Ranking kredytów hipotecznych - styczeń 2019 - najlepsze kredyty hipoteczne

Dom jest marzeniem wielu rodzin. W styczniowym rankingu przyjrzeliśmy się warunkom, na jakich można otrzymać kredyt na zakup nieruchomości w zabudowie szeregowej z rynku pierwotnego. Podpowiadamy, w którym banku będzie najtaniej.



Miniony rok zakończył się pod znakiem podwyżek cen mieszkań. Deweloperzy taką sytuację przypisywali głównie rosnącym kosztom związanym z drożejącymi materiałami budowlanymi. Niestety, prognozy wskazują na to, że taki trend utrzyma się również w bieżącym roku. Nabywcy muszą przygotować się zatem na kolejne systematyczne wzrosty stawek, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym.

W styczniowym rankingu kredytów hipotecznych sprawdziliśmy, na jakie warunki finansowania może liczyć małżeństwo poszukujące domu w zabudowie szeregowej na rynku pierwotnym w Katowicach.

Profilowy kredytobiorca to rodzina z dwójką dzieci – kobieta w wieku 34 lat oraz mężczyzna w wieku 36 lat. Oboje osiągają dochody z umowy o pracę na czas nieokreślony, a co miesiąc na ich rachunek wpływa 8,3 tys. zł (kobieta – 4,2 tys. zł, mężczyzna – 6,1 tys. zł). Klienci nie posiadają obecnie żadnych otwartych rachunków kredytowych.

Potencjalni kredytobiorcy mają na oku dom w zabudowie szeregowej wybudowany przez dewelopera o powierzchni 150 mkw., na działce około 100 mkw. Nieruchomość kosztuje 640 tys. zł. Zakładamy, że klient może zaangażować w inwestycję 10 lub 20 proc. ceny.

Najtańsze kredyty z minimalnym wkładem własnym

Kredyt na 576 tys. zł, LTV 90 proc., na 30 lat (dla profilowego kredytobiorcy) Lp. Bank Oprocentowanie Marża (1) Rata równa (2) Łączny koszt kredytu (3) RRSO 1. BOŚ Bank 3,49% 1,70% 2 587 zł 367 473 zł 3,70% 2. Bank BPS (4) 3,70% 1,98% 2 642 zł 380 181 zł 3,82% 3. PKO BP (5) 3,58% 1,86% 2 623 zł 382 558 zł 4,17% 4. Bank Pekao 3,57% 1,85% 2 623 zł 384 969 zł 5,23% 5. Pekao BH 3,74% 1,95% 2 666 zł 388 542 zł 3,86% 6. Raiffeisen Polbank (6) 3,62% 1,89% 2 626 zł 398 958 zł 4,23% 7. PKO BP (4) 3,73% 2,01% 2 670 zł 399 084 zł 4,32% 8. Bank Millennium (7) 3,87% 2,15% 2 707 zł 401 589 zł 3,98% 9. mBank 3,72% 2,00% 2 654 zł 405 753 zł 4,15% 10. Santander Bank Polska 4,01% 2,29% 2 774 zł 432 458 zł 4,28% 11. eurobank 4,09% 2,38% 2 787 zł 456 640 zł 4,77% 12. Credit Agricole 4,02% 2,30% 2 761 zł 458 038 zł 4,66% 13. Alior Bank 4,21% 2,49% 2 824 zł 483 328 zł 5,46% (1) Miesięczna rata po opłaceniu ubezpieczenia pomostowego. (2) Za łączny koszt kredytu uważamy sumę odsetek, prowizję, koszt ubezpieczenia pomostowego, ubezpieczenia niskiego wkładu i koszt innych ubezpieczeń z wyłączeniem ubezpieczenia nieruchomości. (3) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania podawana przez bank w symulacji. (4) Bank w pierwszych 12 miesiącach spłaty stosuje obniżoną stawkę marży. Podano wartość po 12. miesiącu (5) Oferta dla klienta posiadającego od 6 miesięcy ROR w banku, w pierwszych 12 miesiącach obniżona marża, podano marżę po 12. miesiącu. Oferta dostępna również w PKO Banku Hipotecznym. (6) Oferta dostępna w Banku BGŻ BNP Paribas. (7) Bank podaje koszt przy założeniu wykorzystania polisy ubezpieczeniowej posiadanej przez klienta. Przy zakupie polisy w banku szacunkowy łączny koszt wyniesie 426 tys. zł. Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od banków, 7-11.01.2019 r.

Najniższy przyjmowany przez banki wkład własny jest na poziomie 10 proc. ceny nieruchomości. W przypadku profilowych klientów oznacza to konieczność wpłacenia z własnych zgromadzonych środków 64 tys. zł. W takim scenariuszu kwota kredytu wyniesie 576 tys. zł. Dodatkowo zakładamy, że małżeństwo zamierza spłacać zobowiązanie przez 30 lat, w ratach równych.

