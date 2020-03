To był weekend. Najważniejsze wiadomości z 28 i 29 marca

W natłoku informacji łatwo zgubić wiadomości najważniejsze. Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający weekend, wybierając najważniejsze fakty związane z epidemią koronawirusa i jej znaczeniem dla gospodarki w Polsce i na świecie.

Niestety, informacje o koronawirusie w Polsce idą wciąż w złym kierunku. Na godzinę publikacji podsumowania w niedzielę, mieliśmy w Polsce 1771 potwierdzonych przypadków koronawirusa, z czego w samą niedziele przybyły 133 zakażone osoby. Niestety, w sobotę i niedzielę odnotowano kolejne 2 zgodny każdego dniarły. Wrażenie robi tygodniowy wzrost zachorowań, który wyniósł 1137 przypadków. Więcej szczegółów na ten temat, wraz z mapą zakażeń i wykresem rozwoju epidemii w naszym artykule.

Dużo wskazuje na to, że Polaków czekają kolejne ograniczenia administracyjne w związku z epidemią koronawirusa. Zapowiedział to wicepremier Piotr Gliński. Tymczasem Rzecznik Praw Obywatelskich punktuje władzę, wskazując, że już dawno powinien być wprowadzony stan klęski żywiołowej. „Ustawa o stanie klęski żywiołowej mówi o tym, że przyczyną wprowadzenia takiego stanu jest masowe występowanie choroby zakaźnej” - wskazuje Adam Bodnar. Według RPO brak ogłoszenia tego stanu nadzwyczajnego powoduje, że wprowadzone przepisy dotyczące m.in. ograniczenia przemieszczania się są niezgodne z konstytucją. Rzecznik zaznaczył, że nie kwestionuje wprowadzanych zakazów z punktu widzenia zwalczania epidemii COVID-19, jego obowiązkiem jest jednak wskazanie, że powinno się to odbywać w ramach porządku prawnego, do przestrzegania którego zobowiązani są nie tylko obywatele, lecz przedstawiciele władzy.

W sobotę w nocy Sejm uchwalił ustawę o tarczy antykryzysowej. Oto najważniejsze punkty, z którymi warto się zapoznać:

- zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS przez 3 miesiące,

- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników do wysokości 40 proc.,

- wypłata świadczenia postojowego w związku z przestojem spowodowanym epidemią koronawirusa,

- rodzice dzieci starszych niż 14 lat mogą być skierowani do zwalczania epidemii,

- pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, które przechodzą proces restrukturyzacji,

- przedłużenie bankowych kredytów obrotowych i korzystniejsze rozliczenia podatków PIT i CIT dla firm,

- w branży turystycznej i kulturalnej przedłużenie do 180 dni terminu zwrotu wpłat,

- nie będzie także kar umownych za opóźnienia w realizacji przetargów,

Wprawdzie jak zwykle przepisy wprowadzane przez posłów są dla wszystkich doskonale zrozumiałe, ale, zapewne na wszelki wypadek, Polski Fundusz Rozwoju napisze podręcznik dla firm i pracowników, w jaki sposób je czytać i stosować.

A na deser, sprawa już kompletnie nie związana z ochroną firm – do tarczy antykryzysowej wprowadzono przepisy zmieniające kodeks wyborczy - specjalnie na najbliższe wybory. Według Komitetu Helsińskiego w ten sposób, wybory nie będą ani równe, ani powszechne, ani wiarygodne. Być może jednak głos rozsądku zaczyna dochodzić do rządzących – na razie wprawdzie tylko prezydent, ale wspomniał, że majowy termin wyborów może być nie do utrzymania.

Na koniec polecamy rządowy podręcznik o tym, jak robić zakupy w czasie epidemii, a dla inwestorów przygotowany przez Michała Żuławińskiego rozkład jazdy na najbliższy tydzień.

Poniżej w telegraficznym skrócie inne ważne wiadomości weekendu, a na koniec jak zwykle wiadomości nie związane z epidemią koronawirusa.

Niedziela 29 marca 2020 r.

17:26 Ekspert: W USA umrze do 200 tys. osób zakażonych koronawirusem

W USA umrze 100-200 tys. osób zakażonych koronawirusem; przypadków zakażenia SARS-Cov-2 będą miliony - ocenił w niedzielę dyrektor amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych dr Anthony Fauci.

