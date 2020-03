Pozornie znakomite dane z Chin

Wskaźniki PMI wskazują, że w marcu zarówno chiński sektor przemysłowy, jak i usługowy znalazł się w ekspansji. Tyle że punktem odniesienia był fatalny poprzedni miesiąc - luty, gdy aktywność gospodarcza za Murem załamała się, a odczyty PMI były najniższe w historii.

W marcu przemysłowy PMI raportowany przez Pekin sięgnął 52 punktów, odbijając z 35,7 pkt. przed miesiącem. Z niewiadomych powodów analitycy spodziewali się odczytu na poziomie 45 pkt. Byłby to niezwykle niepokojący wynik - PMI jest bowiem konstruowany na podstawie odpowiedzi menedżerów, którzy oceniają bieżącą sytuację względem poprzedniego miesiąca. A w lutym miało przecież miejsce bezprecedensowe załamanie chińskiej gospodarki - wiele fabryk pozostawało całkowicie zamkniętych, inne działały na pół gwizdka, brakowało pracowników (którzy nie zdołali wrócić z rodzinnych stron po świętach), transport był ograniczony oraz rosły obawy o płynność.

Odczyt PMI rzędu 52 pkt. sygnalizuje ożywienie po fatalnym lutym, ale oznacza przy tym, że aktywność gospodarcza pozostaje dużo słabsza niż przed rokiem - czyli względem punktu odniesienia typowego dla głównych wskaźników makroekonomicznych, np. tempa wzrostu PKB. Eksperci (m.in. z Trivium czy "Financial Times") konstruują własne wskaźniki, by mierzyć bieżącą koniunkturę, na podstawie innych publikacji chińskich władz. Szacunki te wskazują, że firmy wyrabiają obecnie ok. 75 proc. normy z okresu przed wdrożeniem drastycznych kroków przeciw koronawirusowi. Część biznesów pozostaje zamknięta.

Analitycy spodziewają się, że w I kwartale realny produkt krajowy brutto Chin skurczy się o ponad 5 proc. Byłby to pierwszy od ponad 40 lat oficjalny spadek. Część analityków prognozuje nawet, że PKB Państwa Środka zmniejszy się również w całym 2020 r. względem poprzedniego roku. Ostatnio taka sytuacja miała miejsce w 1976 r. - w czasach Rewolucji Kulturalnej.

Zdecydowana poprawa sytuacji gospodarczej nie będzie łatwa. Działania podjęte przez władze i mieszkańców Chin oraz innych państw w obliczu epidemii wywołały szok podażowy i popytowy za Murem (i nie tylko). Spadek popytu (w kraju i za granicą) nakręca spadek podaży i vice versa: skoro nie ma kupca na produkt czy usługę, nie ma po co go produkować. A skoro ogranicza się produkcję, spada zapotrzebowanie na pracowników. W efekcie mają oni mniej pieniędzy, by wydawać, więc spada popyt. I tak w koło Macieju.

Jeszcze silniejsze odbicie zanotował PMI dla sektora nieprzemysłowego - do 52,3 pkt. z 29,6 pkt. w lutym.

MKa