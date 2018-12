Najlepsze lokaty bankowe na 1 miesiąc – grudzień 2018 [Ranking Bankier.pl]

Maksymalna stawka dostępna na lokacie miesięcznej wynosi w grudniu 3,00 proc. w skali roku. Z takiej oferty skorzystać będą mogli klienci, którzy wpłacą do 10 000 zł oraz spełnią dodatkowe warunki. Pozostali mogą liczyć na nie więcej niż 2,80 proc. rocznie, czyli trochę mniej niż miesiąc temu.

Jak co tydzień analizujemy oferty lokat, wybierając do naszych zestawień te najwyżej oprocentowane. Tym razem przyglądamy się depozytom miesięcznym. Zgodnie z tradycją, oferty z najwyższym zyskiem na kwotę 10 000 zł prezentujemy, uwzględniając podział na propozycje z dodatkowymi warunkami oraz depozyty, których takie ograniczenia nie dotyczą. Czytelnicy planujący wpłatę większego kapitału, mogą rzucić okiem na ostatnią tabelę, do której trafiły najlepsze produkty na kwotę 100 000 zł. Jeśli instytucja posiada w ofercie kilka lokat o podobnych parametrach, do danego zestawienia włączyliśmy depozyt z najwyższą stawką.



Najlepsze lokaty na 1 miesiąc na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami

Najlepszą lokatą miesięczną z dodatkowymi warunkami na kwotę 10 000 zł ponownie zostaje Lokata Urodzinowa od Banku Millennium oprocentowana na 3,00 proc. w skali roku. Stawka na depozycie pozostała taka sama jak przed miesiącem – podobnie jak i warunki dodatkowe. Zainteresowani ofertą będą musieli wyposażyć się w konto osobiste od Banku Millennium. Lokata Urodzinowa jest dostępna wyłącznie przez aplikację mobilną banku. Co ważne, z oferty można skorzystać w ograniczonym terminie – w ciągu 30 dni od daty swoich urodzin – stąd jej nazwa.

Najlepsze lokaty 1M na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk Warunki 1. Bank Millennium Lokata Urodzinowa 3,00% 20,63 zł tylko dla klientów posiadających konto w banku i korzystających z aplikacji mobilnej, dostępna przez 30 dni od dnia urodzin klienta 2. Idea Bank Lokata na nowe środki PLUS 2,70% 18,57 zł tylko dla klientów posiadających konto w banku, dla nowych środków Lion’s Bank Lokata Desire 2,70% 18,57 zł dla nowych środków 3. EnveloBank EnveloLokata Mobilna 1,50% 10,31 zł tylko dla klientów posiadających konto w banku i korzystających z aplikacji mobilnej 4. PlusBank Lokata zakładana przez plusbank24 1,40% 9,63 zł dla klientów posiadających konto w banku 5. Nest Bank Nest Lokata 1,30% 8,94 zł dla klientów posiadających konto w banku Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Bankier.pl, stan na 03.12.2018 r.

Miejsce drugie zajmują ex aequo dwie propozycje, które są objęte oprocentowaniem niższym od lidera o 0,30 pp. Mowa o Lokacie na nowe środki PLUS od Idea Banku praz Lokacie Desire od Lion’s Banku. Obie oferty wymagają wpłaty nowych środków na wskazany przez bank rachunek. W przypadku propozycji od Lion’s Banku spełnienie tego wymogu wystarczy, natomiast wybierając depozyt od Idea Banku konieczne będzie również posiadanie konta osobistego.

TOP3 zamyka EnveloLokata Mobilna od EnveloBanku opatrzona oprocentowaniem w wysokości 1,50 proc. w skali roku. Warunki oferty od cyfrowej bankowości Banku Pocztowego nie zmieniły się od momentu startu depozytu we wrześniu 2017 r. Otwarcie tej lokaty będzie możliwe po otwarciu konta osobistego oraz złożeniu wniosku przez bankowość internetową.

Najlepsze lokaty na 1 miesiąc na 10 000 zł bez dodatkowych warunków

Choć lokaty z tak zwanymi gwiazdkami stanowią zasadniczą część bankowych ofert, to nie oznacza to, że depozyty dostępne bez takich ograniczeń są objęte znacznie gorszymi warunkami. Najlepsza lokata miesięczna bez dodatkowych warunków na kwotę 10 000 zł pozwoli zarobić 2,80 proc. w skali roku, czyli o 0,20 pp. mniej niż lider pierwszej tabeli. Takie warunki towarzyszą aktualnie Lokacie Skarbonka od Idea Banku.

