Oświadczenia ws. COVID w szkołach. Czy trzeba podpisać? MEN komentuje

Shutterstock

Nowy rok szkolny dzieci rozpoczną w reżimie sanitarnym spowodowanym przez COVID-19. Szkoły wprowadziły zalecane środki ostrożności, ale niektóre placówki idą o krok dalej. Z sygnałów, które otrzymaliśmy wynika, że zdarzają się przypadki, gdy szkoła próbuje przerzucić odpowiedzialność za potencjalne zarażenie się dziecka na rodziców.

„Jestem odpowiedzialny za podjętą przeze mnie decyzję posłania dziecka do szkoły, a tym samym możliwość zarażenia COVID-19” – taki zapis znajduje się w oświadczeniu, które otrzymali rodzice jednej z radomskich podstawówek. Treść sugeruje, że decyzja o posłaniu dziecka do szkoły, a co za tym idzie ewentualne ryzyko zarażenia się koronawirusem, spoczywa na barkach rodzica. Zapytaliśmy Ministerstwo Edukacji Narodowej, czy takie oświadczenia mają moc prawną, np. w sytuacji gdyby rodzic chciał pozwać szkołę za niedochowanie środków ostrożności.

- W obowiązującym systemie prawnym nie istnieje podstawa prawna zobowiązująca rodzica do podpisywania oświadczenia o świadomości ryzyka i zrzeczeniu się ewentualnych roszczeń w przypadku zakażenia koronawirusem – mówi Anna Ostrowska, rzecznik prasowy MEN.

- Podpisanie takiego oświadczenia nie pozbawia rodzica możliwości występowania na drogę sądową z powództwem o odszkodowanie w przypadku zakażenia koronawirusem (podpisane przez rodzica oświadczenie jest bezskuteczne). Ocena zasadności takiego roszczenia będzie każdorazowo przedmiotem rozstrzygnięcia właściwego sądu – dodaje.

Przypomnijmy też, że obowiązek posłania dzieci do szkoły wynika wprost z Ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z tym aktem prawnym, „rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć (…)”.

Wśród innych oświadczeń, które mogą otrzymać rodzice do podpisania, są także te mniej kontrowersyjne, m.in. zobowiązujące opiekunów do nie wysyłania chorych dzieci do szkoły, zaopatrzenia pociechy w maseczki ochronne czy przypominania o zasadach zachowania higieny w kontaktach z rówieśnikami.