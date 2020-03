Ile w Europie wydajemy na opiekę zdrowotną [Wykres dnia]

Pandemia Covid-19 sprawiła, że sektor medyczny znalazł się w centrum uwagi opinii publicznej. Z tej okazji Eurostat opublikował zestawienie wydatków na opiekę zdrowotną w krajach EFTA.

Nie powinno dziwić, że w przeliczeniu na mieszkańca najwięcej na opiekę medyczną wydają najbogatsze kraje Unii Europejskiej. W Szwecji, Danii i Luksemburgu koszt usług medycznych przekraczał pięć tysięcy euro na obywatela. Jeszcze hojniejsze finansowanie miał sektor medyczny poza Unią: w Liechtensteinie, Szwajcarii i Norwegii. W większości krajów tzw. starej Unii wydatki te kształtowały się w przedziale 3,7-4,5 tys. euro.

Wyjątkami były Włochy i Hiszpania, gdzie na sektor medyczny wydawano wyraźnie mniej niż we Francji czy w Niemczech. To dane o tyle interesujące w obecnym kontekście, że to właśnie w Italii i w Hiszpanii koronawirus zbiera największe żniwo. W znacznie biedniejszych krajach Europy Środkowej na opiekę zdrowotną wydaje się w granicach 500-1300 euro na mieszkańca. Dla Polski statystykę tę podsumowano na 731 euro (dane za 2016 rok), co było trzecim najniższym wynikiem w UE (tylko przed Bułgarią i Rumunią).

Bardziej miarodajne jest jednak zestawienie wydatków na opiekę zdrowotną z produktem krajowym brutto. W tej statystyce średnia dla Unii Europejskiej wydatnie zawyżają bogate kraje Europy Zachodniej, gdzie standardem są wydatki rzędu 10-11% PKB (Francja, Niemcy, Holandia, etc.). W państwach naszego regionu na sektor medyczny wydaje się zwykle po 6-7% PKB. Najwięcej w Czechach (7,2%), najmniej na Łotwie (6%) i w Rumunii (5,2%). W tym zestawieniu Polska z wynikiem 6,5% mieści się w środku stawki krajów o porównywalnym poziomie rozwoju gospodarczego.

KK