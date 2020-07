To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 28 lipca 2020 r.

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijającą dobę, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

We wtorek wciąż pamiętamy o głośnych informacjach z poniedziałku. Po rekordowych wzrostach cen złota, dziś redakcyjni koledzy z działu Rynki pytają: czy inwestujesz lub rozważasz inwestowanie środków w ten surowiec? Zachęcam do wzięcia udziału w krótkim badaniu.

Kolejny dzień - i z pewnością nie ostatni - głośno dziś było o kryzysie w górnictwie. Związkowcom z kopalń miano dziś przedstawić warunki planu naprawczego dla Polskiej Grupy Górniczej. Z medialnych przecieków wynikało, że mowa w nim nie tylko o likwidacji dwóch zakładów pracy, ale także modyfikacji sposobu wynagradzania pracowników w tym sektorze. Jak łatwo zgadnąć, taki sposób restrukturyzacji nie spodobał się stronie pracowniczej. Ministerstwo Aktywów Państwowych zapowiada przygotowanie nowego planu. O "kabarecie wokół PGG", który jednak nosi znamiona tragedii, pisze dziś Adam Torchała. Niejasna przyszłość wspomnianego podmiotu już dzisiaj dała w kość posiadaczom akcji górniczych podwykonawców notowanych na warszawskim parkiecie.



Wtorki to w Bankier.pl już od kilku lat "dni lokat". To właśnie tego dnia publikujemy najnowsze rankingi bankowych ofert dla oszczędzających. Dzisiejsze wydanie to kolejny dowód cięć oprocentowania w bankach. Najlepsze depozyty 12-miesięczne nie przekraczają obecnie 1,6 proc.

Wprawdzie nie spadły, ale chwilowo przestały wyraźnie rosnąć ceny ofertowe mieszkań. Z najnowszego raportu Bankier.pl i Otodom.pl wynika, że w żadnym z analizowanych miast średnie ceny 1 mkw., zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, nie przekroczyły 2 proc.

O 7,7 proc. r/r miałoby wzrosnąć minimalne wynagrodzenie w 2021 roku. Według rządowych propozycji płaca minimalna ma wynosić 2800 zł, a podstawowa stawka godzinowa - 18,30 zł (wobec tegorocznych 17 zł).



Na każdą kieszeń, budżetowy, dostępny dla "przeciętnego Kowalskiego" - taki ma być zaprezentowany dziś światu pierwszy polski samochód elektryczny. Izera, bo tak ma się nazywać zaprojektowany elektryk, ma być w sprzedaży od 2023 roku. Minister klimatu przekonuje, że już wtedy koszt posiadania samochodu elektrycznego będzie niższy od spalinowego odpowiednika.

Zachęcam do przeglądu innych ważnych wydarzeń ekonomicznych z wtorku. W nich m.in. założenia do budżetu 2021, gotówka, którą NBP zalewa rynek i perspektywy powrotu dzieci do szkół od września.

Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

19:37 Goldman Sachs: Złoto i srebro podrożeją jeszcze bardziej

18:58 MR: Nowe przepisy umożliwią inwestorom budowlanym składanie wniosków przez internet

18:45 Pomoc dla lokatorów w pakiecie wsparcia dla mieszkalnictwa MR

18:14 Włochy: Rząd chce przedłużyć stan kryzysowy do października

17:47 MR proponuje zmiany w budownictwie społecznym

17:41 "Bio-hossa" na GPW. Sesja z festiwalem maksimów

17:38 Branża eventowa błaga o pomoc w Senacie

16:42 Rząd proponuje minimalne wynagrodzenie na 2021 r.

16:27 Związkowcy w British Airways grożą strajkiem

16:08 Rząd przyjął projekt zmian ustawowych, mających wspierać mieszkalnictwo

16:03 Izera - polskie auto elektryczne - za trzy lata ma zjechać z linii produkcyjnej



16:01 Rząd za pomocą dla rolników w związku z COVID-19

15:58 Wiceminister klimatu: Jeszcze w tym roku program dopłat do przydomowych ładowarek elektryków

15:47 Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2021 r.

15:38 ZUS wznawia kierowanie na rehabilitację leczniczą

15:34 Borys: Średnia stopa zwrotu z oszczędności w PPK wyniosła 3,5 proc.

15:15 Grecja: Maseczki obowiązkowe w zamkniętych przestrzeniach publicznych

14:40 Mitsubishi wycofuje się z Europy



14:40 NBP: Nowe wagi ryzyka pozwolą udzielić 5-10 mld zł nowych kredytów

14:06 MAP: Będzie nowy plan naprawczy dla PGG

13:58 Akcje górniczych podwykonawców w odwrocie

12:40 NBP zalał Polskę gotówką. Przybywa głównie wysokich nominałów

12:33 Rzecznik GIS: Nie ma powodów, aby nie otwierać szkół

12:10 Rzecznik MZ: Pojawiają się ogniska zakażeń koronawirusem w sklepach

12:06 KO składa projekt ustawy przywracający odpowiedzialność karną urzędników

12:02 PKW nie stwierdziła naruszeń prawa, które mogłyby mieć wpływ na wynik wyborów prezydenckich

11:55 W Hiszpanii zlikwidowano ponad 1 mln miejsc pracy w wyniku koronakryzysu

11:00 GUS: Polacy wydali 126 mld zł na nieruchomości w 2019 roku

10:38 Ministerstwo Klimatu chce przesunąć opłatę mocową na 2021 rok

10:35 Sprawiedliwe odejście od węgla. Ile pochłonie miejsc pracy?

10:33 Bank stracił 86 mln zł w związku z nieprawidłowościami. Zatrzymano byłych prezesów

10:01 W Rosji liczba zakażeń koronawirusem przekroczyła 820 tysięcy

09:49 Marczuk: Wypłaty dla dużych firm w ramach tarczy PFR możliwe od sierpnia

09:35 "Teraz każda niedziela w CCC jest handlowa"

09:15 Amazon stworzy kolejne 500 miejsc pracy w Polsce

09:07 Niemiecka koniunktura wykazuje V-kształtną tendencję

09:02 Gospodarka otrząsnęła się z pierwszego pandemicznego szoku

09:00 Kurs euro spadł poniżej 4,40 zł. Frank i funt najniżej od marca

08:08 Ceny ropy w USA blisko 4-miesięcznego maksimum

08:00 BGK nie będzie się spieszyć z kolejnymi emisjami covidowych obligacji

07:24 "Koszt posiadania elektryka niższy niż auta spalinowego już za trzy lata"

06:50 Ruszają konsultacje projektu ws. estońskiego CIT-u

06:48 Kryzys dodał wigoru centrom usług w Polsce

06:39 Po otwarciu szkół liczba zakażonych może mocno wzrosnąć

06:35 Ministerstwo Rozwoju chce zwiększyć liczbę tanich lokali na wynajem

06:12 Wytyczne sanitarne dla szkół przygotowywane przez MEN wspólnie z GIS

06:00 Ceny ofertowe mieszkań stanęły w miejscu. Nowy raport Bankier.pl i Otodom

06:00 Najlepsze lokaty roczne z kolejnymi cięciami

06:00 Inwestowanie w złoto. Dlaczego tak, dlaczego nie? [Ankieta]

06:00 W epidemii rośnie liczba dłużników leasingowych

