Dywidendowe ostatki. Gdzie jeszcze szukać wypłat?

Dywidendowy sezon chyli się ku końcowi, wciąż można jednak jeszcze znaleźć spółki, które proponują przyzwoitą stopę zwrotu.

Jeszcze co najmniej 35 spółek zamierza wypłacić dywidendę w 2020 roku - wynika z wyliczeń Bankier.pl. Dzień dywidendy dla większości przypada we wrześniu, są jednak i takie, które prawo do części zysku przydzielą akcjonariuszom później.

W zestawieniu znalazły się aż trzy podmioty, które oferują stopę na poziomie dwucyfrowym. Najbardziej hojna, według obecnych wycen, jest PragmaGO. Faktoringowa spółka wspiera się jednak wcześniej zachomikowanymi pieniędzmi, środki na dywidendę pochodzić będą bowiem nie tylko z zysku za 2019 rok (6,88 mln zł), ale i kapitału zapasowego (3,86 mln zł).

Na ponad 10 proc. mogą liczyć także akcjonariusze OEX-u. Tutaj wypłata pochodzi w pełni z zysku za 2019 rok. Spółka zresztą jego część przekaże także na kapitał zapasowy. Dwucyfrową stopę dywidendy przyniosą także akcje spółki Toya. Co ciekawe pierwotnie jej dywidenda miała być o połowę niższa, ale fundusze zarządzane przez Rockbridge TFI zgłosiły projekt uchwały wyższej wypłaty i to właśnie jego przegłosowano.

Przyzwoite, ponad 8-proc. stopy proponują Instal oraz Dom Dev. Szczególnie ciekawa jest historia tego ostatniego, który początkowo zawiesił decyzję o wypłacie dywidendy. Z walnym poczekano jednak do sierpnia, by zarząd lepiej poznał wpływ koronawirusowej pandemii na finanse spółki. Ostatecznie zdecydowano się poprzeć pomysł wypłaty dywidendy i to z jedną z najwyższych stóp na rynku.

Ponad 5 proc. zaoferują jeszcze dwie inne spółki: Kęty i Novita. Dla pierwszej będzie to 11. rok z dywidendą z rzędu, dla drugiej pierwsza dywidenda po czteroletniej przerwie. Blisko progu 5 proc. znaleźli się także Dębica, Kruszwica i Wodkan.

Dywidendy 2020 Spółka Wielkość dywidendy Cena akcji Stopa dywidendy Źródło Dzień dywidendy Dzień wypłaty Instal Kraków 2 23,3 8,58% WZA 03.09.2020 15.09.2020 Seko 0,45 10,2 4,41% WZA 03.09.2020 11.09.2020 OEX 2,32 19 12,21% WZA 03.09.2020 11.09.2020 IMS 0,05 2,98 1,68% WZA 04.09.2020 18.09.2020 Dom Development 9,5 117,5 8,09% WZA 07.09.2020 14.09.2020 Kruk 5 147,5 3,39% Rada Nadzorcza 07.09.2020 14.09.2020 Newag 1 28,4 3,52% WZA 09.09.2020 30.10.2020 Bio Planet 0,33 19,8 1,67% WZA 10.09.2020 24.09.2020 Feerum 0,5 12,4 4,03% WZA 10.09.2020 30.09.2020 Kancelaria Prawna-Inkaso WEC 0,02 1,98 1,01% WZA 10.09.2020 24.09.2020 Wodkan 0,45 9,25 4,86% WZA 11.09.2020 22.09.2020 Lotos 1 40,46 2,47% WZA 14.09.2020 28.09.2020 AC 1,85 42,7 4,33% WZA 15.09.2020 30.09.2020 Biogened 0,2 13,7 1,46% WZA 15.09.2020 16.11.2020 Massmedica 0,17 7,3 2,33% WZA 15.09.2020 06.10.2020 PGS Software 0,5 14,55 3,44% WZA 15.09.2020 25.09.2020 Poltronic 0,06 1,49 4,03% WZA 15.09.2020 29.09.2020 Marvipol 0,17 4,9 3,47% WZA 15.09.2020 30.09.2020 Kruszwica 2,8 56,8 4,93% WZA 16.09.2020 07.10.2020 Carpathia Capital 0,08 15,1 0,53% WZA 18.09.2020 09.10.2020 Grupa Kęty 25 477,5 5,24% WZA 21.09.2020 06.10.2020 i 04.11.2020 Stalprofil 0,07 6,48 1,08% WZA 24.09.2020 15.10.2020 Novita 5,2 101 5,15% WZA 25.09.2020 05.10.2020 Immobile 0,02 2,62 0,76% WZA 29.09.2020 13.10.2020 Projprzem 0,6 15,8 3,80% WZA 29.09.2020 13.10.2020 NTT System 0,07 2,91 2,41% WZA 30.09.2020 20.10.2020 Unima 2000 0,14 3,66 3,83% WZA 30.09.2020 10.10.2020 Ferro 0,4 18,85 2,12% WZA 01.10.2020 20.10.2020 Amica 3 157 1,91% WZA 04.10.2020 14.10.2020 Dębica 4,08 83 4,92% WZA 09.10.2020 17.12.2020 Cyfrowy Polsat 1 28,76 3,48% WZA 15.10.2020 22.10.2020 i 11.01.2021 Verbicom 0,03 1,39 2,16% WZA 16.10.2020 22.12.2020 PragmaGO 3,9 28,4 13,73% WZA 23.10.2020 30.10.2020 Toya 0,8 7,7 10,39% WZA 24.11.2020 14.12.2020 Trans Polonia 0,09 2,85 3,16% WZA 14.12.2020 22.12.2020 Źródło: raporty spółek

W zestawieniu niemal brak blue chipów, WIG20 reprezentują Polsat oraz Lotos. Ten pierwszy zyskiem podzieli się 15 października, drugi 14 września. Stopa dywidendy obu spółek jest jednak niewielka. Warto pamiętać, że rok 2020 był dla bule chipów wyjątkowo słaby pod względem dywidend, widać to także po końcówce sezonu.

Jak otrzymać dywidendę?

By uzyskać dywidendę, potrzebna jest przede wszystkim decyzja walnego zgromadzenia akcjonariuszy, która w naszych tabelkach oznaczana jest jako "WZA". Walne zgromadzenie podejmuje decyzję dotyczącą nie tylko wysokości dywidendy, ale także i dnia dywidendy oraz dnia jej wypłaty. Z punktu widzenia otrzymania praw do dywidendy ważny jest ten pierwszy, jednak zasady nie są takie proste, jakby się to mogło na pierwszy rzut oka wydawać. Z powodu systemu rozliczeniowego stosowanego przez GPW, by otrzymać prawo do dywidendy, akcje należy posiadać nie tyle w dniu dywidendy, co na zamknięciu przedostatniej sesji przed dniem dywidendy. Przykładowo dla Lotosu, który dzień dywidendy ma wyznaczony 14 września (poniedziałek), faktycznym dniem rozliczenia będzie 10 września (czwartek). 11 września (w piątek) notowania Lotosu ruszą obniżone o wielkość dywidendy, a akcjonariusze będą mogli sprzedać akcje bez utraty prawa do dywidendy.

Na samą wypłatę poczekać należy oczywiście do dnia wypłaty dywidendy. Na konto wpłynie jednak nie tyle pełna kwota przypadająca akcjonariuszowi, a kwota pomniejszona o podatek. Państwo zabierze inwestorowi 19 proc. To tzw. podatek Belki, o którym pisaliśmy więcej m.in. w artykule "Więcej szkody, niż pożytku".

