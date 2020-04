To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 27 kwietnia

Marcin Dziadkowiak zastępca redaktora naczelnego Bankier.pl

W natłoku informacji łatwo zgubić wiadomości najważniejsze. Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający dzień, wybierając najważniejsze fakty. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Coraz bardziej tęsknimy do powrotu do normalności. Dawnej normalności, w odróżnieniu od tej „nowej”, o której coraz częściej słyszymy od polityków. Niestety, te zapowiedzi nie brzmią optymistycznie. I choć minister Emilewicz zapowiada, że gospodarka zostanie odmrożona do końca czerwca, to wszystko wskazuje na to, że nie będzie to już ta sama rzeczywistość gospodarcza, z jaką mieliśmy do czynienia przed epidemią. Mi osobiście nie jest łatwo to zaakceptować.

Pierwsze przebłyski tej nowej rzeczywistości już mamy. Według danych Eurostatu, odsetek zatrudnionych wykonujących prace zdalnie wzrósł z 5,4 proc. w 2019 roku do 9 proc. w czasie pandemii. I zapewne będzie on jeszcze rósł.

Rosły za to raczej nie będą wynagrodzenia Polaków. A może być wręcz przeciwnie. Zapomnieć zatem możemy o tendencji wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, jaką możemy zobaczyć na wykresie w artykule głównego analityka Bankier.pl Krzysztofa Kolanego. Który dodatkowo przekonuje, że i dotychczas z płacami w Polsce nie było tak różowo, jakby to się wydawało.

Z drugiej strony każdy kryzys jest szansą dla przedsiębiorców, na realizację nowych pomysłów, na które nikt jeszcze nie wpadł. A i niektóre z istniejących branż mają się całkiem nieźle. Wskazuje je w swoim tekście Ignacy Morawski, założyciel SpotData.pl. Także na giełdzie epidemia jest szansą dla niektórych spółek na przebranżowienie. Choć inwestorzy czasem mają wrażenie, że dla niektórych spółek przebranżowienie to niejako element corocznej strategii działania. Koronawirusową gorączkę na giełdowych spółkach opisuje Adam Hajdamowicz.

A jak na koronawirusową rzeczywistość reagują banki? Zaostrzają kryteria przyznawania kredytów. Na przykładzie kredytu hipotecznego na 50-metrowe mieszkanie sprawdził to Michał Kisiel.

Poniżej w telegraficznym skrócie przedstawiamy najważniejsze informacje ekonomiczne dnia, a potem „koronawirusowe” doniesienia z zagranicy.

Najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata

18:50 S&P obniżył perspektywę ratingu Alior Banku do "negatywnej"

18:00 CCC rozpoczyna budowę księgi popytu w emisji do 13,7 mln nowych akcji

17:53 Niemcy spodziewają się największej recesji w powojennej historii

17:16 Czerwień na GPW. Słabość banków trwa

15:58 PKN Orlen w ciągu miesiąca przedstawi wizję dot. projektu w Ostrołęce

16:29 Miliony Hiszpanów bez pracy

16:24 S&P obniżył perspektywę ratingu mBanku do "negatywnej"

15:56 Skiba: Pekao mniej narażone na ryzyka związane z zamrożeniem gospodarki niż inne banki

15:32 Sasin: PKN Orlen ma kolejne pomysły na rozwój

15:01 Rekordowe wydatki na zbrojenia

15:00 Linie lotnicze Condor otrzymają 550 mln euro pomocy finansowej

14:33 Pracodawcy za uelastycznieniem czasu pracy

14:12 Kropiwnicki: Za kilka miesięcy należałoby się spodziewać decyzji o podwyżce stóp proc.

13:35 Dostałeś SMS o 10 tys. zł w ramach tarczy? Uważaj, to oszustwo

13:22 Jedna ropa w dół, druga ropa w górę. Co tu jest grane?

