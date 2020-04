Kosmiczne wyniki XTB

Marcin Dziadkowiak zastępca redaktora naczelnego Bankier.pl

XTB opublikowało świetne wyniki za I kwartał tego roku. Publikacja zawiera wprawdzie dopiero wstępne wyniki, ale liczby podane przez spółkę wyglądają wprost wystrzałowo. Niewielu chyba się spodziewało, że wzrost zmienności na rynkach zaowocuje tak wielką poprawą w wynikach finansowych polskiego brokera.

Już pierwsza strona publikacji, prezentująca najważniejsze liczby z raportu pokazuje trzycyfrowe tempa wzrostu w niemal wszystkich najważniejszych parametrach wyników. Przychody operacyjne spółki wzrosły w stosunku do I kwartału 2019 r. o 650 proc. do 306,7 mln zł. Zysk netto XTB wzrósł o blisko 23 tys. proc. do 176 mln zł. Choć tak wielki wzrost to efekt przede wszystkim bardzo niskiej bazy – w I kwartale ubiegłego roku spółka miała tylko 763 tys. zł zysku netto, ale nawet porównując do bardzo dobrego ostatniego kwartału 2019 roku wzrost wynosi 375 proc. Bardzo wysoki wzrost zanotował także EBIT – o prawie 113 tys. proc. do 234,1 mln zł. Tutaj także widać efekt bazy, jeśli jednak porównamy do 42 mln zł z IV kw., to wzrost wciąż wynosi imponujące 457 proc.

XTB kontynuowało zatem widoczny już od paru kwartałów trend wzrostu przychodów, z tym, że w raportowanym kwartale wartość przychodów po prostu wystrzeliła w górę, osiągając z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością najwyższą kwartalną wartość w historii spółki. A na pewno jest to rekordowy przychód kwartalny w wynikach spółki publikowanych w czasie jej giełdowej historii.

Warto zauważyć, że tak duży wzrost przychodów spółka zanotowała przy znacznie niższym wzroście kosztów. Wprawdzie we wcześniejszych kwartałach spółka starała się trzymać koszty w ryzach i rosły one stosunkowo powoli, oscylując wokół poziomu 40 mln zł kwartalnie, to choć teraz koszty wzrosły o ponad ¾ do 72,5 mln zł, to widać, że był to wzrost bardzo efektywny, przynoszący znacznie wyższy wzrost przychodów i zysków. Wynik spółki byłby jeszcze lepszy, gdyby nie koszt odpisów ujemnych różnic kursowych dotyczących spółki w Turcji, który wyniósł blisko 22 mln zł.

Istotnymi pozycjami kosztowymi były w I kwartale koszty wynagrodzeń, które wzrosły dwukrotnie, do 38,7 mln zł oraz koszty marketingu, które zwiększyły się do 16,7 mln zł z 9,2 mln w analogicznym kwartale rok wcześniej. Większość środków na marketing przeznaczane jest na kampanie marketingowe online.

XTB przyciąga klientów

Bardzo dobre wyniki XTB osiągnęło w przyciąganiu nowych klientów. O ile jeszcze kilka kwartałów temu standardem było ok. 5 tys. nowych klientów w kwartale, by w ostatnich kwartałach liczba ta wzrosła do ok. 10 tys. nowych klientów, to w I kwartale 2019 spółka zachęciła ponad 20 tys. osób do założenia rachunku (wzrost o 220 proc.). Dało to efekt w postaci zwiększenia średniej liczby aktywnych rachunków do ponad 45 tys. To wzrost o ponad 100 proc. w stosunku do tego samego kwartału rok wcześniej. Zarząd zapowiada, że w dalszym ciągu chce zwiększać bazę kliencką.

„Istotnymi czynnikami determinującymi ich poziom były ponadprzeciętna zmienność na rynkach finansowych i towarowych, spowodowana m.in. światową pandemią koronawirusa COVID-19 oraz stale rosnąca baza klientów połączona z ich dużą aktywnością transakcyjną wyrażoną w liczbie zawartych kontraktów w lotach” – tak zarząd XTB tłumaczy rekordowy wzrost przychodów spółki.

