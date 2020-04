Dostałeś SMS o 10 tys. zł w ramach tarczy? Uważaj, to oszustwo

Oszuści kuszą bezzwrotną pożyczką na 10 tys. zł i 5 tys. zł. w ramach pomocy z tarczy antykryzysowej. Wysyłają SMS-y z linkiem podszywającym się pod stronę płatności bankowych online. Podając dane do logowania można stracić pieniądze.

- Mamy dla Ciebie 10 000 zl bezzwrotnej gotowki. W celu kontynuacji potrzebna jest weryfikacja danych 1 zl. Przejdz tu: https://tarczakryzysowa. net/628 - wiadomości SMS o takiej treści otrzymali Polscy 24 kwietnia, podaje portal niebezpiecznik.pl.



W pierwotnej wersji oszuści kusili odbiorców wiadomości bezzwrotną pożyczką na 10 tys. zł po jakimś czasie zmniejszyli kwotę dwukrotnie wartości do 5 tys. zł. Przestępcy podszywają się pod "Tarczę" i przesyłają link przekierowujący do strony płatności online. Następnie fałszywa strona prosi o podanie danych osobowych m.in. loginu, hasła, PESEL czy nazwisko panieńskie matki. Oszuści mogą wykorzystać uzyskane dane osobowe i przejąć kontrolę nad rachunkiem bankowym. Ofiara kradzieży tożsamości może stracić środki zgromadzone na koncie.

Co zrobić w przypadku kradzieży tożsamości? Przede wszystkim należy zgłosić sprawę na policji, zastrzec dowód osobisty oraz zadzwonić do banku i zmienić dane pozwalające na zalogowanie się do systemu bankowości internetowej i mobilnej.

Źródło:

DF