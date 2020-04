Rząd nie planuje wstrzymania przekopu Mierzei Wiślanej

Prace przy przekopie Mierzei Wiślanej będą kontynuowane, rząd nie planuje ich wstrzymania - zapewnił w poniedziałek w RMF FM minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

"Ta inwestycja (przekop Mierzei Wiślanej - PAP) nie jest zagrożona, jest kontynuowana i będzie kontynuowana" - powiedział Gróbarczyk.

Minister podtrzymał też wcześniejsze zapowiedzi, że prace związane z tą inwestycją powinny się zakończyć pod koniec 2022 roku i dodał, że przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną ma mieć około 1 km długości i 5 metrów głębokości. Umożliwi wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m, długości 100 m, szerokości - 20 m. Budowa kanału ma potrwać do 2022 roku.

Źródło: PAP

pif/ je/