsumowanie dnia.

Malwina Wrotniak