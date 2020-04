Czerwień na GPW. Słabość banków trwa

Ostatni kwietniowy tydzień WIG20 rozpoczął od spadków. Duży w tym udział największych banków, których spadki przesądziły o wyniku sesji.

Choć na większości światowych giełd poniedziałek przebiegał pod znakiem wzrostów, główne polskie indeksy poradziły sobie słabo. Przede wszystkim aż 0,6 proc. stracił WIG20. W dół - o 0,4 proc. - poszły jednak też i WIG i mWIG40. Na plusie zdołał utrzymać się jedynie sWIG80 (+0,9 proc.). Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,1 mld zł.

Największym problemem głównych indeksów GPW były banki. W WIG20 aż trzy z czterech najsłabszych spółek pochodziły właśnie z tego sektora. Mowa o mBanku (-4,5 proc.), PKO BP (-3,5 proc.) i Pekao (-2,7 proc.). Temu ostatniemu nie pomogły nawet zapewnienia nowego prezesa, że Pekao wyjdzie z obecnego kryzysu mocniejsze niż konkurencja. O fatalnej giełdowej passie Pekao pisaliśmy w tekście "Pekao szoruje po giełdowym dnie".

Oprócz banków mocne spadki zanotowało także CCC (-4,6 proc.), istotny negatywny wpływ do indeksu wniósł także Orlen (-2,7 proc.). Naftowy koncern zgodnie z wynikami wezwania kupi 80 proc. akcji Energi, która taniała dziś o 2,2 proc. Minister Jacek Sasin zapowiedział przy okazji, że wielkie fuzje są kierunkiem, w którym kontrolowane przez Skarb Państwa spółki powinny iść.

Przy słabej postawie Orlenu i banków, byki z WIG20 miały bardzo utrudnione zadanie. Indeksowi nie pomógł nawet fakt, że w górę poszła najważniejsza spółka w jego składzie - CD Projekt (+1,3 proc.). Po zielonej stronie warto odnotować także ponad 3-proc. wzrosty telekomów: Orange i Play. "Pomarańczowi" jutro mają pochwalić się wynikami za I kwartał 2020 roku.

Na szerokim rynku publikację wstępnych wyników za ten okres ma już za sobą XTB. Już pierwsza strona publikacji, prezentująca najważniejsze liczby z raportu, pokazuje trzycyfrowe tempa wzrostu w niemal wszystkich najważniejszych parametrach wyników. Przychody operacyjne spółki wzrosły w stosunku do I kwartału 2019 r. o 650 proc. do 306,7 mln zł. Zysk netto XTB wzrósł o blisko 23 tys. proc. do 176 mln zł. Wyniki pozytywnie zaskoczyły inwestorów, a akcje XTB podrożały dziś o 36 proc. Warto dodać, że najprawdopodobniej dzięki raportowi XTB na dobre wyniki zaczęli sobie ostrzyć zęby także akcjonariusze GPW, papiery spółki poszły bowiem dziś w górę o 8,3 proc.

Jeszcze większą furorę zrobiły jednak papiery MW Trade, które podrożały o 43 proc. To efekt stanowiska Getin Holdingu, który jako główny akcjonariusz, liczy na gigantyczną dywidendę z MW Trade. Mowa o 2,1 zł na akcję przy obecnej wycenie na poziomie 3,84 zł.

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 2882,11 2,60 -0,94 5,62 -17,66 -23,04 DAX Niemcy 10659,99 3,13 -0,15 10,67 -13,44 -19,54 FTSE 100 W.Brytania 5829,49 1,34 0,29 5,79 -21,52 -22,71 CAC 40 Francja 4505,26 2,55 -0,51 3,53 -19,11 -24,64 IBEX 35 Hiszpania 6731,80 1,78 -1,46 -0,68 -29,18 -29,50 FTSE MIB Włochy 17380,21 3,09 1,85 3,31 -20,05 -26,06 ASE Grecja 626,16 3,26 3,20 13,67 -18,97 -31,69 BUX Węgry 33196,85 0,70 0,82 3,53 -22,91 -27,96 PX Czechy 859,33 0,87 1,49 10,00 -21,27 -22,97 RTS INDEX (w USD) Rosja 1083,68 0,22 1,44 13,43 -13,10 -30,04 BIST 100 Turcja 101267,40 2,54 3,14 14,91 6,84 -11,50 WIG 20 Polska 1591,97 -0,62 -2,93 7,86 -32,89 -25,96 WIG Polska 44704,71 -0,40 -2,00 9,34 -26,70 -22,70 mWIG 40 Polska 3197,45 -0,42 -0,44 11,62 -23,83 -18,19

Adam Torchała