Pierwszy letni miesiąc zatrzymał oczekiwania sprzedawców mieszkań na poziomie z maja – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl. Wahania stawek zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym w żadnym z analizowanych miast nie przekroczyły 2 proc.

I choć już w poprzednich dwóch latach czerwiec – pierwszy wakacyjny miesiąc przynosił stabilizację cen ofertowych mieszkań, w tym roku kupujący mogli liczyć na powszechniejsze obniżki średnich stawek ofertowych.

Ceny mieszkań na rynku pierwotnym

Najwyższą średnią cenę ofertową zanotowano w czerwcu na rynku pierwotnym w Gdańsku. Deweloperzy oczekiwali średnio 9964 zł/mkw. – o 1,4 proc. więcej niż w maju. Przy jednoczesnej obniżce o 1 proc. średniej stawki w Warszawie, która znów znalazła się poniżej poziomu 10 000 zł/mkw. (średnio 9905 zł/mkw.) to Gdańsk wysunął się na czoło rankingu najdroższych rynków pierwotnych.

Średnie ceny ofertowe mieszkań w wybranych miastach Polski w czerwcu 2020 r. [zł/mkw.] Miasto Metraż [mkw.] Rynek pierwotny Rynek wtórny Średnia cena dla metrażu Średnia cena dla miasta Średnia cena dla metrażu Średnia cena dla miasta Gdańsk 0-38 11 178 9 964 11 302 10 517 38-60 10 085 10 285 60-90 9 323 10 380 Katowice 0-38 8 247 7 096 6 617 6 301 38-60 6 798 6 117 60-90 6 951 6 441 Kraków 0-38 10 945 9 315 11 454 10 549 38-60 9 172 10 086 60-90 8 584 10 483 Lublin 0-38 6 955 6 722 7 636 6 846 38-60 6 483 6 871 60-90 6 860 6 696 Łódź 0-38 7 423 6 736 6 467 5 955 38-60 6 664 5 841 60-90 6 244 5 802 Poznań 0-38 8 641 7 906 8 760 7 814 38-60 7 908 7 991 60-90 7 442 7 052 Szczecin 0-38 8 464 7 680 7 660 6 495 38-60 7 707 6 719 60-90 7 503 6 345 Warszawa 0-38 11 182 9 905 12 523 11 869 38-60 9 430 11 389 60-90 9 287 11 489 Wrocław 0-38 9 238 8 507 10 403 8 640 38-60 8 500 8 641 60-90 8 024 7 941 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Otodom.pl

Mocniej niż w stolicy woj. pomorskiego oczekiwania deweloperów wzrosły względem maja jedynie w Łodzi. Oczekiwali oni średnio 6736 zł/mkw. – o 1,9 proc. więcej niż w maju. Liderem spadków okazały się Katowice, gdzie nowe mieszkania były wyceniane średnio na 7096 zł/mkw. – o 1,3 proc. niżej niż w maju. 1-procentową obniżkę, oprócz Katowic i wspomnianej wcześniej stolicy odnotowano także w Szczecinie (średnio 7680 zł/mkw.).

Od pięciu miesięcy średnia cena ofertowa metra kwadratowego nowego mieszkania rośnie w Krakowie, choć czerwiec przyniósł znaczne wyhamowanie zapędów sprzedających. Względem maja wzrost był nieznaczny i wyniósł 0,1 proc. W stolicy Małopolski deweloperzy oczekiwali średnio 9315 zł/mkw.

W porównaniu z majem o mniej niż 1 proc. zmieniła się średnia stawka, za którą oferowano nowe mieszkanie we Wrocławiu i Poznaniu, przy czym w stolicy Dolnego Śląska oczekiwania deweloperów wzrosły o 0,6 proc. do 8507 zł/mkw. a w stolicy Wielkopolski obniżyły się o 0,4 proc. do 7906 zł/mkw.

Niewielkie wahania stawek obserwowaliśmy w przypadku wszystkich analizowanych metraży. O więcej niż 2 proc. (choć nieznacznie) zmieniła się jedynie średnia cena ofertowa w przypadku mieszkań o powierzchni od 38 do 60 mkw. usytuowanych w Łodzi, za które oczekiwano średnio 6664 zł/mkw. oraz kawalerek w Krakowie wycenianych średnio na 10 945 zł/mkw.

