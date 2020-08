Pociagi w Polsce spóźnione o ponad 5 mln minut

Ryanair ogłosił rozkład lotów z Polski na zimę 2020/2021

Ryanair w nadchodzącym sezonie zimowym zaplanował w rozkładzie lotów ponad 200 tras z Polski. Irlandzki przewoźnik zapowiedział we wtorek pięć nowych tras – z Gdańska i Krakowa do Billund, z Poznania do Lwowa i Manchesteru oraz z Warszawy Modlin do Charkowa.