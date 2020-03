To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 31 marca

Marcin Dziadkowiak zastępca redaktora naczelnego Bankier.pl

W natłoku informacji łatwo zgubić wiadomości najważniejsze. Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający dzień, wybierając najważniejsze fakty. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Wtorek to niestety kolejny trzycyfrowy wzrost liczby zachorowań. Na godzinę publikacji artykułu, przybyło 160 zakażonych osób, a jedna zmarła. Najważniejsze dane w naszym stale aktualizowanym artykule, wraz z mapą i dodatkowymi statystykami.

Wtorek to jednak przede wszystkim pora na kolejną dawkę rządowych obostrzeń na czas koronawirusa. Nowo wprowadzane ograniczenia dotyczą m.in. robienia zakupów, obsługi w placówkach, wychodzenia z domu czy zachowania w miejscach pracy. Wszystko zebrane w naszym artykule. Ulice mają być patrolowane nie tylko przez policję, ale także przez żandarmerię wojskową. Przypomnijmy jednak, że rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar zauważył, iż część z wydawanych obostrzeń została wydana niezgodnie z konstytucją. RPO uważa także, że już dawno powinien być wprowadzony stan klęski żywiołowej.

Tymczasem same sklepy, nie czekając na rząd, dostosowują się do nowych warunków działania. Wprowadzają np. przerwy techniczne, w czasie których nie zrobisz zakupów. Inne sklepy wprowadzają limity na kupowane produkty. Limity osób w placówkach wprowadziły także banki, okazuje się jednak, że wywołuje to duże niezadowolenie niektórych klientów.

We wtorek zebrał się ponownie Sejm, po tym, jak Senat wprowadził w nocy poprawki do rządowego pakietu ustaw o tzw. tarczy antykryzysowej. Sejm odrzucił część poprawek Senatu, jednak część przyjął. Sejm m.in. ponownie wprowadził do „tarczy” głosowanie korespondencyjne dla osób starszych i na kwarantannie. Premier Morawiecki nie wyklucza tymczasem, że polski PKB może spaść.

Na otarcie łez informacja z Ministerstwa Finansów o przesunięciu terminu wypełniania PIT-ów, choć nie wszystkich – tylko tych wypełnianych przez przedsiębiorców. Dla formularzy PIT-37 i PIT-38 termin pozostaje bez zmian.

Poniżej w telegraficznym skrócie pozostałe ważne wiadomości z wtorku, a na końcu sekcja z ważnymi wiadomościami spoza sfery oddziaływania koronawirusa, m.in. o tym, ile zarabia prezes NBP.

Koronawirus w Polsce i na świecie

19:02 Prawie 400 nowych zgonów w Wielkiej Brytanii

Rekordową liczbę zgonów z powodu koronawirusa - 381 w ciągu doby - zanotowano w Wielkiej Brytanii, wskutek czego łączny bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł do 1789, podało we wtorek po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia.

18:58 Projekt PiS: korespondencyjne wybory dla wszystkich

Posłowie PiS złożyli we wtorek w Sejmie projekt ustawy ws. szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich zarządzonych w 2020 r.

18:10 Amica liczy na poprawę sytuacji od III kwartału

Znany producent AGD Amica liczy na poprawę sytuacji od III kwartału 2020 roku. Pomimo wprowadzanego od 1 kwietnia dwutygodniowego wstrzymania produkcji w fabryce we Wronkach, spółka prowadzi magazyn i sprzedaż i ma 2-miesięczne zapasy produktów.

18:06 AmRest zawiesza założenia dot. rozwoju w 2020 r.

AmRest, operator m.in. restauracji KFC, w związku z pandemią zawiesza założenia dotyczące rozwoju spółki w 2020 r. - podała spółka w komunikacie. AmRest chciał otworzyć w tym roku 320 restauracji oraz planował 210 mln euro nakładów inwestycyjnych na nowe otwarcia.

