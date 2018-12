Najlepsze lokaty bankowe na 12 miesięcy – grudzień 2018 [Ranking Bankier.pl]

3,20 proc. rocznie – tyle można otrzymać, wybierając w grudniu najwyżej oprocentowany depozyt na ten okres. W stosunku do początku roku stawka maksymalna wzrosła o 0,20 pp., a podwyżki są widoczne we wszystkich zestawieniach, zarówno na 10 000 zł, jak i dziesięciokrotnie wyższą kwotę.

Dla czytelników, którzy mogą odłożyć oszczędności w wysokości 10 000 zł lub 100 000 zł na 12-miesięczną lokatę bankową, przygotowaliśmy zestawienie najlepszych lokat rocznych. Najwyżej oprocentowane oferty na tę niższą kwotę przedstawiliśmy w dwóch pierwszych tabelach. Różnica między nimi to wymóg zrealizowania dodatkowych warunków – w pierwszej tabeli znajdują się oferty z tak zwanymi gwiazdkami, a w drugiej bez nich. Trzecia tabelka to aktualnie przodujące pod kątem stawek propozycje na 100 000 zł. Jeśli instytucja posiada w ofercie kilka depozytów o podobnych parametrach, do danego zestawienia włączyliśmy lokatę z najwyższą stawką.

Najlepsze lokaty na 12 miesięcy na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami

Na pierwszym miejscu zestawienia na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami melduje się Nest Lokata Lojalna od Nest Banku. Depozyt nie tylko utrzymał pozycję lidera, ale oferuje więcej niż przed miesiącem. Aktualna stawka na rocznym depozycie wynosi 2,85 proc. w skali roku, co przyniesie zysk w wysokości ponad 230 zł. Aby otrzymać takie odsetki, konieczne będzie posiadanie konta osobistego oraz zapewnienie comiesięcznego wpływu wynagrodzenia na konto w określonej wysokości. Bank dostosował również wymogi dla prowadzących działalność gospodarczą.

Najlepsze lokaty 12M na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk Warunki 1. Nest Bank Nest Lokata Lojalna 2,85% 230,85 zł posiadanie konta oraz zapewnienie: a) wpływu wynagrodzenia na ROR w kwocie min. 1000 zł/m-c lub b) wpływów na rachunek firmowy w kwocie min. 6000 zł/m-c oraz zrealizowanie zaliczki podatku dochodowego do US-u lub płatności składki do ZUS-u 2. Getin Bank, Noble Bank e-Lokata na nowe środki 2,50% 202,50 zł tylko na nowe środki 3. neoBANK energoLOKATA 12M 2,30% 186,30 zł posiadanie konta lub portfela depozytowego w banku; tylko dla nowych klientów 4. BOŚ Bank EKOlokata Plus 2,25% 182,25 zł posiadanie konta osobistego i utrzymanie na nim dodatkowych środków o wartości 10 proc. wysokości lokaty oraz dokonywanie transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę 300 zł/m-c 5. Alior Bank Lokata na nowe środki 2,20% 178,20 zł tylko na nowe środki Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Bankier.pl, stan na 24.12.2018 r.

Oczko niżej uplasowała się e-Lokata na nowe środki od Getin Noble Banku. Ten debiutujący w listopadzie okres lokaty oferuje od niedawna 2,50 proc. w skali roku. Taki procent przełoży się na zarobek w wysokości ponad 202 zł. Bank stawia jeden wymóg przed zainteresowanymi – wpłatę nowych środków do banku.

Na najniższym stopniu podium tym razem trafiła energoLOKATA 12M od neoBanku. Wielkopolski Bank Spółdzielczy proponuje na tym depozycie 2,30 proc. w stosunku rocznym. Dzięki takiej stawce deponent uzyska ponad 186 zł odsetek. Warunek to nie tylko dotrzymanie terminu zapadalności lokaty, ale również posiadanie statusu nowego klienta oraz skorzystanie z produktu dodatkowego, czyli konta osobistego lub portfela depozytowego.

Najlepsze lokaty na 12 miesięcy na 10 000 zł bez dodatkowych warunków

Blisko 30 zł więcej można zarobić, jeśli w grudniu wybierze się lidera zestawienia uwzględniającego oferty bez dodatkowych warunków. Najwyższy procent w tym miesiącu towarzyszy Idea Bankowi i Lokacie NR 1. Aktualna tabela oprocentowania banku przewiduje 3,20 proc. w stosunku rocznym za wpłatę oszczędności na właśnie ten depozyt. Po 12 miesiącach ulokowany kapitał zwiększy się o ponad 259 zł.

Najlepsze lokaty 12M na 10 000 zł bez dodatkowych warunków Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk 1. Idea Bank Lokata NR 1 3,20% 259,20 zł 2. Inbank Lokata standardowa 2,85% 230,85 zł 3. Toyota Bank Lokata Standard 1,90% 153,90 zł 4. PlusBank Lokata standardowa 1,80% 145,80 zł 5. Nest Bank Nest Lokata WIBOR 1,79% 144,99 zł Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Bankier.pl, stan na 24.12.2018 r.

