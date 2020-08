Xiaomi wyprodukuje przezroczysty telewizor

Xiaomi rusza z produkcją przezroczystych telewizorów - cena jednego wynosi ponad 27 tys. zł. Sprzedaż rozpocznie się 16 sierpnia.

Chiński producent rozpoczyna masową produkcję telewizorów nowej generacji. Pierwsze na świecie przezroczyste telewizory będą kosztować 49 999 juanów, czyli 27 053,93 zł (przeliczając na po kursie obowiązującym 12 sierpnia). Na blogu Xiaomi ogłasza początek sprzedaży na godzinę 10 rano 16 sierpnia tego roku.

Xiaomi Mi TV Lux OLED Transparent Edition to 55-calowy telewizor z przezroczystym ekranem 4K 120 Hz, który umożliwia wyświetlanie ponad miliard kolorów - to więcej barw niż może dostrzec ludzkie oko. Korpus telewizora ma grubość 5,7 mm. Obraz wyświetlany na przezroczystym telewizorze od Xiaomi wygląda jak zawieszony w powietrzu. Film wyświetlany jest od jednej do drugiej krawędzi urządzenia w wyłączony Mi TV Lux wygląda jak szklana szyba.

#MiTVLUX Transparent Edition is our pursuit of making the coolest product ever and the vision to become the coolest company in our customers' hearts. #From10ToInfinity pic.twitter.com/kUD6kBaPCM