13:07 Druga nitka tunelu na zakopiance przebita

12:48 UOKiK: GetBack wprowadzał w błąd nabywców obligacji

12:46 PGG wstrzymuje produkcję w dwóch kopalniach z powodu pandemii do 3 maja

12:37 Warszawa zaoszczędzi 16 mln zł rocznie na oświetleniu

12:15 W banku Pekao ruszają specjalne pożyczki bez dodatkowych zabezpieczeń dla klientów MŚP

11:52 Przedłużony zasiłek opiekuńczy kosztuje budżet miliard złotych

11:49 Okres wypłaty zasiłków opiekuńczych dla rolników wydłużony do 3 maja

11:28 PKN Orlen kupił w wezwaniu 333.313.082 akcji Energi

11:04 Osoby z kwarantanny zrobią test na koronawirusa w punkcie pobrań "drive thru"

11:00 Tarcza 3.0 ułatwi obniżkę pensji czy zwolnienie pracownika?

10:45 Pracownicy "na zdalnej" to w Polsce nadal egzotyka

10:45 Polacy nadal liderami migracji na Islandii

10:20 Kontrowersje wokół polskiego QE. NBP krytykowany

09:50 Złoty rozpoczyna tydzień w bojowym nastroju. Kurs euro w dół

09:33 Przez suszę może spaść eksport żywności

09:29 Rząd nie planuje wstrzymania przekopu Mierzei Wiślanej

08:50 Te sektory gospodarki mogą zyskać na kryzysie

08:20 W ING Banku Śląskim nie zrobisz przelewu. Przerwa techniczna

08:12 W Polsce buduje się 1150 km dróg

07:53 Szef WFP: Stoimy na skraju pandemii głodu

07:42 Bank Japonii ogłasza nielimitowany skup obligacji. Kolejna lekcja dla Zachodu?

07:20 Będą dopłaty do czynszów. Nawet 1500 zł

07:00 Emilewicz: Odmrożenie gospodarki do końca czerwca

06:57 Nadchodzą duże podwyżki cen chleba

06:46 Drony będą mierzyć temperaturę przechodniów

06:04 Kredyt hipoteczny na 50 metrów. Sprawdzamy oferty

06:00 Giełdowa gorączka na koronawirusowych spółkach

06:00 Płace w Polsce rosną wolniej, niż się wydaje

02:28 Kosmiczne wyniki XTB

Epidemia koronawirusa - najnowsze doniesienia z zagranicy

20:31 KE zatwierdziła polski program wsparcia dla przedsiębiorstw



20:04 Kushner: Nigdy więcej nie chcemy polegać na dostawach z zagranicy

19:53 Francja: 437 osób zmarło na Covid-19 w ciągu ostatniej doby

19:32 Pandemia pochłonęła na świecie 200 tys. ofiar

18:45 Wskutek epidemii z Hiszpanii wyjechało 1,5 mln obcokrajowców

18:26 Poprawa sytuacji epidemicznej we Włoszech

18:18 Spadek liczby zgonów na Wyspach

17:54 Opracowano pierwszy test do pomiaru odporności na koronawirusa

17:13 W. Brytania: stan zapalny u dzieci - być może związanym z koronawirusem

15:56 Wyniki badań w USA nad lekiem na Covid-19 w połowie maja

15:54 Szwecja: największy tygodniowy bilans zgonów w tym wieku

15:48 Największy samolot świata przywiózł do Niemiec 10,3 mln maseczek z Chin

15:36 W Czechach znów działa część sklepów i firm

14:30 Prefekt: Podparyskim przedmieściom grożą "zamieszki głodowe"

14:23 Premier Nowej Zelandii: Wygraliśmy z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

14:06 Naukowcy w Hongkongu: nowa powłoka antywirusowa chroni przez 90 dni

12:47 Część uczniów w Chinach wróciła do szkół po przerwie spowodowanej epidemią

12:17 "FT": Faktyczna liczba zgonów z powodu koronawirusa może być o 60 proc. wyższa

11:54 Szybki rozwój epidemii w Europie Wschodniej

11:27 Superkomputer z AGH Prometheus pomaga w walce z wirusem

09:52 Kazachstan zaczyna łagodzić restrykcje związane z koronawirusem

09:46 Węgrzy szykują się do podróży po epidemii

09:01 Na Ukrainie liczba zakażonych koronawirusem przekroczyła 9 tysięcy

07:28 Niemcy. 110 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby

07:09 Polacy uchronią lekarzy w USA przed COVID-19

04:14 Ponad 54,8 tys. zgonów na Covid-19 w USA

00:32 Niektóre firmy w stanie Nowy Jork mogą od połowy maja wznowić pracę

