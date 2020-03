Dietl: GPW odporna na pandemię

Marek Dietl, prezes GPW, uspokajał we wtorek inwestorów, że giełda w czasie pandemii jest bezpieczna. Rozmowa "zahaczyła" także o tematy płynności rynku Catalyst, debiutów, "widełek" oraz perspektyw na zakończenie obecnej bessy.

- Członkowie giełdy i sama giełda okazały się bardzo odporni na obecną sytuację. Nie widzę dziś takiego zagrożenia. Przeprowadziliśmy dodatkowe testy, rozproszyliśmy operacje, ciągłość działania i bezpieczeństwo obrotu nie są zagrożone - poinformował Marek Dietl zapytany, czy istnieje ryzyko, że giełda przestanie normalnie działać. Prezes GPW wziął udział w chacie inwestorskim, który przeprowadziło Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Jak poinformował Dietl, 95 proc. pracowników GPW pracuje obecnie zdalnie. - Mamy najmniejszą absencję w ostatnich 12 miesiącach - wyjaśnił prezes.

Nie zabrakło pytań o kryzys i dalszą przyszłość indeksów. - Wszystko zależy od dalszego rozwoju sytuacji epidemicznej oraz gospodarczej w Polsce i na świecie. Indeksy giełdowe są barometrem oczekiwań. Im większa niepewność, tym większa zmienność indeksów - wyjaśniał Dietl. Prezes GPW zaleca inwestorom spokój, opanowanie, ostrożność i dywersyfikację portfela. Zdaniem Dietla dużym zagrożeniem dla inwestorów są impulsywne decyzje, emocje oraz zbyt duże ryzyko.

Obecny kryzys może zmienić plany dotyczące rynku kapitałowego. Prezes GPW odciął się jednak od pytania o wpływ ewentualnego przesunięcia reformy OFE na GPW słowami "na razie nie ma takiego planu". Zmianie może ulec zaś Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego. - Zasadne jest przyśpieszenie jej realizacji, choć możliwa jest korekta priorytetów. Dla mnie najwyższym jest teraz szybkie wprowadzenie nowego instrumentu obligacji rozwojowych - ocenił Dietl.

Same obligacje, akurat te korporacyjne, to ciekawy wątek ze względu na rynek Catalyst i firmy, które narzekają, że albo nie mogą zrolować swojego zadłużenia, albo muszą zmieniać zasady emisji, by nie złamać kowenantów. - Z pewnością ten rynek potrzebuje dodatkowej płynności. Banki zostały zaopatrzone w tę płynność przez NBP. Gdyby jeszcze bank centralny przyjmował obligacje korporacyjne w transakcjach repo, banki chętniej obejmowałyby te instrumenty. To dałoby dodatkowy kanał zapewnienia płynności spółkom - ocenił prezes GPW.

Uczestnicy chatu dopytywali także o ryzyko wrogich przejęć związane z niskimi cenami akcji. - Wszystkich inwestorów portfelowych chętnie witamy. Aktywność inwestorów strategicznych spoza UE, poszukujących kontroli nad spółkami, jest regulowana przez przepisy krajowe i unijne. O tym, w jakim kierunku te regulacje pójdą w Polsce, zdecyduje ustawodawca - stwierdził Dietl.

Póki co, inwestorzy nie mają co się spodziewać zmian w kwestii tzw. "widełek". Część uczestników rynku zarzuca, że długie wstrzymywanie notowań psuje handel i brak w nim jest powtarzalności decyzji. - Nie jest to dobry czas ma zmianę reguł, które i tak są liberalne w porównaniu do innych giełd - uciął temat Dietl.

Nowościami mogą być z kolei debiuty. - W najbliższym czasie spodziewamy się dwóch debiutów. Oba to spółki gamingowe. Games Operators, za akcje tej spółki rynek zapłacił ponad 20 mln zł. Druga spółka z tej branży to SimFabric, która zadebiutuje na NewConnect. To pokazuje, że w trudnych czasach można znaleźć branże, które są atrakcyjne dla inwestorów na rynku IPO - stwierdził prezes GPW.

Adam Torchała