WIG20 kontynuuje odbicie. Mocne wzrosty Orlenu i PGNiG

WIG20 zaliczył we wtorek udaną sesję. Wyróżniały się przede wszystkim spółki paliwowe: PGNiG oraz Orlen.

WIG20 zakończył dzisiejszą sesję wzrostem o 2,4 proc. Tym samym indeks po raz pierwszy od trzech tygodni zamknął dzień ponad granicą 1500 pkt. WIG20 odrabia zatem koronawirusowe straty, choć do odrobienia wciąż pozostaje mu aż blisko 600 pkt. Warto dodać, że akurat dzisiaj inwestorzy z GPW nie mogli narzekać na postawę polskiego indeksu, a w momencie zakończenia handlu na Książęcej indeksy z Wall Street czy DAX zyskiwały mniej, niż 1 proc. WIG20 na ich tle prezentował się zatem względnie dobrze.

Co istotne rosły także trzy pozostałe główne indeksy GPW. WIG zyskał 2 proc., sWIG 1,8 proc., a w górę poszedł nawet ostatnio wyraźnie słabszy mWIG (+0,6 proc.). Obroty na szerokim rynku wróciły powyżej granicy 1 mld zł.

Gwiazdą sesji było Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (+15,3 proc.). To efekt ogłoszonej wczoraj wygranej polskiej spółki w sporze z Gazpromem. Według PGNiG decyzja Trybunału Arbitrażowego oznacza, że Rosjanie będą musieli zwrócić ok. 1,5 mln dolarów. Mocne wzrosty zanotowała dziś także inna paliwowa spółka: Orlen (+6,1 proc.). Na plusie dzień zakończył również Lotos (+1,7 proc.).

Wzrosty zanotowała dziś jednak większość spółek z WIG20. Jeżeli już pojawiły się spadki (6 spółek), to były one wyraźnie mniejsze niż wzrosty. Przykładowo 7 spółek z WIG20 urosło dziś o ponad 2 proc., zaś najmocniejsze wzrosty zanotował Polsat i było to "tylko" 1,2 proc.

Na szerokim rynku negatywnie wyróżniał się Mabion (-14 proc.). Na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków ukazała się informacja potwierdzająca wycofanie wniosku rejestracyjnego Mabionu dotyczącego rejestracji leku MabionCD20 . Spółka wcześniej informowała o zmianie strategii w kwestii wprowadzania leku do handlu na terenie Unii.

W zestawieniu wzrostów też jednak dominowały spółki biotechnologiczne, a także kosmetyczne. Wczorajsze wzrosty kontynuuował m.in. Biomed (+14 proc.). Z innych branż uwagę zwracało VRG (+6,3 proc.). Prezes spółki poinformował, że grupa Vistuli przewiduje, że spadek przychodów w tym roku, z powodu kryzysu wywołanego epidemią, może wynieść nawet 20 proc. Spodziewa się też dużego spadku marż.

Adam Torchała