18:04 Benefit Systems oczekuje znaczącego negatywnego wpływu epidemii

Benefit Systems – operator kart Multisport - oczekuje znaczącego negatywnego wpływu epidemii na wyniki drugiego kwartału 2020 r. zarówno po stronie przychodów, jak i wyniku operacyjnego. Spółka ocenia, że wpływ na pierwszy kwartał nie będzie znaczący.

18:00 WIG20 kontynuuje odbicie. Mocne wzrosty Orlenu i PGNiG

WIG20 zaliczył we wtorek udaną sesję. Wyróżniały się przede wszystkim spółki paliwowe: PGNiG oraz Orlen.

16:21 Włochy: mamy szczyt zakażeń koronawirusem

We Włoszech nastąpił szczyt zakażeń koronawirusem - ogłosił we wtorek szef Instytutu Zdrowia Silvio Brusaferro. Stan ten został osiągnięty ponad miesiąc po wybuchu epidemii w kraju.

14:00 Produkcja AGD w Polsce staje

Po wieloletnich wzrostach rynek AGD w Polsce może spaść o kilka proc. w ujęciu wartościowym i ilościowym w 2020 r., gdyż sprzedaż w internecie nie rekompensuje zamknięcia sklepów. Fabryki AGD wstrzymują produkcję, a po jej uruchomieniu polscy producenci muszą być gotowi na ostrą konkurencję z Chin.

13:53 Dietl: GPW odporna na obecną sytuację

Marek Dietl, prezes GPW, uspokajał we wtorek inwestorów, że giełda w czasie pandemii jest bezpieczna. Rozmowa "zahaczyła" także o tematy płynności rynku Catalyst, debiutów, "widełek" oraz perspektyw na zakończenie obecnej bessy.

13:29 Koronawirus atakuje też młodych i zdrowych

Lekarze rodzinni apelują do młodych ludzi, by nie lekceważyli zagrożenia związanego z koronawirusem. Lekkomyślność i łamanie zasad izolacji również w ich przypadku może skończyć się tragicznie – podkreśla Porozumienie Pracodawców Ochrony.

13:06 ZBP: Klienci złożyli ok. 200 tys. wniosków o "wakacje kredytowe"

Klienci banków złożyli do tej pory około 200 tys. wniosków o tzw. wakacje kredytowe, ale liczba zgłaszanych ostatnio wniosków zmalała - poinformował prezes Związków Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Do banków wpłynęło około 10,5 tys. wniosków od firm w sprawie zmiany warunków udzielonych kredytów.

12:42 Wynagrodzenie członków zarządu LPP obniżone do 1 zł

Członkowie zarządu jednej z największych giełdowych spółek – LPP, w związku z trudną sytuacją ekonomiczną zgodzili się na obniżenie wynagrodzenia do 1 zł, począwszy od kwietnia - podała spółka w komunikacie. LPP jest operatorem takich znanych marek, jak „Reserved” czy „Cropp”.

12:37 Sklepy odsprzedają płyn do dezynfekcji. PKN Orlen wstrzymuje dostawy

PKN Orlen zdecydował o wstrzymaniu dostaw płynu do dezynfekcji rąk do supermarketów, które łamią zapisy umów i odsprzedają produkt dostarczony tam z przeznaczeniem wyłącznie dla pracowników tych placówek oraz ich klientów – poinformował prezes Daniel Obajtek.

12:00 Pracownicy Amazona strajkują na świecie

Pracownicy Amazona w Stanach Zjednoczonych rozpoczęli w poniedziałek 30 marca strajk. Chcą tym samym apelować o zapewnienie im bezpieczeństwa w pracy w dobie epidemii koronawirusa.

11:49 Blisko 300 tys. osób zagrożonych jest utratą pracy w branży odzieżowej

W wyniku epidemii koronawirusa ok. 300 tys. osób z branży modowej zagrożonych jest utratą pracy - wynika z raportu firmy PwC i Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług. Dodano, że sektor odprowadza do budżetu państwa od 13 - 16 mld zł z tytułu różnych podatków rocznie.

11:30 Ile w Europie wydajemy na opiekę zdrowotną [Wykres dnia]

Pandemia Covid-19 sprawiła, że sektor medyczny znalazł się w centrum uwagi opinii publicznej. Z tej okazji unijny urząd statystyczny opublikował zestawienie wydatków w krajach EFTA.

