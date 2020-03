Korekta cen najmu coraz głębsza. Nowy raport Bankier.pl

Drugi miesiąc z rzędu trwa korekta cen ofertowych najmu w największych polskich miastach – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl. Na mapie Polski można znaleźć jednak wyjątek i to znacznie odbiegający od reguły. To Łódź, gdzie średnia stawka odstępnego poszybowała w lutym aż o 13 proc.

Oczekiwania wynajmujących mieszkania w Łodzi odbiły po dwóch miesiącach spadków, w tym blisko 9-procentowej obniżce zanotowanej w styczniu. W lutym oczekiwano tam średnio 2097 zł/m-c., najwięcej w historii pomiarów. Do tak znaczącego wzrostu przyczyniły się zwłaszcza kwoty wpisywane w ogłoszeniach najmu mieszkań o powierzchni od 60 do 90 mkw. które w relacji do stycznia wzrosły średnio o 19,1 proc.

Spadek średnich cen ofertowych obserwowany w pozostałych miastach wojewódzkich nie jest jednak niczym szczególnym. Ze spadkami stawek w lutym mieliśmy do czynienia zarówno w 2019, 2018 jak i 2017 roku.

Średnie ceny wynajmu w wybranych miastach w lutym 2020 r. Miasto Metraż [mkw.] Średnia cena [zł/mkw.] Średnia cena dla miasta [zł/mkw.] Bydgoszcz 0-38 1274 1799 38-60 1599 60-90 2313 Gdańsk 0-38 1757 2539 38-60 2279 60-90 3174 Katowice 0-38 1318 1943 38-60 1962 60-90 2410 Kraków 0-38 1732 2460 38-60 2165 60-90 2987 Lublin 0-38 1519 2300 38-60 2127 60-90 2589 Łódź 0-38 1282 2097 38-60 1872 60-90 2909 Poznań 0-38 1388 1937 38-60 1870 60-90 2540 Szczecin 0-38 1498 2099 38-60 1926 60-90 2575 Warszawa 0-38 2117 4207 38-60 2856 60-90 4520 Wrocław 0-38 1674 2282 38-60 2149 60-90 2894 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Otodom.pl

W porównaniu ze styczniem, żądania wynajmujących najmocniej, średnio o 3,4 proc., obniżyły się w Warszawie, gdzie za odstępne oczekiwano średnio 4207 zł/m-c. Była to najniższa średnia stawka odstępnego od marca 2019 r., jaką zanotowano w stolicy. O około 3 proc. spadła także wycena mieszkań na wynajem we Wrocławiu, gdzie oczekiwano średnio 2282 zł/m-c. i Katowicach (średnio 1943 zł/m-c). Tym samym, od szukających mieszkań na wynajem w stolicy woj. śląskiego oddaliło się widmo przekroczenia przez średnie ceny ofertowe granicy 2000 zł/m-c. Podobna tendencja w lutym miała miejsce także w Poznaniu, gdzie oczekiwania wynajmujących obniżyły się średnio o 2,1 proc. do najniższego od maja 2019 r. poziomu 1937 zł/m-c.

W lutym przeceniane były zwłaszcza największe lokale oferowane na wynajem. W pięciu spośród dziesięciu największych polskich miast kwoty odstępnego za mieszkania o powierzchni od 60 do 90 mkw. spadły co najmniej o 3 proc., a we Wrocławiu i Bydgoszczy były one o blisko 5 proc. niższe niż w styczniu i wyniosły odpowiednio 2894 zł/m-c i 2313 zł/m-c.

Jak już zostało wspomniane, ewenementem na tym tle były średnie ceny ofertowe notowane w Łodzi. W przypadku mieszkań o powierzchni od 60 do 90 mkw. wzrosły one w ciągu miesiąca o 19,1 proc. (średnio 2909 zł/m-c.) i zbliżyły się do niewidzianej na tamtejszym rynku granicy 3000 zł/m-c.

