PKN Orlen w ciągu miesiąca przedstawi wizję dot. projektu w Ostrołęce

PKN Orlen planuje w ciągu miesiąca przedstawić swoją wizję projektu budowy elektrowni w Ostrołęce - poinformował na konferencji prasowej prezes Orlenu Daniel Obajtek.

"Dużą inwestycję w Ostrołęce analizujemy. Sądzę, że w ciągu miesiąca przedstawimy naszą wizję na temat tej inwestycji" - powiedział Obajtek podczas konferencji w Gdańsku.

"Na pewno będzie realizowana, ale jak, to myślę, że w ciągu miesiąca poinformujemy" - dodał.

W rozmowie z dziennikarzami Obajtek zauważył, że w strategii Orlenu widać, w jakim kierunku koncern inwestuje w obszarze energetyki.

"Mamy doświadczenie w kierunku energetyki gazowej, zdobywamy doświadczenie związane z offshore, mamy w strategii nisko i zeroemisyjne źródła energii" - powiedział prezes Orlenu.

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, pytany, czy MAP zgodziłby się na zamianę paliwa w nowym bloku energetycznym w Ostrołęce z węgla na gaz, odpowiedział: "To jest znak czasu, że węgiel będzie w perspektywie pewnie długiego okresu, ale jednak paliwem, które będzie odchodziło. Dobre jest to, żeby zastępować węgiel gazem w tych inwestycjach, które dzisiaj są realizowane".

"To jest bardzo dobry kierunek, żeby w nowych inwestycjach to był gaz. Ja bym w tym niczego złego nie widział. Dla mnie ważne jest to, żebyśmy naszą produkcją energii byli w stanie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski. Jeśli to będzie energia z energetyki gazowej, to tylko lepiej" - dodał wicepremier.

13 lutego Enea i Energa zawiesiły finansowanie projektu budowy nowego bloku energetycznego opalanego węglem w Ostrołęce o mocy ok. 1000 MW. Jak wtedy podawano, decyzja jest związana z potrzebą analiz co do dalszych działań w projekcie i jego dalszego finansowania. Analizy mają się zakończyć do 7 maja.

Elektrownia Ostrołęka przekazała wtedy generalnemu wykonawcy elektrowni Ostrołęka C, czyli konsorcjum spółek GE Power i Alstom Power Systems, polecenie zawieszenia wykonywania całości prac związanych z kontraktem.

30 kwietnia PKN Orlen rozliczy transakcję przejęcia grupy Energa. Koncern zawarł transakcje kupna w ramach wezwania 331.313.082 akcji Energi, stanowiących około 80 proc. jej kapitału zakładowego oraz około 85 proc. ogólnej liczby głosów na walnym. (PAP Biznes)

pel/ pr/ osz/