10:29 Kolejne cięcie kosztów pożyczek – poprawki Senatu do tarczy antykryzysowej

Opłaty i prowizje związane z kredytem konsumenckim nie będą mogły stanowić więcej niż 20 proc. całkowitej pożyczonej kwoty. Senat postanowił zastąpić zapis w specjalnej ustawie limitującej koszty kredytów jeszcze bardziej restrykcyjną granicą.

10:18 Polacy już się nakupowali. Wydajemy dużo mniej

Wartość koszyka zakupów w dniach 16-22 marca 2020 roku spadła w Polsce rdr o 7,5 proc. Względem poprzedniego tygodnia spadek wyniósł 38,6 proc. - wynika z analizy Nielsena.

10:10 Allegro wstrzymuje prowizje

Allegro wprowadza pakiet zmian w serwisie, którego celem jest wsparcie sprzedawców. W programie dłuższe terminy płatności dla małych firm, trzy miesiące bez płacenia prowizji dla nowych polskich sprzedawców czy wstrzymanie wcześniejszych podwyżek.

09:50 Wiceszef MSWiA : Będą wyłączenia z obostrzeń na granicy dla obcokrajowców

Będziemy robić pewne wyłączenia w sprawach obcokrajowców, którzy potrzebują wjechać do Polski i np. zainstalować sprzęt medyczny potrzebny do walki z koronawirusem - wyjaśnił we wtorek wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki.

09:35 Złoty słabnie trzecią sesję z rzędu

We wtorek rano kurs euro rósł trzecią sesję z rzędu, niwelując zeszłotygodniowe odreagowanie.

09:25 Czy obawy przed inflacją są uzasadnione?

W ostatnim miesiącu znacząco wzrosły obawy przed inflacją w Polsce. Widać to w badaniach nastrojów konsumentów. Trudno powiedzieć, czy wpływ ma na to epidemia, ale dowody anegdotyczne wskazują, że wśród ludności istnieją obawy, iż za kryzys zapłacimy inflacją.

07:16 Minister rolnictwa: Żywności mamy tak dużo, że jesteśmy skazani na eksport

Nasza żywność jest jedną z najlepszych na świecie; sięganie po nasze produkty to nie tylko kwestia tego, że chcemy dobrze i zdrowo się odżywiać, to jest podstawowe działanie wspierania naszej gospodarki – podkreśla w rozmowie z "Naszym Dziennikiem".

07:10 Borys: Mamy mocne instrumenty do walki z kryzysem

Jeżeli założymy, że poradzimy sobie z obecną sytuacją w perspektywie do 3 miesięcy, to prognozowany spadek wzrostu gospodarczego może być odczuwalny w krótkim okresie - ocenił dla "Super Expressu" szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

07:09 WHO: do końca epidemii koronawirusa w Azji jeszcze daleko

Dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla regionu Zachodniego Pacyfiku Takeshi Kasai ostrzegł we wtorek, że do zakończenia epidemii Covid-19 w Azji jest jeszcze daleka droga, a kraje powinny przygotować się na długą walkę.

06:58 Minister zdrowia: Jesteśmy w stanie wytrzymać do 10 tys. chorych jednocześnie

Mamy ponad 10 tys. respiratorów, potencjał szpitali jednoimiennych to 10 tys. łóżek. Liczba chorych jest zdecydowanie mniejsza, niż szacowaliśmy, to jest dobra wiadomość - mówi we wtorkowym "Dzienniku Gazecie Prawnej" minister zdrowia Łukasz Szumowski.

06:43 Firmy kurierskie zyskują na wirusie

Mimo pandemii operatorzy paczkowi mają ręce pełne roboty. Ruch jest nawet o jedną piątą większy niż przed atakiem koronawirusa - wskazuje wtorkowa "Rzeczpospolita".

06:30 Pozornie znakomite dane z Chin

Wskaźniki PMI wskazują, że w marcu zarówno chiński sektor przemysłowy, jak i usługowy znalazł się w ekspansji. Tyle że punktem odniesienia był fatalny poprzedni miesiąc - luty, gdy aktywność gospodarcza za Murem załamała się.