Porównanie średnich cen ofertowych najmu w relacji miesięcznej i rocznej – luty 2020 r. Miasto Zmiana m/m [w proc.] (średnia stawka dla miasta) Zmiana r/r [w proc.] (średnia stawka dla miasta) Metraż [w mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Bydgoszcz -1,3 -1,6 0-38 -1,2 -0,4 38-60 -4,9 +2,7 60-90 -1,7 +5,5 Gdańsk -1,6 +1,7 0-38 -0,6 -0,3 38-60 -2,0 +2,4 60-90 -0,6 +1,0 Katowice -2,8 -4,8 0-38 -0,4 +2,2 38-60 -3,0 -5,4 60-90 -1,5 +3,2 Kraków -0,6 +3,7 0-38 -0,1 +3,9 38-60 +0,9 +5,4 60-90 -1,4 +9,2 Lublin 0,0 +6,7 0-38 1,3 +11,4 38-60 -1,1 0,0 60-90 +6,8 +3,6 Łódź +12,9 +6,9 0-38 +9,0 +13,6 38-60 +19,1 +16,9 60-90 -1,4 0,0 Poznań -2,1 -2,8 0-38 -0,8 -1,6 38-60 -3,3 -2,5 60-90 1,3 +11,9 Szczecin -1,5 +0,1 0-38 +0,8 +8,3 38-60 -3,0 +0,3 60-90 0,0 +1,5 Warszawa -3,4 -1,1 0-38 -1,9 -0,1 38-60 -0,5 +3,2 60-90 -1,5 -1,0 Wrocław -3,1 -2,3 0-38 -2,2 +0,9 38-60 -4,9 -1,6 60-90 -1,2 -0,4 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu nieruchomości Otodom.pl

Podwyżki obserwowane latem i jesienią 2019 r. sprawiły jednak, że, pomimo styczniowego i lutowego spadku, średnie stawki odstępnego w większości największych polskich miast i tak były wyższe od notowanych przed rokiem. W porównaniu z lutym 2019 r., oczekiwania wynajmujących najmocniej wzrosły w Łodzi (+6,9 proc. r/r) i Lublinie (+6,7 proc. r/r). Wzrost stawek w Krakowie, gdzie w lutym 2020 r. oczekiwano średnio 2460 zł/m-c. wyniósł w tym czasie 3,7 proc.

W przypadku poszczególnych metraży również najmocniej wystrzeliły żądania wynajmujących mieszkania w Łodzi. Średnie kwoty dyktowane za wynajem największych mieszkań o powierzchni od 60 do 90 mkw. wzrosły tam średnio o 16,9 proc. Za mniejsze mieszkania o metrażu 38-60 mkw. oczekiwano z kolei średnio o 13,6 proc. więcej niż w lutym 2019 r. (średnio 1872 zł/m-c.). Roczny wzrost o co najmniej 10 proc. odnotowano także w przypadku najmniejszych mieszkań o powierzchni do 38 mkw. w Szczecinie (+11,9 proc. r/r), za które oczekiwano średnio 1498 zł/m-c.

Na obniżki kwot wpisywanych w ogłoszeniach najmu, w relacji do lutego 2019 r., mogli za to liczyć szukający takich lokali w Katowicach (-4,8 proc. r/r), Poznaniu (-2,8 proc. r/r), Wrocławiu (-2,3 proc. r/r) oraz Warszawie (-1,1 proc. r/r).

Stawki obserwowane w ogłoszeniach dotyczących najmu mieszkań w stolicy w dalszym ciągu znacząco odbiegają jednak od oczekiwań wynajmujących mieszkania w pozostałych częściach kraju. Mieszkania o powierzchni od 60 do 90 mkw. oferowane w Warszawie były w lutym wyceniane średnio na 4520 zł/m-c. Powyżej 3000 zł/m-c oczekiwali jeszcze wynajmujący tego typu metraże w Gdańsku (średnio 3174 zł/m-c.) Blisko tej granicy były jeszcze stawki dyktowane za największe mieszkania w Krakowie (średnio 2987 zł/m-c), a poniżej niej spadły w lutym oczekiwania wynajmujących tego typu lokale we Wrocławiu (średnio 2894 zł/m-c.).

Marcin Kaźmierczak