Najlepsze lokaty 1M na 10 000 zł bez dodatkowych warunków Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk 1. Idea Bank Lokata Skarbonka 2,80% 19,26 zł 2. Lion's Bank Lokata Miracle 1,30% 8,94 zł PlusBank Lokata internetowa 1,30% 8,94 zł 3. Nest Bank Nest Lokata 1,10% 7,56 zł 4. Bank BPS Lokata 365 0,75% 5,15 zł 5. Getin Bank Lokata Standardowa 0,65% 4,47 zł Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Bankier.pl, stan na 03.12.2018 r.

Oczko niżej można znaleźć kolejne dwie propozycje – Lokatę Miracle od Lion’s Banku oraz Lokatę internetową od PlusBanku, których stawka wynosi 1,30 proc. w skali roku. Trzecia pozycja przypadła natomiast Nest Lokacie z palety produktów depozytowych Nest Banku oprocentowaną na 1,10 proc. rocznie.

Najlepsze lokaty na 1 miesiąc na 100 000 zł

Miesięczna Lokata Skarbonka od Idea Banku stoi również na czele zestawienia najbardziej korzystnych lokat miesięcznych na kwotę 100 000 zł. Wpłacając swoje oszczędności na ten depozyt można zarobić 2,80 proc. w stosunku rocznym. Oferta jest dostępna wyłącznie przez internet. Posiadacze innych produktów w Idea Banku mogą skorzystać z bankowości internetowej lub mobilnej, z kolei nowi klienci mogą założyć konto, wysyłając wypełniony wniosek online.

Najlepsze lokaty 1M na 100 000 zł Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk Warunki 1. Idea Bank Lokata Skarbonka 2,80% 192,62 zł zakładana online 2. Lion's Bank Lokata Desire 2,70% 185,75 zł dla nowych środków 3. EnveloBank EnveloLokata Mobilna 1,50% 103,19 zł tylko dla klientów posiadających konto w banku i korzystających z aplikacji mobilnej 4. Plus Bank Lokata zakładana przez plusbank24 1,40% 96,30 zł tylko dla klientów posiadających konto w banku, zakładana przez bankowość internetową 5. Nest Bank Nest Lokata 1,30% 89,43 zł tylko dla klientów posiadających konto w banku, zakładana przez bankowość internetową Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Bankier.pl, stan na 03.12.2018 r.

Na kolejnych pozycjach w pierwszej trójce zestawienia znalazły się Lokata Desire od Lion’s Banku oprocentowana na 2,70 proc. w stosunku rocznym oraz EnveloLokata Mobilna od EnveloBanku ze stawką w wysokości 1,50 proc. rocznie. Obie oferty mają odmienne wymogi. Posiadacze nowych środków są szczególnie mile widziani w Lion’s Banku, z kolei EnveloBank wymaga założenia konta osobistego oraz korzystania z aplikacji na smartfona.

Najlepsze lokaty miesięczne – sytuacja na rynku

Początek grudnia nie przyniósł wielu zmian w ofercie banków. Czołowe propozycje utrzymały swoje miejsca w zestawieniach. Najlepszą lokatą z dodatkowymi warunkami dla kwoty 10 000 zł wciąż pozostaje Lokata Urodzinowa od Banku Millennium, natomiast Lokata Skarbonka od Idea Banku stanęła na czele pozostałych dwóch zestawień – najlepszych lokat bez dodatkowych warunków na kwotę 10 000 zł oraz najwyżej oprocentowanych depozytów dla kwoty 100 000 zł. Pozwoliły jej na to wysoka kwota maksymalna oraz brak dodatkowych kryteriów stojących przed przyszłym deponentem.

Choć na pierwszy rzut oka nie widać zmian w najnowszym zestawieniu, to jeden z banków z czołówki zmienił warunki na jednym z depozytów. Mowa o Idea Banku i wspominanej już wyżej Lokacie Skarbonka. Od 6 listopada 2018 r. objęta jest ona stawką w wysokości 2,80 proc. w skali roku, czyli o 0,20 pp. niższą niż na początku poprzedniego miesiąca.

Monika Dekrewicz