Lokata standardowa od Inbanku to druga oferta w rankingu, która pozwoli zarobić 2,85 proc. w skali roku, czyli w przeliczeniu na złotówki dla lokaty rocznej na 10 000 zł – ponad 230 zł. Pierwszą jest lider tabeli z dodatkowymi warunkami. Oszczędności ulokowane w Inbanku są objęte estońskim systemem gwarantowania depozytów. Trzecie miejsce należy do Toyota Banku i jego Lokaty Standard. Środki utrzymywane na tym rachunku objęte są stawką w wysokości 1,90 proc. rocznie i wypracują zysk w wysokości prawie 154 zł.

Najlepsze lokaty na 12 miesięcy na 100 000 zł

Lokata NR 1 zajmująca pierwsze miejsce w tabeli z ofertami bez tak zwanych gwiazdek posiada siedmiocyfrową kwotę maksymalną. Dzięki temu znalazła się na pierwszym miejscu zestawienia na 100 000 zł z takim samym oprocentowaniem – 3,20 proc. w skali roku. Taka suma wpłacona na rok pozwoli zarobić blisko 2600 zł.

Najlepsze lokaty 12-miesięczne na 100 000 zł Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk Warunki 1. Idea Bank Lokata NR 1 3,20% 2592,00 zł zakładana przez bankowość internetową 2. Nest Bank Nest Lokata Lojalna 2,85% 2308,50 zł posiadanie konta oraz zapewnienie: a) wpływu wynagrodzenia na ROR w kwocie min. 1000 zł/m-c lub b) wpływów na rachunek firmowy w kwocie min. 6000 zł/m-c oraz zrealizowanie zaliczki podatku dochodowego do US-u lub płatności składki do ZUS-u 3. Getin Bank, Noble Bank e-Lokata na nowe środki 2,50% 2025,00 zł tylko na nowe środki 4. neoBank energoLOKATA 12M 2,30% 1863,00 zł posiadanie konta lub portfela depozytowego w banku; tylko dla nowych klientów, zakładana przez bankowość internetową 5. BOŚ Bank EKOlokata Plus 2,25% 1822,50 zł posiadanie konta osobistego i utrzymanie na nim dodatkowych środków o wartości 10 proc. wysokości lokaty oraz dokonywanie transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę 300 zł/m-c Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Bankier.pl, stan na 24.12.2018 r.

Wysoką kwotę maksymalną ma również Nest Lokata Lojalna z oferty Nest Banku. Klienci, którzy wybiorą ten depozyt, mogą zarobić 2,85 proc. rocznie po spełnieniu dodatkowych wymogów (konto osobiste oraz wpływ wynagrodzenia w kwocie min. 1000 zł co miesiąc). Przyniesie to zysk w wysokości około 2310 zł. Na trzecie miejsce wskoczyła e-Lokata na nowe środki od Getin Noble Banku ze stawką 2,50 proc. rocznie i zyskiem 2025 zł. Wymóg banku opisuje tytuł lokaty a jest nim obowiązek wpłaty nowych środków.

Najlepsze lokaty roczne – sytuacja na rynku

Zmiany na ostatniej prostej 2018 r. mogą dawać powody do optymizmu. Stawka maksymalna dostępna na lokatach rocznych wzrosła o 0,20 pp. a nie jest to jedyna pozytywna informacja. W sumie trzy instytucje w rankingu podwyższyły oprocentowanie swoich najlepszych lokat rocznych.

Najwyższą podwyżką oprocentowania może pochwalić się Nest Bank. Od 6 grudnia 2018 r. Nest Lokata Lojalna dostępna jest ze stawką 2,85 proc. w skali roku, czyli wyższą o 0,45 pp. W przypadku wkładu w wysokości 100 000 zł taka różnica oznacza ponad 360 zł zysku więcej. Do grona poprawiających warunki cenowe na lokatach należy również Getin Bank, który na rocznej e-Lokacie na nowe środki oferuje 2,50 proc. w skali roku. Dla porównania miesiąc temu było to 2,20 proc. rocznie. Najniższą podwyżkę zanotował Idea Bank, który stoi na czele dwóch zestawień wraz z Lokatą NR 1 oferującą 3,20 proc. rocznie. Przed miesiącem najlepszą propozycją od Idea Banku była Lokata standardowa, która wówczas dawała 3,00 proc. rocznie.

Powyższe zmiany wpisują się w podsumowanie całego roku. Stawki maksymalne dla poszczególnych zestawień są wyższe niż obowiązujące na początku roku. W styczniu 2018 r. najwyższe oprocentowanie w wysokości 3,00 proc. w skali roku było dostępne dopiero po ulokowaniu wyższej kwoty na depozycie. Największy wzrost można odnotować w przypadku lokat bez dodatkowych warunków na kwotę 10 000 zł. Na początku roku maksymalna stawka w ich przypadku wynosiła 2,20 proc. rocznie. Obecnie jest to aż o 1 pp. więcej.

Monika Dekrewicz