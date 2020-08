To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 12 sierpnia 2020 r.

Dużo się dzieje, dlatego chcemy, aby nasi Czytelnicy byli na bieżąco. Podsumowujemy środę, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Dziś m.in. trochę tematów wakacyjnych, nowe informacje o debiucie Allegro, nowy problem z e-hulajnogami, kolejne doniesienia z Białorusi i ciekawostka technologiczna. Zapraszam na podsumowanie dnia.

Trwają wakacje, zacznijmy więc od tematów turystycznych. Bon turystyczny już działa i pojawiają się pierwsze dane o jego wykorzystaniu. Okazuje się, że wiele rezerwacji zostało w całości opłaconych bonem, czyli możliwe, że nie doszłoby do skutku, gdyby nie rządowe wsparcie. Więcej na ten temat w artykule „Bon turystyczny napędza wakacyjne wyjazdy”. Drugi wakacyjny temat dotyczy, choć nie jest to niespodzianka, wzmożonego ruchu turystycznego w Tatrach. Dane na ten temat zaprezentował Tatrzański Park Narodowy.

Wiadomością dnia dla inwestorów było z pewnością nieoficjalne doniesienie agencji PAP o terminie debiutu Allegro na GPW. Agencja publikuje kilka innych ciekawych szczegółów na temat zbliżającego się debiutu, powołując się na osobę zbliżoną do procesu decyzyjnego. Więcej szczegółów w artykule na portalu.

Na giełdzie mamy wielu nowych inwestorów, którzy skuszeni możliwością szybkiego zarobku, natykają się na spółki, których władze nie traktują poważnie swoich obowiązków. Dziś Adam Torchała opisuje problemy akcjonariusz jednej z takich spółek.

Dla inwestorów mamy także, jak co dzień, podsumowanie sesji na GPW („Zieleń WIG20. Małe spółki wciąż w odwrocie”) oraz informację o tym, że w lipcu ponownie przybyło inwestorów indywidualnych. Na deser polecam tekst naszego specjalisty od „złotych” inwestycji - Krzysztofa Kolanego - o rozkwicie polskiego rynku złota.

Skoro było już o Allegro w kontekście inwestycyjnym, napiszmy także o Allegro w kontekście platformy handlu elektronicznego – we wrześniu sprzedający na Allegro otrzymają do dyspozycji nowe narzędzie do nadawania wysyłek.

Dla kierowców istotną informacją może być, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji umożliwił całemu rynkowi ubezpieczeń komunikacyjnych bezpłatny dostęp online do bazy danych Centralnej Ewidencji Pojazdów. Lista funkcjonalności dostępu do bazy danych CEP jest obszerna. A będąc przy tematach motoryzacyjnych, warto wspomnieć o tym, że polski rząd chce zdelegalizować całkiem sporą grupę elektrycznych hulajnóg.

Wciąż nie sposób pominąć wydarzeń dziejących się na Białorusi. We wtorek, w czasie protestów, zatrzymanych zostało ponad tysiąc Białorusinów. Jest także informacja o pierwszym potwierdzonym użyciu ostrej amunicji.

Na koniec ciekawostkach technologiczna - Xiaomi wyprodukuje przezroczysty telewizor.

Poniżej prezentujemy zestawienie wszystkich ważnych informacji ze środy. Zapraszam do czytania, a na następne podsumowanie już w czwartek wieczorem.

19:39 Wzrosła wartość portugalskich rezerw złota

18:25 W Mińsku zamknięte restauracje i strach przed wyjściem na ulicę

17:47 Zieleń WIG20. Małe spółki wciąż w odwrocie

17:14 Wartość aktywów w PPK przekroczyła 1,6 mld zł

17:04 Biuro podróży TUI otrzyma finansową pomoc od niemieckiego rządu

16:14 KE zaniepokojona regulacjami USA w sprawie sankcji na Nord Stream 2

15:58 W Hiszpanii z powodu epidemii koronawirusa przestało pracować 4,7 mln osób

15:54 Ubezpieczyciele z bezpłatnym dostępem online do bazy CEPiK

15:50 Szwajcaria: od października dozwolone będą imprezy na ponad tysiąc osób

15:17 Łukaszenka: Organy władzy muszą obronić ustrój konstytucyjny

15:07 Norwegia uznała Polskę za kraj "czerwony" z powodu koronawirusa

14:43 Bardzo duży ruch turystyczny w Tatrach

14:31 Amerykańska inflacja odbiła od dna

14:17 3,5 proc. przebadanych pracowników Wieltonu ma koronawirusa

13:56 Ponad tysiąc Białorusinów zatrzymanych podczas protestów we wtorek

13:52 Wychodzenie z recesji może być wolniejsze

13:26 Powrót do szkół od 1 września - dodatkowe obostrzenia w żółtych i czerwonych strefach

13:20 Bon turystyczny napędza wakacyjne wyjazdy

13:05 Allegro wprowadza nowe narzędzie "Wysyłam z Allegro"

13:03 Na Białorusi po trzech dniach przerwy znowu działa internet

12:54 Pierwsze rosyjskie szczepionki mają być dostarczone lekarzom za dwa tygodnie

12:46 UODO: pracodawca powinien poinformować o monitoringu wizyjnym

12:13 BGK: nowe warunki gwarancji spłaty kredytów dla rolników

12:10 Więcej firm upada, mniej się rejestruje

11:58 Listonosze dostali ponad 20 tys. tabletów

11:50 Dorośli mieszkający z rodzicami. Polska powyżej średniej UE

11:40 Europejski przemysł podnosi się po koronakrachu

11:29 Rzecznik Finansowy zbada, czy banki są gotowe na zaostrzony reżim sanitarny

10:48 Bruksela wprowadza obowiązkowe maseczki

10:38 Bankowymi wakacjami kredytowymi objętych jest 508 tys. kredytów

10:30 Pociągi w Polsce spóźnione o ponad 5 mln minut

10:30 Nieoficjalnie: giełdowy debiut Allegro w październiku

10:12 Kurs euro lekko w górę

10:00 Kropiwnicki (RPP): Inflacja może wynieść 4-5 proc. w 2020 roku

09:55 Liczba rachunków maklerskich w górę o 10 000

09:20 Xiaomi wyprodukuje przezroczysty telewizor

09:19 Na Uniwersytecie Łódzkim większość zajęć będzie prowadzona online

09:14 Szef MEN: W większości szkół można wrócić spokojnie do tradycyjnych zajęć

08:17 Müller: Zmiany w rządzie to nie będzie kosmetyka

08:15 PKB Wielkiej Brytanii w dół o ponad 20 procent

06:58 Kolejne problemy e-hulajnóg. Tym razem są za długie

06:38 Większość Polaków dobrze ocenia swoją sytuację finansową

06:33 Firmy słono płacą za reżim sanitarny i boją się drugiej fali

06:20 Sektor budowlany największym wierzycielem

06:00 Rozkwit polskiego rynku złota

06:00 Ranking kont oszczędnościowych. Najlepsze oferty tylko z ROR

06:00 Co dalej z płacami w budżetówce?

05:58 Trump: Kupimy 100 mln dawek eksperymentalnej szczepionki na koronawirusa

01:03 Niemcy ostrzegają przed podróżami do Madrytu i Kraju Basków

00:14 Kolejny dzień protestów na Białorusi. Wśród zatrzymanych są Polacy