Najmniejsze metraże oferowane na rynku pierwotnym w Warszawie były wyceniane średnio o 0,9 proc. wyżej względem maja (średnio 11 182 zł/mkw.), co było najwyższym wynikiem spośród wszystkich analizowanych miast. Nieznacznie w dół – o 0,1 proc. – powędrowała z kolei średnia stawka dyktowana za kawalerkę w Gdańsku. W czerwcu były one wyceniane średnio na 11 178 zł/mkw.

W porównaniu z czerwcem 2019 r. najmocniej oczekiwania sprzedawców nowych mieszkań wzrosły w przypadku dwóch miast usytuowanych na północy Polski. W Szczecinie średnia stawka w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosła o 20,9 proc. (nominalnie o 1326 zł/mkw.), a w Gdańsku o 20,3 proc. (nominalnie o 1681 zł/mkw.). Stabilnie w relacji do czerwca 2019 r. kształtowała się wycena mieszkań położonych w Katowicach. W ciągu roku średnia stawka ofertowa wzrosła o 6,9 proc. (nominalnie o 461 zł/mkw.).

W przypadku poszczególnych metraży, największy wzrost oczekiwań deweloperów dotknął mieszkań o powierzchni do 38 mkw. w Gdańsku (+27,4 proc. r/r) oraz Poznaniu (+30,2 proc. r/r). W tym samym czasie wycena kawalerek oferowanych we Wrocławiu wzrosła jedynie o 2,9 proc.

Ceny mieszkań na rynku wtórnym

Jeszcze większy cenowy marazm panował w czerwcu na rynku wtórnym. W dwóch miastach – Lublinie i Poznaniu, średnia stawka w porównaniu z majem nie zmieniła się. Sprzedający oczekiwali tam odpowiednio średnio 6846 zł/mkw. i 7814 zł/mkw. Wahania stawek poniżej 0,5 proc. odnotowano także we Wrocławiu, gdzie oczekiwano średnio 8640 zł/mkw. (+0,1 proc. m/m), Krakowie (średnio 10 549 zł/mkw. i +0,4 proc. m/m) oraz Warszawie (średnio 111 860 zł/mkw. i -0,1 proc. m/m).

Za sprawą wspomnianej nieznacznej podwyżki oczekiwań sprzedających używane mieszkania w Krakowie i obniżki o 0,9 proc. do poziomu 10 517 zł/mkw. w Gdańsku, to Kraków w czerwcu był drugim po Warszawie najdroższym rynkiem wtórnym w Polsce.

Najmocniejsze wahania średnich stawek odnotowano w czerwcu w Szczecinie, gdzie używane mieszkania były wyceniane średnio o 1,6 proc. wyżej niż w maju (średnio 6495 zł/mkw.) oraz Katowicach, gdzie średnia cena ofertowa spadła w relacji do maja o 1,2 proc. do poziomu 6301 zł/mkw.

Czerwiec przyniósł bardziej wyraźną zmianę średnich stawek w przypadku najmniejszych mieszkań o powierzchni do 38 mkw. W Łodzi kawalerki były wyceniane średnio na 6467 zł/mkw. (+3,9 proc. m/m) a w Katowicach średnio na 6617 zł/mkw. (+3,0 proc. m/m). Znacznie stabilniejsze względem maja były w czerwcu średnie stawki najmniejszych mieszkań oferowanych we Wrocławiu, za które oczekiwano średnio 10 403 zł/mkw. (-0,3 proc. m/m) oraz w Warszawie (średnio 12 523 zł/mkw. i -0,3 proc. m/m).

W skali roku najbardziej stabilnymi rynkami wtórnymi były Szczecin i Poznań. W stolicy woj. zachodniopomorskiego średnia stawka w relacji do czerwca 2019 r. wzrosła o 7,2 proc. W przypadku Poznania roczny wzrost wyniósł 7,9 proc. Wzrost poniżej 10 proc. odnotowano także w przypadku Gdańska (+9 proc. r/r) i Katowic (+9,1 proc. r/r).

Stały, comiesięczny wzrost stawek notowany od jesieni 2018 r. w Łodzi sprawił, że średnia cena ofertowa używanego mieszkania w tym mieście wzrosła w porównaniu z czerwcem 2019 r. o 15,1 proc. Wzrost napędzały zwłaszcza rosnące oczekiwania sprzedawców najmniejszych metraży (do 38 mkw.), których wycena w ciągu roku wzrosła o 24,1 proc. Nominalnie najmocniej wzrosła z kolei średnia cena ofertowa mieszkań o powierzchni 60-90 mkw. usytuowanych w Krakowie, za które oczekiwano średnio 10 483 zł/mkw. (+16,6 proc. r/r).