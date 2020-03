Najspokojniejsza sesja tej bessy. Mocne wzrosty Dino

Poniedziałkową sesję WIG20 zamknął niemal neutralnie. Niska była też aktywność inwestorów. W składzie indeksu wyróżnić warto m.in. zmiany notowań Dino oraz Lotosu.

O 0,12 proc. wzrósł dziś WIG20. To zdecydowanie najmniejszy jednodniowy ruch tego indeksu w trakcie obecnej bessy. Względnie mała była też zmienność, choć bowiem WIG20 rano tracił ponad 2 proc. i potem mozolnie odrabiał straty, to jednak ostatnie tygodnie przyzwyczaiły nas do dużo mocniejszych ruchów. Różnica między sesyjnymi minimami a maksimami w ostatnim miesiącu była tylko dwukrotnie niższa niż dziś, wówczas indeks notował jednak większe zmiany względem kursu odniesienia.

Warto także dodać, że obroty na szerokim rynku wyniosły dziś ledwie 688 mln zł, co pokazuje, że aktywność inwestorów także mocno spadła. Nawet poniżej średnich sprzed koronawirusowej bessy. Oczywiście giełdom do "normalności" wciąż daleko, a konsekwencje pandemii dla gospodarki i spółek wciąż nie są znane, jednak na GPW o ostatnim czasie nie mamy gwałtownych ruchów po kilka procent, jak to miało miejsce jeszcze dwa-trzy tygodnie temu.

Wzrosty zanotował dziś nie tylko WIG20, ale i sWIG80 (+0,3 proc.). Nieco słabiej wypadł WIG (-0,2 proc.), zaś najgorzej z czołowej czwórki indeksów zaprezentował się mWIG40 (-1,1 proc.). Wśród indeksów branżowych największe spadki zanotowało budownictwo (-3,2 proc.), największe wzrosty zaś spożywka (+1,7 proc.).

Paliwa w różne strony

Liderem wzrostów w składzie WIG20 był zresztą właśnie przedstawiciel branży spożywczej. Dino (+7,1 proc.) ostro w górę ruszyło po południu bez żadnej nowej informacji fundamentalnej. Ponad 1-proc. (choć dużo mniej okazałe niż Dino) wzrosty zanotowały także papiery Orange, Pekao, mBanku oraz Orlenu.

Szczególnie warto zwrócić uwagę na tę ostatnią spółkę, której notowania zaczęły iść w górę po plotkach, że Komisja Europejska zgłosi formalne zastrzeżenia w sprawie przejęcia Grupy Lotos przez Orlen. Choć to nieoficjalna informacja PAP, może się okazać, że KE ułatwi Orlenowi wycofanie się z dużej inwestycji w trudnych czasach. Orlen wprawdzie przekonuje, że nadal chce inwestować w Lotos, ale temat był dziś dość mocno wałkowany na rynkach, co przełożyło się na notowania paliwowej dwójki. O ile wspominany Orlen szedł w górę, o tyle Lotos spadł aż o 3,8 proc. i był dziś najgorszą spółką w składzie WIG20 (choć spółka mocno taniała jeszcze przed informacją o KE). Oprócz Lotosu przeszło 2-proc. spadki zanotowali jeszcze PGE, JSW i Play.

Na szerokim rynku negatywnie wyróżniał się m.in. Elemental (-6,6 proc.), którego zarząd poinformował, że w świetle obecnej sytuacji nie wyklucza wstrzymania działalności. 4,3 proc. straciła Śnieżka, której zarząd poinformował, że spółka nie odczuwa negatywnych konsekwencji pandemii koronawirusa. Prezes Śnieżki Piotr Mikrut ma nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji, w której zarząd spółki, zmuszony sytuacją ekonomiczną, odstąpiłby od wypłaty dywidendy. Inwestycje grupy mają w 2020 roku wynieść jednak poniżej planowanego wcześniej poziomu 95,5 mln zł.

Dla kontrastu mocne wzrosty notował Biomed Lublin (+65 proc.), którego "stara" szczepionka może okazać się pomocna przy walce z koronawirusem. - Kilka krajów rozpoczyna testy potencjału szczepionki antygruźliczej we wzmacnianiu odporności na koronawirusa. Jednym z trzech europejskich producentów jest giełdowy Biomed Lublin - podał dzisiejszy "Puls Biznesu".

Koronawirusowe wzrosty notowała też newconnectowa BioMaxima (+102 proc.). Spółka ma sprzedawać szybkie testy przesiewowe do wykrywania SARS CoV-2, które mają wspomóc selekcję pacjentów potencjalnie zakażonych wirusem.

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 2765,62 1,35 11,27 -16,94 -17,49 -26,15 DAX Niemcy 9815,97 1,90 12,30 -17,45 -14,84 -25,91 FTSE 100 W.Brytania 5560,53 0,91 11,35 -15,50 -23,61 -26,28 CAC 40 Francja 4378,51 0,62 11,86 -17,54 -18,17 -26,76 IBEX 35 Hiszpania 6659,90 -1,74 6,90 -23,65 -27,93 -30,26 FTSE MIB Włochy 16872,41 0,30 8,44 -23,25 -20,74 -28,22 ASE Grecja 558,70 1,43 0,64 -22,44 -22,55 -39,05 BUX Węgry 31985,33 -0,25 3,69 -20,49 -23,27 -30,59 PX Czechy 770,44 -1,38 4,36 -21,15 -28,29 -30,94 RTS INDEX (w USD) Rosja 958,54 0,33 8,46 -26,25 -20,00 -38,12 BIST 100 Turcja 88059,46 -0,07 4,53 -16,92 -6,10 -23,04 WIG 20 Polska 1477,65 0,12 5,14 -16,47 -36,09 -31,27 WIG Polska 40827,13 -0,15 4,13 -17,15 -31,58 -29,40 mWIG 40 Polska 2832,89 -1,10 1,69 -20,92 -31,73 -27,51 Źródło: PAP Biznes

Adam Torchała