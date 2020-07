"Bio-hossa" na GPW. Sesja z festiwalem maksimów

fot. Robert Gardziński / FORUM

Choć WIG20 zanotował na wtorkowej sesji niewielkie zmiany, inwestorzy nie mogli narzekać na nudę. Sporo działo się na mniejszych spółkach, szczególnie tych z przedrostkiem "bio". Wrażenie robiła też statystyka rocznych maksimów.

Spadkami o 0,4 proc. zakończył wtorkową sesję WIG20. Ujemny wynik osiągnął także WIG (-0,1 proc.), nieco lepiej poradziły sobie indeksy małych i średnich spółek. mWIG40 zyskał 0,4 proc., sWIG80 poszedł w górę o 0,8 proc. Osiągnięcia indeksów z GPW bledną jednak przy NCIndeksie, który urósł aż o 5,5 proc. Warto zwrócić także uwagę na obroty. Na szerokim rynku GPW sięgnęły one przyzwoitych 1,1 mld zł, NCIndex zanotował aż 194 mln zł, co jest jednym z najlepszych wyników w historii dla małej giełdy.

W składzie WIG20 uwagę zwracały ponad 3-proc. wzrosty LPP i Lotosu. udaną sesję zaliczyło także CCC, które poszło w górę o 1,9 proc. Większość spółek z indeksu zanotowała jednak przeceny, na czele z dwójką wczorajszych gwiazd. Tauron stracił dziś aż 7,5 proc., PGE poszło w dół o 6,1 proc. To najprawdopodobniej reakcja inwestorów na niezdecydowanie rządu w sprawie reformy górnictwa. Najpierw zapowiedziano zamknięcie dwóch kopalń PGG, by następnie wycofać się z tego pomysłu w obawie przed strajkami związkowców. Więcej na temat sytuacji wokół górnictwa pisaliśmy w artykule "Kabaret wokół PGG trwa w najlepsze". Dla Tauronu i PGE to o tyle ważne, że dwójka ta liczy na dekarbonizację swoich aktywów. "Twarda" postawa rządu w sprawie górnictwa stawia znak zapytania nad wiarygodnością zapowiedzi w sprawie zielonej energetyki.

W kontekście powyższego tematu warto było także zwrócić uwagę na spadki spółek typowo górniczych. JSW straciło dziś 3,1 proc., Bogdanka potaniała o 3,2 proc. Słabo radzili sobie także górniczy podwykonawcy, dla których ewentualne widmo zamknięcia kopalń do 2036 roku (póki co niepotwierdzone) oznacza mocne uszczuplenie rynku. Famur potaniał o 15 proc., Fasing o 9 proc., a Bumech o 3,5 proc.

Furorę robiły z kolei akcje spółek tzw. nowych technologii. Wystarczy powiedzieć, że w trakcie dzisiejszej sesji bywały momenty, że każda spółka, której nazwa rozpoczynała się od członu "bio" notowana była na górnych widłach. Ostatecznie Bioton zyskał 23 proc., Biomed 16 proc., Biomaxima 39 proc., a Biomass 19 proc. Takie "nazwowe" kupowanie spółek przypomina historię hossy "dotcomowej".

Nie potrzebne było jednak "bio" w nazwie, by zanotować dziś spore wzrosty. W sumie o ponad 20 proc. w górę poszły jeszcze akcje Silvair, MasterPharm (po wezwaniu), Cormay'a, MDIEnergi, Nano Group;, Miraculum oraz Suneksu. W sumie aż 40 spółek z rynku głównego (czyli blisko 10 proc. całości) zanotowało dziś co najmniej roczne maksima. Festiwal wzrostów trwał także na NewConnect, gdzie 17 spółek z NCIndeksu zakończyło sesję ze wzrostami o co najmniej 20 proc. Wiele z tych wzrostów nie poprzedził żaden impuls, który zwiększałby fundamentalnie atrakcyjność spółki.

Wśród dużych spółek na GPW wyróżnić należy przede wszystkim Kruka. Notowania spółki poszły w górę o 16 proc. po tym jak zarząd ogłosił, iż będzie rekomendował akcjonariuszom przeznaczenie części zysku netto spółki za 2019 rok na skup akcji własnych, po cenie 350 zł za jedną akcję w celu ich umorzenia lub na wypłatę dywidendy w wysokości 5 zł na jedną akcję

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3303,56 0,02 -2,99 3,10 -6,27 -11,79 DAX Niemcy 12835,28 -0,03 -2,56 6,17 3,34 -3,12 FTSE 100 W.Brytania 6129,26 0,40 -2,24 -0,49 -18,81 -18,74 CAC 40 Francja 4928,94 -0,22 -3,44 0,39 -12,14 -17,55 IBEX 35 Hiszpania 7246,40 1,06 -3,31 0,95 -21,45 -24,12 FTSE MIB Włochy 19902,63 -0,59 -3,96 4,07 -8,86 -15,33 ASE Grecja 633,62 1,20 -0,73 -1,30 -28,86 -30,88 BUX Węgry 34754,08 -0,64 -2,07 -4,42 -15,16 -24,58 PX Czechy 909,42 -0,50 -4,35 -1,24 -15,05 -18,48 RTS INDEX (w USD) Rosja 1257,69 -0,67 -0,16 0,88 -6,72 -18,80 BIST 100 Turcja 1152,70 -3,59 -99,02 0,52 12,09 0,74 WIG 20 Polska 1823,52 -0,40 -1,18 3,64 -20,92 -15,19 WIG Polska 52159,95 -0,11 -0,72 4,89 -13,28 -9,81 mWIG 40 Polska 3675,33 0,37 -1,13 4,93 -8,11 -5,96 Źródło: PAP Biznes

Adam Torchała