15:33 W Holandii liczba zakażonych koronawirusem przekroczyła 10 tysięcy

Liczba zakażonych koronawirusem w Holandii przekroczyła w niedzielę 10 tysięcy - podał Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM). Liczba zakażeń wzrosła w ciągu doby o 1104, czyli o 11 proc., do 10 866.

14:00 Małgorzata Kidawa-Błońska wzywa do bojkotu wyborów prezydenckich i zawiesza kampanię

Wybory prezydenckie 10 maja 2020 roku nie powinny się odbyć, ale jeśli się odbędą, apeluję do wszystkich, wyborców, aby w nich nie uczestniczyli - podkreśliła w liście otwartym kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska.

13:59 Johnson: Sytuacja jeszcze się pogorszy, zanim się poprawi

Kryzys związany z koronawirusem jeszcze się pogorszy, zanim sytuacja zacznie się poprawiać - ostrzegł rodaków premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson w liście, który od przyszłego tygodnia będzie rozsyłany do wszystkich gospodarstw domowych.

13:18 Policja zaleca: zamień dom w cybertwierdzę (22 kroki)

Trwa okres wzmożonej pracy i nauki zdalnej, a wraz z nim - czas zmasowanych cyberataków. Prób jest tak wiele, a metody tak różne, że nie trzeba wiele, żeby paść ofiarą internetowych oszustów. Policja, NASK i Europol podpowiadają, na co uważać.

11:56 Politycy o tarczy. "To jest promil tego, czego potrzebują przedsiębiorcy"

Uchwalona w przez Sejm tzw. tarcza antykryzysowa jest niewystarczająca; konieczne są kolejne rozwiązania - uważają politycy KO, Lewicy i PiS. Zgodnie przyznają, że przyjęte już przepisy są potrzebne.

11:41 Ponad 6,5 tys. zgonów w Hiszpanii

O 838 wzrosła w ciągu ostatniej doby w Hiszpanii liczba osób zmarłych z powodu koronawirusa - poinformowało w niedzielę ministerstwo zdrowia tego kraju. Tym samym liczba zgonów z powodu Covid-19 wzrosła do 6528. W Hiszpanii zakażonych jest ponad 78 tys. osób.

11:03 Liczba zakażonych w Rosji przekroczyła 1500

W Rosji wykryto w ciągu ostatniej doby 270 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w 26 regionach kraju, w tym 197 w Moskwie - poinformował w niedzielę specjalny sztab powołany w związku z pandemią. Łączna liczba zakażeń wynosi teraz w Rosji 1534.

09:51 Niemcy: ponad 50 tys. zakażonych koronawirusem

Na terenie Niemiec zidentyfikowano 52 547 przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował w niedzielę Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. W związku z pandemią COVID-19 zmarło do tej pory w sumie 389 osób, w tym w ciągu ostatniej doby 64 osoby.

08:17 ZUS zasypany wnioskami o odroczenie składek

"Każdy z przedsiębiorców powinien się zastanowić, z jakiej pomocy chce skorzystać" - mówi prezes ZUS Gertruda Uścińska.

00:04 W USA w sumie ponad 2 tys. zgonów osób z koronawirusem

Łącznie ponad 2 tys. osób zakażonych koronawirusem zmarło do tej pory w Stanach Zjednoczonych - wynika z danych przedstawionych w sobotę w raporcie Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. Oznacza to, że liczba zgonów podwoiła się w USA w niecałe trzy doby.

Sobota 28 marca 2020 r.

22:49 Angela Merkel prosi rodaków o cierpliwość

"Bądźcie cierpliwi" – zaapelowała w sobotę do rodaków kanclerz Niemiec Angela Merkel w związku z pandemią koronawirusa. „Niestety codzienne liczby dotyczące nowych infekcji nadal nie dają nam powodu do rozluźnienia lub złagodzenia zasad”.

21:45 Hołownia: Nocne zmiany Kodeksu wyborczego to "pełzający zamach stanu"

Rządzący igrają z ludzkim życiem; jeżeli choć jedna osoba po pójściu na wybory prezydenckie rozchoruje się albo nie daj Boże umrze, to pójdzie na sumienia ich wszystkich - ocenił w sobotę kandydat na prezydenta Szymon Hołownia.