05:10 Senat proponuje zawieszenie poboru podatków od przedsiębiorców

Senat zaproponował w nocy z poniedziałku na wtorek kilkadziesiąt poprawek do specustawy o wsparciu firm w związku z epidemią koronawirusa. Jedna ze zmian zawiesza pobór podatków od przedsiębiorców na czas trwania epidemii.

03:05 USA: już ponad 3 tys. zgonów z powodu SARS-Cov-2

Łącznie w USA zmarło 3002 chorych na Covid-19 - wynika z danych dziennika "New York Times". To liczba większa niż ofiar śmiertelnych zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku, w których zginęło niecałe 3 tys. osób.

03:00 250 mln dolarów pomocy dla gospodarzy domów Airbnb

Amerykańska firma Airbnb oświadczyła w poniedziałek, że przeznacza 250 milionów dolarów na rekompensatę strat gospodarzy domów na całym świecie, z wyłączeniem Chin, których goście anulowali rezerwacje w związku z pandemią koronawirusa.

Jest życie poza koronawirusem

19:14 Orlen ma zgodę KE na przejęcie Energii

Komisja Europejska wydała we wtorek bezwarunkową decyzję w przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad Energą - poinformowało BM PKO BP, pośredniczące w wezwaniu ogłoszonym przez PKN Orlen.

18:44 Braster złoży wnioseki o ogłoszenie upadłości

Zarząd spółki Braster zdecydował o złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości - podała spółka w komunikacie.

18:10 Ile zarabia prezes NBP Adam Glapiński?

Prezes NBP Adam Glapiński zarobił w ubiegłym roku blisko 800 tys. zł - wynika z zestawienia opublikowanego przez polski bank centralny.

16:50 BM mBanku podniósł rekomendację Play

Analitycy BM mBanku w raporcie z 25 marca podnieśli rekomendację dla Play do "kupuj" z "akumuluj" wcześniej, obniżając cenę docelową akcji spółki do 33,5 zł z 36 zł wcześniej.

14:52 Mercator spodziewa się wyższych wyników w I kw. 2020 roku

Mercator Medical spodziewa się, że wpływ pandemii będzie widoczny w wynikach finansowych pierwszego kwartału 2020 roku - poinformował we wtorek Witold Kruszewski, członek zarządu ds. finansowych. Spółka obserwuje wzrost popytu na rękawice, spodziewa się wzrostu cen.

12:52 PGNiG rozpoczyna proces odzyskiwania nadpłaconych środków od Gazpromu

PGNiG po korzystnym dla siebie wyroku Sądu Arbitrażowego w Sztokholmie niezwłocznie przystąpi do procesu odzyskiwania nadpłaconej kwoty za gaz w latach 2014-2020 w wysokości około 1,5 mld USD - poinformował na wtorkowej konferencji prasowej prezes spółki.

10:46 Zarząd Santandera rekomenduje niewypłacanie dywidendy

Zarząd Santander Bank Polska, stosując się do ostatnich oczekiwań Komisji Nadzoru Finansowego, rekomenduje niewypłacanie dywidendy i przeznaczenie połowy zysku osiągniętego w 2019 roku na kapitał rezerwowy, a drugą połowę zysku chce pozostawić niepodzieloną.

07:50 Bankowy rozkład jazdy na kwiecień 2020 r.

W kwietniu na zmianę cennika postawiło kilka banków. Część z nich aktualizuje tabelę opłat, część dokumenty regulujące oprocentowanie produktów depozytowych.

06:02 Ponad 77 mld zł zaległych zobowiązań Polaków w 2019 r.

77,7 mld zł - tyle na koniec ub.r. wyniosły zaległe zobowiązania Polaków - wynika z raportu InfoDług. Średnia wartość przeterminowanych zobowiązań w 2019 r. wyniosła ponad 27 tys. zł. Rekordzistą jest 63-letni mieszkaniec z woj. lubelskiego.

Marcin Dziadkowiak