W sierpniu europejski przemysł zrobił kolejny krok w kierunku normalności. Dla trwałości odbicia kluczowe będą jednak najbliższe miesiące.

Pierwszy roboczy dzień miesiąca tradycyjnie upływa pod znakiem publikacji danych z przemysłu dla czołowych gospodarek, w tym z Polski. Szerzej o sytuacji w naszym kraju przeczytać można w artykule „PMI: polski przemysł znów rozczarował”.

Wśród europejskich państw, które pod lupę bierze firma badawcza IHS Markit, w minionym miesiącu najlepszy wynik odnotowano w Wielkiej Brytanii (55,2 pkt), co jest najlepszym rezultatem od 30 miesięcy.

„Wygrana” Wielkiej Brytanii w sierpniowym rankingu nie oznacza, że Brytyjczycy nie mają powodów do zmartwień. Nie jest wykluczone, że obecny wystrzał PMI wcale nie przełoży się na trwałą poprawę sytuacji.

- Wygląda na to, że sektor przemysłowy może doświadczać V-kształtnego odbicia. Mimo to wciąż pozostaje „słoń w pokoju” w postaci słabych danych o zatrudnieniu. Spadek liczby miejsc pracy w sierpniu pokazuje, że mamy do czynienia raczej z rebalansowaniem niż prawdziwym ożywieniem. Firmy zastanawiają się, jak działać w kolejnych miesiącach, biorąc pod uwagę wyzwania związane z drugą falą pandemii oraz Brexitem – napisał w komentarzu do danych ekonomista Duncan Brock.

Na drugim miejscu znalazła się Turcja (54,3 pkt), choć nad Bosforem miał miejsce spadek z 9-letnich maksimów raportowanych w lipcu (56,9 pkt). Skład podium uzupełniają tym razem Włochy (53,1 pkt), gdzie mieliśmy w sierpniu do czynienia z 26-miesięcznym maksimum.

Na uwagę zasługuje także najlepszy od blisko 2 lat wyniki w Niemczech (52,2 pkt). Rezultat ten jest jednocześnie wyraźnie gorszy od zaraportowanego pod koniec lipca wstępnego odczytu (53 pkt). Dla równowagi lepiej od pierwotnych wyników wypadł przemysł francuski (49,8 pkt wobec 49 pkt), w przypadku którego indeks PMI wciąż pozostaje poniżej kluczowego poziomu 50 pkt., oddzielającego okresy recesji od wzrostu.

Indeksy PMI dla sektora przemysłowego w 2020 r. Kraj styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień Wielka Brytania 50 51,7 47,8 32,6 40,7 50,1 53,3 55,2 Turcja 51,3 52,4 48,1 33,4 40,9 53,9 56,9 54,3 Włochy 48,9 48,7 40,3 31,1 45,4 47,5 51,9 53,1 Holandia 49,9 52,9 50,5 41,3 40,5 45,2 47,9 52,3 Irlandia 51,4 51,2 45,1 36 39,2 51 57,3 52,3 Niemcy 45,3 48 45,4 34,5 36,6 45,2 51 52,2 strefa euro 47,9 49,2 44,5 33,4 39,4 47,4 51,8 51,7 Rosja 47,9 48,2 47,5 31,3 36,2 49,4 48,4 51,1 Austria 49,2 50,2 45,8 31,6 40,4 46,5 52,8 51 Polska 47,4 48,2 42,4 31,9 40,6 47,2 52,8 50,6 Hiszpania 48,5 50,4 45,7 30,8 38,3 49 53,5 49,9 Francja 51,1 49,8 43,2 31,5 40,6 52,3 52,4 49,8 Grecja 54,4 56,2 42,5 29,5 41,1 49,4 48,6 49,4 Czechy 45,2 46,5 41,3 35,1 39,6 44,9 47 49,1 Źródło: IHS Markit

W rezultacie dane dla całej strefy euro okazały się zgodne z oczekiwaniami (51,7 pkt). Jest to też wynik o 0,1 pkt gorszy od odnotowanego w lipcu.

- Dane z sektora przemysłowego strefy euro pokazują, że w trzecim kwartale mamy do czynienia z raptownym odbiciem w produkcji po odnotwanym w kwartale poprzednim krachu związanym z pandemią koronawirusa (…). Firmy zachowują ostrożne podejście do inwestycji i zatrudnienia oraz obawiają się o popyt w przyszłości, co związane jest z niepewnością dotyczącą pandemii – napisał w komentarzu do dzisiejszych danych Chris Williamson, główny ekonomista IHS Markit.

Jak dodał, „przez sektor wytwórczy przetacza się obecnie fala odroczonego popytu, jednak ograniczane są zdolności produkcyjne – dla oceny trwałości odbicia, kluczowe będą dane z najbliższych miesięcy”.

Wskaźnik PMI kalkulowany jest na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród menedżerów firm przemysłowych. Proszeni są o porównanie z poprzednim miesiącem wielkości nowych zamówień (30 proc.), produkcji (25 proc.), zatrudnienia (20 proc.), prędkości dostaw (15 proc.) oraz zapasów (10 proc.). Wyniki poniżej 50 punktów sygnalizują spadek aktywności ekonomicznej w badanym sektorze, zaś odczyty powyżej 50 punktów wskazują na ekspansję gospodarczą.

W czwartek 3 września opublikowane zostaną indeksy PMI dla sektorów usługowych. Polska nie jest objęta tym badaniem.