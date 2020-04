Kropiwnicki: Za kilka miesięcy należałoby się spodziewać decyzji o podwyżce stóp proc.

Za kilka miesięcy należałoby ­spodziewać się decyzji o podniesieniu stóp procentowych oraz rezerw obowiąz­ko­wych - napisał w poniedziałek na osobistym blogu członek RPP Jerzy Kropiwnicki.

"Zadaniem NBP będzie dostarczenie środków na sfinansowanie deficytu – przy użyciu środ­ków +zwykłych+ i +niekonwencjonalnych+. Do RPP będzie też należała walka z inflacją. Na­le­żałoby spodziewać się decyzji o podniesieniu stóp procentowych oraz rezerw obowiąz­ko­wych – co najmniej do daw­nych-nie­dawnych poziomów. Może nie zaraz – ale też bez zbędnej zwłoki, za kilka miesięcy" - napisał Kropiwnicki. (PAP Biznes)

