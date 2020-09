To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 1 września 2020 r.

Nowe dane o inflacji, kolejny tydzień absurdalnie słabych lokat w gronie najlepszych depozytów, budowlanka silniejsza niż kryzys i zaskakujące oświadczenia "Covidowe" do podpisania w niektórych szkołach. Między innymi o tym w podsumowaniu 1 września.

#1 Inflacja delikatnie w dół. W sierpniu wskaźnik spadł poniżej 3 proc., sięgając 2,9 proc. w ujęciu rocznym, wynika ze wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. W górę szły ceny żywności i prądu, w dół między innymi paliwa.

#2 Budowlanka nie poddała się pandemii. W drugim kwartale do użytku oddano tylko o 4,5 proc. mniej lokali niż w pierwszych trzech miesiącach roku, wynika z najnowszego raportu Amron-Sarfin. Kwiecień był trudny, ale w maju i czerwcu rynek odżył. Nie doczekaliśmy się też korekty cen mieszkań. Tylko w 2 z 8 analizowanych dużych miast odnotowano niższą średnią stawkę za metr kwadratowy.

#3 Na rynku lokat dramat - w rankingu najlepszych depozytów 1-miesięcznych goszczą już oferty z oprocentowaniem... nieprzekraczającym 1 proc. w skali rok, wynika z najnowszego porównania Bankier.pl. A jeszcze do niedawna niektóre z tych propozycji żartobliwie nazywaliśmy "LOLkatami".

#4 "Jestem odpowiedzialny za podjętą przeze mnie decyzję posłania dziecka do szkoły, a tym samym możliwość zarażenia COVID-19" - zawarto w treści oświadczeń, jakie rodzicom uczniów w niektórych szkołach podsunięto do podpisania w związku z powrotem dzieci do szkół. Sprytne zagranie, ale czy zgodne z prawem - pytali opiekunowie uczniów. O stanowisko w tej sprawie i jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy taki dokument trzeba podpisać, poprosiliśmy Ministerstwo Edukacji. Zachęcam do zapoznania się z przesłanym redakcji komentarzem.