Tym razem spółka zanotowała wzrost przychodów przy wzroście obrotu liczonego w lotach. Przypomnijmy, że w IV kw. 2019 r. brakowało tego powiązania i przychody XTB rosły przy spadku obrotu w lotach. Tym razem obrót w lotach wzrósł o blisko 100 proc. do 784 tys. Widać jednak, że wzrost ten był dużo niższy, niż wzrost przychodów. W efekcie wyraźnie wzrosła rentowność przypadająca na jednego lota – do rekordowych 391 zł, czyli o 276 proc.

Przyciąga klientów wszędzie

Cieszy, że spółka powiększa swoje przychody w praktycznie wszystkich regionach geograficznych, na których działa. W Europie Środkowo-Wschodniej wzrost przychodów w stosunku do tego samego kwartału rok wcześniej był ponad pięciokrotny, choć w Polsce tylko blisko trzykrotny. W Europie Zachodniej przychody wzrosły o ponad 900 proc., w tym w Hiszpanii ponad 740 proc. Także w Ameryce Łacińskiej przychody wzrosły siedmiokrotnie.

Popularne towary

Po wynikach XTB widać, jakie preferencje inwestycyjne mają inwestorzy w danym kwartale. W 2019 roku ulubionymi instrumentami inwestorów były CFD na indeksy giełdowe. W I kwartale tego roku najwięcej przychodów (nieco ponad połowę) spółka uzyskała z CFD opartych na towarach, natomiast CFD na indeksy były drugą kategorią przychodów z udziałem na poziomie 36,2 proc.

„To konsekwencja m.in. dużego zainteresowania klientów XTB instrumentami CFD opartymi na notowaniach ceny ropy oraz kontraktu na gaz ziemny” – tłumaczy spółka. Wśród CFD na indeksy największą popularnością cieszył się instrument oparty o niemiecki indeks akcji DAX (DE30) oraz kontrakt na indeks zmienności notowany na amerykańskim rynku zorganizowanym.

„Klienci XTB, szukając okazji inwestycyjnych do zarobku, handlują co do zasady na instrumentach finansowych, które charakteryzują się w danym momencie wysoką zmiennością rynkową. Prowadzić to może do okresowych wahań struktury przychodów wg klasy aktywów, co należy traktować jako naturalny element modelu biznesowego. Z punktu widzenia XTB ważne jest aby paleta instrumentów finansowych w ofercie grupy była jak najszersza i pozwalała klientom wykorzystać każde nadarzające się okazje rynkowe do zarobku” – tłumaczy spółka w raporcie.

„Celem XTB jest dostarczenie klientom zróżnicowanego wachlarza opcji inwestycyjnych, przy jednoczesnym komforcie zarządzania zdywersyfikowanym portfelem na jednej platformie transakcyjnej. Aktualnie Spółka analizuje kolejne możliwości rozszerzenia oferty, które mogą zaowocować nowymi produktami w 2020 r. i latach kolejnych” – zapowiada spółka.

Z wyników XTB można wyczytać, że spółka istotnie zwiększyła przychody z usług świadczonych dla instytucji (spółka X Open Hub). Wprawdzie wciąż stanowią one mniejszość przychodów, ale w raportowanym kwartale stanowiły one ponad 17,4 proc. przychodów, podczas gdy przed rokiem było to jedynie 8 proc.

Kurs akcji wystrzeli

Kurs akcji XTB dyskontuje już poprawę wyników od kilku miesięcy. Po osiągnięciu minimów notowań we wrześniu 2019 roku, kurs zaczął odbijać w I kwartale. Korekta kursu wynikająca z lutowo-marcowego krachu na rynkach jest niemal niezauważona na kursie spółki – wyniosła niespełna 20 proc., po czym kurs szybko wrócił do poziomów sprzed załamania i przystąpił do kontynuacji trendu wzrostowego, przebijając na ostatnich sesjach poziom 6 zł.

Trudno jednak przypuszczać, by inwestorzy spodziewali się aż tak dobrych wyników po spółce. Po ostatniej sesji poziom wskaźnika C/Z dla XTB wynosił 12,7, nie był więc zbyt wyśrubowany. Tymczasem jeśli uwzględnimy najświeższe wyniki, zysk na akcję spółki wzrośnie do blisko 2 zł, a wskaźnik C/Z spadnie do nieco ponad 3. Trudno zatem się spodziewać innego początku poniedziałkowej sesji, jak znacznej przewagi popytu i równoważenia kursu, który rozpocznie notowania z duża luką cenową w górę.

Marcin Dziadkowiak