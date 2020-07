fot. Kristyna Henkeova / Shutterstock

CCC wprowadza nową usługę "Paczka w Weekend" - klienci, którzy zamówią buty do 12:30 w sobotę, założą je w niedzielę, czytamy w komunikacie prasowym firmy.

Grupa CCC oraz InPost wspólnie wdrożyli nową opcję dostawy butów - "Paczka w Weekend". Usługa działa od początku lipca tego roku. W ramach niej klienci mogą wybrać dzień dostawy zamówienia złożonego przez stronę internetową firmy, może być to sobota lub niedziela.

- Wdrożyliśmy usługę Paczka w Weekend z myślą o wszystkich, którzy robiąc zakupy online pod koniec tygodnia pracy nie chcą czekać na swoje zamówienie do kolejnego dnia roboczego. Dzięki nowej usłudze klienci zyskują wygodę odbioru zamówienia złożonego ”w ostatniej chwili” już w weekend, co sprawia, że teraz każda niedziela w CCC jest handlowa (...) Wcześniej było ono już dostępne dla klientów sklepu eobuwie.pl, należącego do Grupy CCC. Dostrzegamy wzrost zainteresowania klientów tą szybką metodą dostawy. Usługa dostępna jest dopiero od trzech weekendów - w tym okresie jej udział w ogólnej liczbie zleceń prawie do 1/4 - mówi Jakub Jasiński, Dyrektor ds. Rozwoju Omnichannel CCC.

Dodatkowo klienci mogą dokonać zakupu obuwia za pośrednictwem aplikacji mobilnej, wybierając dostawę "Paczka w Weekend". Kanał mobilny, czyli strona ccc.eu oraz aplikacja odpowiadają za 75-80 proc. ruchu w serwisach CCC, czytamy w komunikacie prasowymi przedsiębiorstwa.

DF