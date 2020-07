Pomoc dla lokatorów w pakiecie wsparcia dla mieszkalnictwa MR

fot. Jerzy Dudek / FORUM

Dopłaty do dodatków mieszkaniowych, do czynszów w ramach „Mieszkania na start”, prostsze wnioskowanie o dodatek mieszkaniowy - to elementy pomocy dla lokatorów w projekcie proponowanych przez Ministerstwo Rozwoju zmian, mających wspierać mieszkalnictwo.

Przyjęty we wtorek przez rząd projekt zmian ustawowych przewiduje m.in. wyższe dodatki mieszkaniowe dla najemców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19, na co w tym roku trafić ma ok. 420 mln zł. Według MR, nowe przepisy mają dotyczyć najemców mieszkań komunalnych, towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielczych czy też wynajętych od osoby prywatnej lub firmy.

Chodzi o dopłatę od czynszu w wysokości do 1500 zł miesięcznie przez pół roku, na pokrycie do 75 proc. czynszu. Ta dopłata do dodatku mieszkaniowego, finansowana z budżetu państwa będzie przyznawana przez gminę razem z dodatkiem mieszkaniowym tym gospodarstwom domowym, które wniosek o te świadczenia złożą do 31 grudnia 2020 r.

Beneficjenci będą musieli wykazać, że w ostatnich trzech miesiącach ich średni miesięczny dochód nie tylko kwalifikuje ich do otrzymania dodatku mieszkaniowego, ale też był o co najmniej 25 proc, niższy niż w 2019 r.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę będzie przysługiwał, jeżeli najemca był najemcą lokalu mieszkalnego przed 14 marca 2020 r. MR przewiduje, że dodatek i dopłata będą mogły zostać przyznane nie tylko na pokrycie opłat przyszłych, ale i za okres ubiegły, nie wcześniejszy jednak niż od 1 marca 2020 r.

MR zakłada, że dodatek będzie wyłączony z egzekucji administracyjnej.

Jak proponuje Ministerstwo Rozwoju, wysokość dopłaty ma stanowić różnicę między kwotą dodatku mieszkaniowego przyznanego na zasadach projektowanej ustawy, a kwotą dodatku mieszkaniowego, jaka zostałaby przyznana na zasadach ogólnych ustawy.

Środki na wypłatę dopłat do dodatków mieszkaniowych przekazywane będą gminie – na jej wniosek – przez wojewodę.

Pakiet projektowanych rozwiązań przewiduje także program dopłat do czynszu „Mieszkanie na start”, realizowany od 1 stycznia 2019 r. Proponuje się możliwość stosowania dopłat do czynszów w przypadku podnajmu mieszkania od gminy, jeżeli gmina wynajmuje lokal od inwestora.

W przypadku, gdy gmina wynajmuje mieszkanie bezpośrednio od inwestora w celu podnajmu beneficjentowi wsparcia, zwolnienie najemcy od bezwzględnego obowiązku posiadania zdolności czynszowej. Oznacza to, że przy odpowiednim zaangażowaniu gminy, np. w postaci przekazania swoich gruntów do lokalnego TBS, który wybudował blok na tym terenie, będzie ona mogła wynająć w zamian kilka mieszkań a następnie podnająć je rodzinom zamieszkującym mieszkania komunalne - wyjaśnia MR.

Według ministerstwa, opłaty czynszowe mogą okazać się nieco wyższe, ale rodzinę będzie na to stać, ponieważ skorzysta z dopłat do czynszu z programu „Mieszkanie na Start” – nawet przez 15 lat. Na takim rozwiązaniu skorzysta także gmina.

Dzięki prowadzonej elastycznej polityce mieszkaniowej zmniejszy się kolejka do mieszkań komunalnych, bo na zwolnione mieszkania w zasobie będą mogły wprowadzić się oczekujące na przydział osoby - wskazuje MR.

Ministerstwo zaznacza, że na mocy proponowanych regulacji, osobom z niskimi dochodami będzie łatwiej i szybciej ustalić, czy mogą z nich skorzystać. Próg dochodowy będzie liczony od kwoty netto, a nie tak jak dotychczas od dochodu ubruttowionego, czyli po odliczeniu m.in. składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Podstawą do ustalenia progu dochodowego na potrzeby ustalenia prawa do dodatku będzie przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, a nie dotychczasowy wskaźnik, tj. kwota najniższej emerytury. (PAP)

