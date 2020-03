Orlen ma zgodę KE na przejęcie Energii

Komisja Europejska wydała we wtorek bezwarunkową decyzję w przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad Energą - poinformowało BM PKO BP, pośredniczące w wezwaniu ogłoszonym przez PKN Orlen na akcje Energii.

W związku z decyzją Komisji Europejskiej spełnił się warunek prawny, pod którym PKN Orlen ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Energii.

"Z zadowoleniem przyjęliśmy pozytywną decyzję Komisji Europejskiej dotyczącą zgody na zakup akcji Grupy Energa. Dzisiaj jesteśmy krok dalej w realizacji strategicznego celu, jakim jest budowa silnego koncernu zdolnego do konkurowania na międzynarodowym rynku i odpornego na zmienne czynniki makroekonomiczne. Jest to szczególnie ważne w tak trudnej sytuacji, w której znajdujemy się teraz z powodu epidemii koronawirusa" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie prasowym.

Jego zdaniem połączenie PKN Orlen z Grupą Energa to szansa na wzmocnienie obu firm, jak również polskiej gospodarki.

"Zdywersyfikowanie źródeł przychodów zwiększy stabilność i bezpieczeństwo funkcjonowania całej grupy. Konsolidacja branży energetycznej i paliwowo-naftowej stała się dźwignią rozwoju oraz konkurencyjności narodowych firm w Europie i na świecie" - uważa Daniel Obajtek.

Prezes PKN Orlen wskazuje, że w tym samym kierunku swoją działalność biznesową rozwijają już regionalni gracze, jak MOL, OMV, Repsol, a także światowi giganci, jak BP, Shell czy Total.

W ocenie Orlenu sfinalizowanie transakcji pozwoli efektywniej wykorzystać potencjał obu firm. Grupa Energa posiada łącznie ponad 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne - przypomniał PKN Orlen.

Jak podała także spółka, transakcja umożliwi również wykorzystanie obecnych nadwyżek produkcyjnych energii elektrycznej przez Energę. Pozwoli to na ograniczenie kosztów operacyjnych związanych z obrotem energią na Towarowej Giełdzie Energii. Z kolei połączenie bazy klientów obydwu grup wygeneruje potencjał do sprzedaży dodatkowych produktów i usług, szczególnie w segmencie mniejszych odbiorców - zaznaczył Orlen.

Kilka dni temu termin zakończenia przyjmowania zapisów w wezwaniu PKN Orlen na akcje Energi został przedłużony - z 9 do 22 kwietnia - z powodu braku do tamtej chwili decyzji Komisji Europejskiej.

Na początku grudnia PKN Orlen wezwał do sprzedaży 100 proc. akcji Energi po 7 zł za akcję. Jednym z warunków wezwania jest złożenie zapisów na sprzedaż akcji uprawniających do co najmniej 66 proc. ogólnej liczby głosów. Zapisy rozpoczęły się 31 stycznia.

Wzywający zamierza osiągnąć, po przeprowadzeniu wezwania, do 100 proc. wszystkich głosów w spółce, reprezentowanych przez 414.067.114 akcji. Na dzień ogłoszenia wezwania Orlen ani podmioty zależne nie posiadały żadnych akcji Energi. Pośredniczącym w wezwaniu jest Biuro Maklerskie PKO BP.

Energa jest jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jednym z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Wyjaśnia przy tym, iż podstawowa jej działalność obejmuje wytwarzanie, dystrybucję, obrót energią elektryczną oraz cieplną, a także obrót gazem. Energa zasila 3 mln odbiorców biznesowych i indywidualnych. Zatrudnia ok. 9,6 tys. pracowników. Podmiotem dominującym w grupie jest Energa SA z siedzibą w Gdańsku, której akcje są notowane od grudnia 2013 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