18:30 Już ponad 10 tys. zgonów z powodu koronawirusa we Włoszech

W ciągu ostatnich 24 godzin we Włoszech zmarło 889 osób zakażonych koronawirusem - poinformowała w sobotę Obrona Cywilna. Łącznie w kraju zanotowano dotąd 10 023 zgony z powodu epidemii.

17:42 Samorządy kupią komputery do zdalnej nauki

Od 1 kwietnia samorządy mogą ubiegać się o pieniądze na zakup sprzętu do zdalnej nauki dla uczniów i nauczycieli - informuje Ministerstwo Edukacji. Do rozdysponowania jest 180 mln zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

17:00 Ostrowianin trzy dni koczował w aucie, czekając na wynik testu na koronawirusa

Mieszkaniec Ostrowa Wlkp. 3 dni koczował w aucie, czekając na wynik testu na obecność koronawirusa, bo bał się, że może narazić rodzinę na ewentualne zakażenie Covid-19 – powiedział PAP w sobotę dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

13:10 Lotnisko w Birmingham zamienione w tymczasową kostnicę

Lotnisko w Birmingham - drugim pod względem liczby ludności mieście Wielkiej Brytanii - zostanie przekształcone w tymczasową kostnicę. Początkowo pomieści ona 1500 ciał, ale w przypadku rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa - nawet do 12 tysięcy.

09:07 Europejski Inspektor Ochrony Danych nie wyklucza zbierania danych telekomunikacyjnych

Obecny kryzys związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jest jak pożar, dlatego możliwe jest wykorzystanie nadzwyczajnych środków jak zbieranie danych telekomunikacyjnych, by go powstrzymać - mówi PAP Europejski Inspektor Ochrony Danych.

08:02 Ponad 40 proc. producentów motoryzacyjnych rozważa zwolnienia pracowników

Ponad 40 proc. producentów motoryzacyjnych rozważa zwolnienia pracowników z powodu kryzysu wywołanego przez epidemię - wynika z raportu Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych. 38 proc. z nich jeszcze nie wie, czy będzie zwalniać, a 19 proc. nie chce tego robić.

Jest życie poza koronawirusem

Niedziela, 29 marca 2020 r.

12:00 Kup, wyremontuj, sprzedaj. Ile można zarobić na flipie mieszkaniowym?

To transakcje flipowe w dużej mierze nakręcały wzrost cen na rynku mieszkaniowym. Na rozpędzonym rynku nieruchomości można sporo zarobić, pod warunkiem dostarczenia klientom odpowiedniego produktu. Na tym właśnie polega flip.

09:51 Zmarł wybitny polski kompozytor Krzysztof Penderecki

W niedzielę po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 86 lat zmarł Krzysztof Penderecki - wybitny twórca, jeden z najbardziej znanych i cenionych na świecie polskich kompozytorów. Za swą twórczość honorowany był wysokimi odznaczeniami krajowymi.

06:00 Darmowe przekształcenie działki rolnej w budowlaną jest możliwe

Odrolnienie działki na ogół okazuje się bardzo kosztowne. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że istnieje pewne preferencyjne rozwiązanie dla osób planujących budowę domu.

Sobota, 28 marca 2020 r.

16:30 Od poniedziałku próbne egzaminy ósmoklasisty na stronach CKE i OKE

W poniedziałek, 30 marca, każdy ósmoklasista będzie mógł spróbować swoich sił podczas egzaminu próbnego - poinformowało w sobotę na Twitterze Ministerstwo Edukacji . Ok. 9 rano na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych zostaną opublikowane arkusze z języka polskiego, w kolejnych dniach - z matematyki i języków obcych.

15:42 SEL120 Ryvu Therapeutics uzyskał możliwość uznania za lek sierocy przez FDA

Ryvu Therapeutics, notowana na warszawskiej giełdzie firma biotechnologiczna (dawniej Selvita) otrzymała od amerykańskiego regulatora FDA informacje, że cząsteczka SEL120 może uzyskać status leku sierocego (ang. Orphan Drug Designation, ODD).

01:37 Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do budżetu na 2020 r.

Sejm odrzucił w piątek w nocy wszystkie 94 poprawki Senatu do budżetu na 2020 r., w tym wniosek dotyczący zwiększenia wydatków na onkologię o 1,9 mld zł, czy dodatkowych 4,6 mld zł na pensje dla nauczycieli.