Najlepszy w zestawieniu okazał się BOŚ Bank, w którym łączny koszt kredytu wyliczony przy obecnym poziomie wskaźnika WIBOR wyniesie 367 tys. zł. Kolejne miejsce przypadło Bankowi BPS, w którym koszt całkowity zobowiązania wyniesie 380 tys. zł. Podium natomiast zamyka PKO BP z marżą 1,85 proc. Przy czym należy zaznaczyć, że oferta jest dostępna dla klienta posiadającego ROR w banku od minimum 6 miesięcy.

Najtańsze kredyty z 20-procentowym wkładem własnym

Kredyt na 512 tys. zł, LTV 80 proc., na 30 lat (dla profilowego klienta) Lp. Bank Oprocentowanie Marża (1) Rata równa (2) Łączny koszt kredytu (3) RRSO 1. Bank BGŻ BNP Paribas 3,22% 1,50% 2 223 zł 289 848 zł 3,48% 2. BOŚ 3,29% 1,50% 2 243 zł 306 197 zł 4,54% 3. Citi Handlowy 3,40% 1,69% 2 330 zł 307 408 zł 3,48% 4. Bank BPS (4) 3,40% 1,68% 2 264 zł 307 963 zł 3,52% 5. Raiffeisen Polbank (5) 3,31% 1,59% 2 248 zł 311 601 zł 3,74% 6. PKO BP (6) 3,36% 1,64% 2 259 zł 317 490 zł 3,87% 7. Bank Pocztowy 3,31% 1,59% 2 249 zł 318 556 zł 3,92% 8. Pekao Bank Hipoteczny 3,54% 1,75% 2 312 zł 324 682 zł 3,65% 9. PKO BP (4) 3,51% 1,79% 2 301 zł 331 933 zł 4,01% 10. Bank Pekao 3,57% 1,85% 2 323 zł 335 667 zł 5,03% 11. Bank Millennium (7) 3,77% 2,05% 2 377 zł 346 488 zł 3,88% 12. mBank 3,62% 1,90% 2 331 zł 350 234 zł 4,05% 13. Santander Bank Polska 3,71% 1,99% 2 376 zł 351 293 zł 3,97% 14. eurobank 3,76% 2,05% 2 381 zł 370 889 zł 4,44% 15. Credit Agricole 3,82% 2,10% 2 396 zł 385 777 zł 4,47% 16. Alior Bank 4,01% 2,29% 2 451 zł 408 167 zł 5,25% (1) Miesięczna rata po opłaceniu ubezpieczenia pomostowego. (2) Za łączny koszt kredytu uważamy sumę odsetek, prowizję, koszt ubezpieczenia pomostowego, ubezpieczenia niskiego wkładu i koszt innych ubezpieczeń z wyłączeniem ubezpieczenia nieruchomości. (3) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania podawana przez bank w symulacji. (4) Bank w pierwszych 12 miesiącach spłaty stosuje obniżoną stawkę marży. Podano wartość po 12. Miesiącu (5) Oferta dostępna w Banku BGŻ BNP Paribas. (6) Oferta dla klienta posiadającego od 6 miesięcy ROR w banku, w pierwszych 12 miesiącach obniżona marża, podano marżę po 12. miesiącu. Oferta dostępna również w PKO Banku Hipotecznym (7) Bank podaje koszt przy założeniu wykorzystania polisy ubezpieczeniowej posiadanej przez klienta. Przy zakupie polisy w banku szacunkowy łączny koszt wyniesie 380 tys. zł. Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od banków, 7-11.01.2019 r.

W przypadku gotowości klientów do zaangażowania własnych oszczędności na poziomie 20 proc. lista banków, w których mogą szukać finansowania, wydłuża się. Kredytu z 10-procentową wpłatą nie oferuje bowiem obecnie m.in. Bank BGŻ BNP Paribas, Bank Pocztowy, Citi Handlowy i ING Bank Śląski.

Pierwsze miejsce w rankingu należy do Banku BGŻ BNP Paribas z całkowitym kosztem na poziomie 289 tys. zł. Kolejna pozycja przypadła BOŚ Bankowi, w którym miesięczna rata wyniosłaby po wpisaniu hipoteki do księgi wieczystej 2243 zł, a łączny koszt to 306 tys. zł. Trzecie miejsce zajął Citi Handlowy stosujący marżę 1,69 proc. doliczaną do wartości wskaźnika WIBOR.

Warto także odnotować, że jeden z niższych łącznych kosztów kredytu oferuje ING Bank Śląski – 239 tys. zł. Jednak instytucja nie została uwzględniona w zestawieniu ze względu na to, że maksymalny okres, na jaki jest gotowa udzielić finansowania profilowanym klientom, wynosi 339 miesięcy, tj. 28 lat i 3 miesiące.