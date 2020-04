Sasin: PKN Orlen ma kolejne pomysły na rozwój

PKN Orlen będzie się nadal rozwijał, ma kolejne pomysły na rozwój - poinformował na konferencji prasowej wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

"(...) koncern będzie się rozwijał dalej. Nie jest to koniec pomysłów na to, by Orlen stawał się firmą jeszcze większą, dysponującą jeszcze większymi środkami, jeszcze większymi możliwościami, dającymi realną perspektywę gonienia największych koncernów (...), że w dającej się określić perspektywie Orlen do tych największych będzie mógł nawiązywać, do grona największych firm dołączać" - powiedział Sasin podczas konferencji w Gdańsku.

Wicepremier i minister aktywów państwowych zaznaczył, że przejęcie Energii przez Orlen wzmacnia interes gospodarczy kraju poprzez budowę dużych podmiotów, które będą mogły lepiej konkurować z zagranicznymi koncernami, zdobywać nowe rynki.

Przypomniał, że Polska czeka na zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie innej spółki energetycznej - Lotosu, przez płocki koncern naftowy.

Sasin przyznał, że negocjacje ws. sprzedaży Energi Orlenowi nie był łatwy. Wskazał, że koncern z Płocka zaproponował na początku 7 zł za akcję Energi. Skończyło się na 8,35 zł.

"Z punku widzenia Skarbu Państwa to dobry interes" - ocenił wicepremier. Dodał, że przejęcie Energi przez Orlen to też dobre wiadomości dla obu spółek.

Według Sasina, transakcja, która ma zamknąć się do końca kwietnia, to dla Energi "drugie życie". Uspokajał też, że przejęcie spółki przez Orlen nie oznacza, że Energa znika, szczególnie z wybrzeża. Będzie częścią dużej grupy kapitałowej - zaznaczył.

"Tu będzie odprowadzać podatki, firma zachowa zasoby kadrowe (...), niezbędne dla firmy zatrudnienie zostanie utrzymane" - powiedział Sasin.

Wicepremier dodał, że przejęcie Energi przez Orlen "nie jest ostatnim słowem", jakie powiedział płocki koncern.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapowiada, że w ciągu dwóch miesięcy przedstawi plan uzyskania synergii z połączenia z Energą, który będzie zrealizowany w ciągu roku.

"30 kwietnia sfinalizujemy przejęcie grupy Energa, potem będzie kwestia przejrzenia dotychczasowych planów Energi, dostosowania ich do naszej grupy, przejrzenia spółek zależnych" - powiedział prezes Obajtek podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

"Mamy już przygotowany plan uzyskania synergii, mamy przeanalizowane poszczególne spółki z grupy Energa, obszary obrotu, wytwarzania, obszar korporacyjny. W ciągu dwóch miesięcy przedstawimy plan uzyskania synergii, a wdrożymy go w ciągu roku" - dodał.

Jak Orlen kupował Energę

W grudniu 2019 r. Orlen wezwał do sprzedaży wszystkich 414 mln 67 tys. 114 akcji Energi, po 7 zł za sztukę. W marcu podjął decyzję o wydłużeniu do 22 kwietnia br. terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu, powołując się na „uzasadnione okoliczności”.

1 kwietnia zgodę na transakcję wyraziła Komisja Europejska, oceniając, że nie spowoduje naruszenia rynkowej konkurencji.

15 kwietnia Orlen podniósł z 7 do 8,35 zł cenę za akcję, oferowaną w wezwaniu, 20 kwietnia Skarb Państwa zgodził się sprzedać swoje akcje po wyższej cenie.

Energa jest jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jednym z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Podstawowa jej działalność obejmuje wytwarzanie, dystrybucję, obrót energią elektryczną oraz cieplną, a także obrót gazem. Energa ma 3 mln odbiorców biznesowych i indywidualnych, zatrudnia prawie 10 tys. pracowników, od grudnia 2013 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Orlen podkreślał, że Energa ma ponad 50 aktywów produkujących energię ze źródeł odnawialnych, jak elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Z OZE pochodzi ponad 30 proc. produkowanego przez Energę wolumenu energii.

